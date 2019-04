Direito de expressão ‘não deve alimentar o ódio’, diz Toffoli

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou nesta quarta-feira, 17, em palestra na Congregação Israelita Paulista (CIP), em São Paulo, que a liberdade de expressão “não deve servir à alimentação do ódio, da intolerância, da desinformação”. “Essas situações representam a utilização abusiva desse direito (da liberdade de expressão).”

As declarações foram feitas dois dias após o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, mandar tirar do ar a reportagem “O amigo do amigo do meu pai” do site O Antagonista e da revista Crusoé, que citava o presidente da Corte. O “amigo do amigo do meu pai” seria Toffoli, no relato feito pelo empresário Marcelo Odebrecht à Lava Jato.

Enquanto Toffoli fazia o discurso, era possível ouvir, do lado de fora, manifestantes que gritavam palavras de ordem como “Fora, Toffoli” e “STF, vergonha nacional”.

Na sua fala, Toffoli disse ainda que a liberdade de expressão é um dos grandes legados da Constituição de 1988, que “rompeu definitivamente com um capítulo triste de nossa história em que essa liberdade, dentre tantos outros direitos, foi sonegada ao cidadão”.

“Se é certo que a liberdade de expressão encerra vasta proteção constitucional, não menos certo é que ela deve ser exercida em harmonia com os demais direitos e valores constitucionais”, acrescentou ele.

Atos

A presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, em evento da Congregação Israelita Paulista (CIP) reuniu grupos contrários e favoráveis ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na calçada em frente à CIP, na Rua Antônio Carlos, um grupo de cerca de 10 pessoas, protestou contra Toffoli. Eles carregavam bandeiras do Brasil e gritavam palavras de ordem como ‘STF vergonha nacional’ e ‘Fora Toffoli’.

Durante a palestra de Toffoli, foi possível ouvir de dentro do prédio os gritos de ordem. Eles não quiseram conversar com a reportagem, mas disseram ser membros do grupo Ativistas Independentes.

Na saída do evento, o grupo tentou atingir com tomates o carro em que Toffoli estava.