Direito a inferências razoáveis

Uma das grandes peculiaridades da Inteligência Artificial é sua capacidade de ler dados não estruturados. Ou seja, não precisam acessar matriz pronta, planilhas claras ou informações pré-classificadas para conseguir extrair informações úteis e, a partir daí, realizar inferências e previsões.

A forma como a IA faz isso é que é peculiar e pode estar lhe conferindo uma etiqueta que não lhe seja apropriada, ou até que lhe deprecie. Essas etiquetas são os chamados tags, podendo ter mais de uma presa agora ao seu correspondente no mundo digital.

Por exemplo, um varejo eletrônico europeu teve algumas compradoras de roupas curtas tageadas como prostitutas; sendo a forma como a IA encontrou de registrar que esse grupo poderia querer adquirir batons de certas tonalidades, perfumes específicos e tipos mais provocativos de roupas íntimas. Já no Brasil, uma empresa que passava por uma mudança de ERP, mesmo com elevado nível de liquidez comprovada em seus balanços e baixíssimo endividamento, perdeu seu crédito em função da identificação de atrasos em boletos; tageando-a como má pagadora.

Há ainda a história famosa da família americana que passou a receber amostras de fraudas pelo correio após a filha, por ter pesquisado sintomas de gravidez, ser etiquetada com futura mãe. O que, diga-se de passagem, se revelou verdade após alguns meses.

Os tags são a forma como a IA classifica você, um método de estruturação dos dados que chegam a ela. Permitindo agrupar pessoas, empresas em grupos que facilitem seu controle ou monitoramento. De certa forma podemos dizer que é a evolução do preconceito.

Nós, ao termos um primeiro contato com outra pessoa, não fazemos diferente. Rapidamente buscamos, no nosso inconsciente, um grupo ao qual encaixá-la. A diferença é que, facilmente, mudamos essa classificação e, em gênero, pouco prejudicamos a pessoa por nossa ideia preconcebida dela. Mas no mundo conectado onde habita a IA, não é assim.

Um preconceito eletrônico pode reduzir seu score de crédito, pode lhe retirar a possibilidade de ser selecionado em uma oportunidade de emprego, levar a ter um seguro de vida, ou de saúde, negado e pode até tornar sua vida mais cara que a de outros que, diferentes de você, tem apenas o tag. Mas como podemos combater isso?

Alguns países já começam a pensar no chamado Direito a uma Inferência Razoável. Uma previsão legal que permita questionar e modificar os tags que lhe foram atribuídos injustamente. Eliminando a etiqueta, por exemplo, de prostituta; ou modificando o score de crédito após provar a capacidade real de pagamento.

Ainda que distante do que inicia a pensar o legislador brasileiro, chegará a hora que ter esse direito também será uma necessidade nacional. Ainda que seja importante frisar que não é tão fácil descobrir e entender o porquê de ter sido classificado de uma forma ou de outra por um algoritmo de Inteligência Artificial.

Com o Machine Learning, não é mais tão fácil saber como determinado algoritmo foi desenhado, consistindo numa verdadeira caixa preta. Porém, ao tornar um direito ter acesso a forma e aos tipos de etiquetas que nos foram designadas, não estaremos olhando para o software como responsável, mas sim para a instituição que dele fez uso. Sendo o provável melhor caminho para obter proteção por meio do nascente Direito Digital.

*Christiano Sobral é diretor executivo do Urbano Vitalino Advogados, Law Master em Direito Digital, mestre em Estratégia e especialista em marketing, finanças, economia e negócios. Advogado e administrador