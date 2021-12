Dia Mundial do Solo: uma reflexão sobre a importância do solo

É sobre o solo que gostaria de falar hoje com vocês. Sobre a importância e o impacto que um solo saudável tem em nossas vidas, nossa saúde e nossa existência.

Nós seres humanos e tantas outras formas de vida dependemos da terra para nossa alimentação, para termos insumos medicinais e claro, água potável. Mas este recurso natural está cada vez mais ameaçado. E, apesar de ser tão onipresente, não é renovável. A cada 5 segundos, o mundo perde uma quantidade de solo equivalente a um campo de futebol. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) aproximadamente 33% dos solos no mundo estão degradados devido ao desmatamento, ao uso de agricultura tradicional intensiva, da impermeabilização. Como consequência, temos um solo mais pobre em nutrientes, com menos microrganismos e que precisa cada vez mais de defensivos e fertilizantes para o cultivo, criando um ciclo vicioso.

Um dos elementos naturais para mantermos o solo fértil e saudável é permitir que a BIODIVERSIDADE exista: mais de 25% dos seres do planeta estão sob a terra. Vertebrados, invertebrados, bactérias, fungos, plantas e vírus que juntos criam um ecossistema complexo e fortalecido. Quanto mais biodiverso, mais rico e resistente à pestes e pragas ele será.

Infelizmente, as práticas insustentáveis de desmatamento, mudanças no uso da terra e agricultura intensiva estão ameaçando esse ecossistema. A FAO estima que, no ritmo atual, mais de 90% de todos os solos do planeta podem ser degradados até 2050. Isso traz consequências graves para a produção de alimentos, preservação da biodiversidade, para o clima e para a existência de vida.

Precisamos ainda lembrar que é no solo que se encontra o segundo maior estoque de carbono, somente atrás dos oceanos. Em tempos em que o aquecimento global se tornou uma emergência, o cuidado com o solo ganha ainda mais importância porque ele é capaz de absorver o carbono e ajudar a conter o aquecimento global. À medida que destruímos este recurso contribuímos para o aumento do aquecimento global.

Como disse Franklin D. Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos na crise que acometeu o solo americano em 1930, “A nação que destrói seu solo, destrói a si mesma”. Ainda no início do século passado, em 1924, Rudolf Steiner criou a agricultura biodinâmica, uma das vertentes práticas da antroposofia – filosofia criada no início do século XX com foco em conhecer o ser humano e sua relação com a natureza. Esse método considera todo o ecossistema – plantas, solo, animais – e sua relação com o calendário lunar para o plantio de espécies. Há um respeito pelo tempo da natureza. E nenhum fertilizante ou pesticida é permitido. Aliás, não são nem mesmo necessários já que através desses cuidados com a terra o ecossistema se mantém naturalmente equilibrado e o solo fértil e saudável. Por conta de técnicas específicas usadas na agricultura biodinâmica utiliza-se menos água do que nos métodos de cultivo tradicionais. É uma solução baseada na natureza que se torna uma opção para ajudar no combate ao aquecimento global.

E como nós podemos contribuir para preservar o solo? Cada um pode fazer a sua parte e ela pode começar com pequenas escolhas de consumo e outras atitudes.

Nos jardins, plantar flores e plantas diversas ao invés de apenas grama. Isso cria um habitat natural para microorganismos e permite o crescimento de raízes de diferentes profundidades Optar por alimentos e produtos naturais de cultivo orgânico ou biodinâmico é uma forma de incentivar a preservação do solo e ajudar a combater a emergência climática. Consumir de uma maneira consciente, evitando desperdícios Cobrar dos governantes legislações, ações e fiscalizações Cobrar das empresas para que estejam alinhados à pauta da conservação do solo. A busca dos consumidores por produtos naturais está cada vez mais em alta e as empresas têm se esforçado para atender a essa demanda, mas ser natural basta? Como foi cultivado aquele ingrediente natural? Como foi extraído? Houve desmatamento para se obter uma matéria-prima de origem vegetal, por exemplo? Mudar o modus operandi das indústrias não é tarefa fácil e tem custo financeiro alto. Cabe a nós questionarmos se o preço que estamos pagando pelos alimentos, cosméticos, vestuário dentre outros, não esconde um custo ambiental que nos será cobrado em poucos anos.

Salvar o solo e sua biodiversidade é uma das causas para ajudar o planeta na emergência climática. Acreditamos que é possível preservar esse recurso tão precioso através de uma agricultura regenerativa, como a orgânica e a biodinâmica, pois nada que agrida o meio ambiente faz sentido. Afinal, fazer mal à natureza é fazer mal a nós mesmos, em última instância. Essa é uma reflexão de Steiner que eu acredito ser chave para muitas das nossas angústias atuais. Entendermos que somos parte da natureza, e não seres à parte, é o caminho para a nossa sobrevivência e para aqueles que ainda virão.

*Maria Claudia Pontes é CEO da Weleda Brasil e diretora regional para América Latina