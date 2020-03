LEIA TAMBÉM > São Paulo tem muito que avançar na gestão das águas

O mês de março é especial pois no dia 22 comemoramos mundialmente o dia da água. O estabelecimento deste dia pela ONU é importante para refletir e contextualizar sobre esse recurso vital chamado água. Ao redor do mundo são realizadas conferências para debater com a sociedade a situação atual e futura da água, no entanto, neste ano infelizmente não poderemos nos encontrar devido a pandemia de covid-19.

A vida é uma dádiva que precisa ser preservada. Essa pandemia de covid está deixando em risco a vida humana, com maior incidência principalmente em pessoas idosas e com comorbidades (pessoas com diabetes, pressão alta entre outras doenças). Como recomendação foi orientado que as pessoas fiquem em casa e não vão trabalhar, exceto as profissões como médicos, enfermeiros, agentes da segurança pública. Geralmente esquecemos das pessoas que trabalham para fornecer água para nossa casa e daquelas que retiram o esgoto da nossa casa. Esses são os profissionais do Saneamento, e esse time é ainda maior com os agentes da limpeza pública. Imagina ficar em casa de quarentena sem água e coleta de resíduos sólidos. Hoje dia mundial da água devemos agradecer a todos os profissionais que estão trabalhando para que em segurança possamos ficar em casa e não disseminar essa doença.

No dia mundial da água devemos agradecer a esses profissionais que trabalham 365 dias no ano levando água de qualidade para nossas casas. Sempre que ficamos doente lembramos de médicos, mas quando bebemos água lembramos de que? Talvez sede.

Esquecemos da importância da água, pois abrimos a torneira e instantaneamente a água aparece. Muita gente não sabe que para a água estar na torneira é preciso fazer a captação em uma manancial superficial de boa qualidade, depois ocorre o tratamento na Estação de Tratamento de Água e por último é transportada com segurança até a nossa casa. Neste processo todo, existem pessoas que estão trabalhando e nunca são lembrados. Quando você está fazendo exercícios no domingo de manhã e durante o percurso você tem que fazer uma pequena mudança de calçada, você se lembrou desse profissional no dia mundial da água? Eles também trabalham 365 dias no ano levando e cuidando da nossa água.

Para combater a propagação de corona vírus é essencial que TODOS evitem sair de casa para evitar a exposição ao vírus. No entanto, alguns profissionais saíram para cumprir o seu dever, como os profissionais do saneamento. Hoje e todos os dias do ano devemos agradecer a esses profissionais. Obrigado pela água em nossa Casa. E para o dia mundial da Água de 2021 devemos universalizar o acesso a água no mundo, devemos assim, discutir como e quando iremos conseguir que todos tenham água na torneira e um banheiro.

*Jorge Paixão é doutor e mestre na área de Saneamento e Meio Ambiente. É professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas