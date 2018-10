A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais – colegiado da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio – lança nesta quarta, 17, a partir de 17 hs, o livro ‘Os direitos dos animais e as novas reflexões no mundo moderno’ (Editora Casa do Direito).

Com prefácios do presidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, e do presidente da Comissão de Prerrogativas, Luciano Bandeira, o livro é referência nacional no âmbito do Direito Animal, ‘apresentando novas concepções sobre os animais e estimulando os leitores a exercitarem novos conceitos’.

O lançamento ocorrerá no Plenário Evandro Lins e Silva, que fica na Avenida Marechal Câmara, 150, 4.º andar.