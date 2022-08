“Direito Fundamental às Cidades Democráticas” é expressão simples de ser escrita, lida e repetida. Dificílima de ser implementada. Uma implementação, de todos para todos, com inclusão efetiva daqueles tradicionalmente esquecidos, escondidos, relegados à própria sorte.

O Estado costuma, incoerentemente, ser ausente para quem mais precisa dele; ao passo que pujante em regulação onde há margem de liberdade privada de escolhas individuais.

Tais afirmações duras e, quiçá, óbvias. Bertold Brecht preleciona “tristes tempos em que o óbvio precisa ser dito”. Obviedades que estão longe de conduzir para um pessimismo. Afinal, nas sábias lições de Ariano Suassuna, o pessimista é um chato. Também não se pode conduzir para o extremo oposto do tradicional otimismo tolo do mestre Suassuna. O bom mesmo é seguir as lições do grande escritor: ser um realista esperançoso. Afinal, a música apregoa que “sonhar um sonho impossível” e “lutar, quando é fácil ceder” é direito e dever fundamental democrático.

Realismo social e jurídico, que, no Direito das Cidades, significa tratar diferentemente os desiguais. Aplicar o “direito do asfalto” às favelas é negar acesso às cidades para as áreas que tanto precisam da mão do Estado. Não a mão da repressão policial desconectada de políticas públicas estruturantes. Essa já imprime suas marcas históricas há tempos.

Fundamental termos a mão calejada de infraestrutura do Estado. Calos não de vícios repetitivos burocráticos, mas calos de uma mão experiente de uma instituição fundamental ao funcionamento da democracia sem arroubos panfletários.

A democracia é a tarefa dificilmente deliciosa de ouvir opiniões divergentes com ouvidos de quem quer ouvir. Com o respeito atinente à alteridade. Com a parcimônia sábia combinada com a indignação transformadora da realidade social.

Disrupções sistêmicas não são viabilizadas pela simples aplicação da escada de Pontes de Miranda de existência, vigência e eficácia de leis. São conquistas históricas construídas a partir de coesão social sobre visões compartilhadas em uma sociedade. Uma lei pode ser mais uma lei, que o Estado Legislador edita, que o Estado Executivo não cumpre e que o Estado Judiciário tenta harmonizar.

As leis humanas podem ser revogadas. As leis naturais se impões. As leis sociais são decorrentes de uma visão de Estado Democrático de Direito de hoje e do futuro. Como prever o futuro? Nas palavras de Peter Drucker: criando-o. Comecemos!

*Ricardo Lira, professor emérito da UERJ

*Thaís Marçal, mestre pela UERJ