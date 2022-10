No próximo dia 10 de outubro comemora-se em todo o Brasil o Dia Nacional de Luta contra a violência à mulher. A data de conscientização se originou após a existência de um movimento nacional em protesto pelo crescimento de crimes de gênero no Brasil, que culminou na reunião de inúmeras mulheres brasileiras nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, no ano de 1980.

Quarenta e dois anos depois desse movimento, ainda são comuns casos envolvendo violência contra as mulheres, sejam elas de natureza moral, sexual, patrimonial ou física. Com o advento da Pandemia do COVID-19, aumentaram ainda significativamente as denúncias de violência doméstica em todo o país.

O Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher deve ser usado para conscientização sobre os números alarmantes em relação à violência contra à mulher, como também para buscar novas formas de combate.

Desde 1980, as mulheres tiveram conquistas que devem ser lembradas pela sua importância: o ligue 180, instituído em 2003; a Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006) que consolida o combate aos abusos, agressões e crimes em razão de gênero; e, mais recentemente, a Lei do Feminicídio (nº 13.104/2015) que passou a prever como qualificadora do crime de homicídio o cometimento em razão de gênero, bem como o incluiu no rol dos crimes hediondos.

Os debates sobre a violência à mulher são intensos, porém, ainda há muito a ser feito, pois estes crimes, infelizmente, ainda são uma triste realidade. Por exemplo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídios do mundo: 4,8 para 100 mil mulheres.

O 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2022, demonstrou aumento nos indicadores de violência doméstica e sexual no país: foram registradas 230.861 agressões por violência doméstica (aumento de 0,6%), 597.623 ameaças (aumento de 3,3%) e 619.353 chamadas ao 190 (aumento de 4%).

A Lei Maria da Penha é um importante instrumento para o combate à violência contra a mulher, porém, as ações do Estado ainda se mostram ineficientes, nos níveis federal, estadual e municipal. Especialmente porque ainda encontramos uma resistência muito grande de juízes, promotores, delegados e serventuários para a correta aplicação das proteções previstas em lei.

É preciso não deixar de lado o compromisso para proteção das mulheres, através da prevenção, enfrentamento e erradicação de todas as formas de violência doméstica. A instituição de uma data específica para tanto reafirma os direitos e ajuda na divulgação sobre o assunto, que não deve deixar de ser debatido.

Para diminuirmos a violência contra a mulher e aumentarmos a busca pela justiça, o primeiro passo – e mais importante – é justamente a divulgação e a informação às mulheres sobre seus direitos, o que pode e deve ser feito da forma mais simples e objetiva, a fim de facilitar a compreensão. É exatamente isso que advogados e operadores da justiça buscam por meio da conscientização das mulheres a respeito da proteção que a lei as garante, e ainda é preocupante saber que milhares de mulheres deixam de se socorrer à Justiça porque ainda não sabem que são vítimas de violência doméstica.

Por essa razão também, se faz importante o acesso a um advogado especializado em Direito da Mulher e em Violência Doméstica, bem como instrumentalizar as Defensorias Públicas de recursos humanos e materiais para atendimento de mulheres em situação de risco e sem condições de contratar um advogado.

Legislações não são suficientes se não há profissionais competentes e capacitados para realizar aplicação e defesa dos direitos dessas mulheres.

Por isso, datas como o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher servem para conscientização sobre os números registrados de mulheres vítimas de violência para que não se deixe de combater essa espécie de violência e para que cada vez mais mulheres tenham consciência de seus direitos.

A luta é contínua.

*Vanessa Paiva é advogada familista, especialista em direito da mulher, sócia do escritório Paiva e André Sociedade de Advogados

*Rafael Paiva é advogado criminalista, especialista em defesa da mulher vítima de violência, sócio do escritório Paiva e André Sociedade de Advogados