Direito do paciente no Brasil e o caso da Prevent Senior

O Direito do Paciente ainda é um ramo jurídico em construção, que tem por objetivo central enunciar para os pacientes aquilo que podem exigir dos profissionais de saúde, e para esses, determina as condutas que devem adotar em relação aos pacientes. Isto é, reforça questões éticas na esfera dos cuidados em saúde. O Direito do Paciente deve ser alicerçado em uma legislação que incida em todos os serviços de saúde, públicos e privados, de modo a garantir direitos a todos os pacientes, independentemente se consumidores, crianças ou qualquer outra condição particular. A primeira lei de direito do paciente foi adotada na Finlândia, em 1991. A partir daí, uma série de países promulgou leis de direitos dos pacientes, pois essas leis se mostraram essenciais para conter abusos na prática dos cuidados em saúde e modular a assimetria de poder e de informação que caracteriza a relação entre profissional de saúde e paciente.

No Brasil, em atraso injustificado, não há lei nacional de direito do paciente, não há política institucional nos hospitais e operadoras de planos de saúde e política pública no Ministério da Saúde, referentes a esses direitos, que estabelecem limites éticos mínimos para a prática médica. Esse vazio legal e institucional propicia à adoção de práticas, como as relatadas no caso da Prevent Senior, que desumanizam os pacientes, transformando-os em objeto de intervenção e de procedimentos, muitas vezes sob o manto da “cura” ou de “salvar vidas”.

O caso da Prevent Senior, que diz respeito a suspeitas de médicos prescreverem procedimentos e medicamentos para a COVID-19 sem o consentimento de pacientes e familiares, dentre outros relatos, sem fazer prejulgamentos sobre a sua veracidade, lança, assim, uma luz sobre o tema do Direito do Paciente no Brasil.

As práticas que vieram a público, relativas a esse caso, nos conduzem a sentimentos de repulsa e de legitima indignação. Isso nos leva, obrigatoriamente, à reflexão sobre o quanto essas práticas derivam de uma deformação na formação de profissionais de saúde, da desconexão dos conselhos profissionais de saúde com os direitos dos pacientes e da transformação do consentimento informado em mero formulário burocrático nos hospitais.

O caso da Prevent Senior pode ser uma oportunidade única para que a sociedade brasileira pare e pense sobre como os pacientes são tratados no cotidiano de todos os hospitais do país. Se são informados de forma acessível e adequada e, principalmente, se o seu consentimento é respeitado, enquanto único meio ético e jurídico de se autorizarem intervenções em seu corpo.

*Aline Albuquerque é autora do livro Manual de Direito do Paciente e coordenadora-geral do Observatório Direito dos Pacientes da Pós-Graduação em Bioética da Universidade de Brasília. Pesquisadora visitante no Instituto Bonavero de Direitos Humanos da Universidade de Oxford