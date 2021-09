Dia do Profissional de Educação Física e sua essencialidade para a manutenção da saúde e bem-estar

Hoje, 1º de setembro, é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física. A data é como um marco para nossa categoria, pois fala de cuidado, da importância do acompanhamento especializado, mas também nos lembra de tudo que passamos desde o começo da pandemia, com as demissões e fechamentos de unidades por todo o mundo. Mas apesar de tudo, nos mantemos firmes e lutamos pela essencialidade do setor, com segurança. Nós somos segmento de saúde e podemos contribuir e combater a pandemia, causada pelo novo Coronavírus.

Para além de corpos perfeitos e sarados, a atividade física transforma vidas, muda a autoestima, o humor, a saúde mental, cardiovascular, previne doenças e entre outros benefícios. É rotineiro nas unidades, por exemplo, recebermos pessoas com comorbidades, como o diabetes e a hipertensão, casos de depressão, baixa autoestima e autoconfiança e conseguirmos mudar esse quadro através da atividade física. Não podemos, portanto, restringir o exercício ao tratamento de enfermidades, já que muita gente procura se movimentar em busca de qualidade de vida, aumentar e/ou melhorar o condicionamento físico e isso é importante também.

A atividade física com certeza é crucial no tratamento e prevenção de doenças, mas além disso, e talvez um complemento a isso, ela traz qualidade de vida, sensação de prazer, disposição para viver a vida como realmente deve ser vivida, aproveitando cada instante, com qualidade. Mas também é importante ressaltar que para que isso aconteça com segurança, a prática deve ser acompanhada por um profissional qualificado.

Alguém que estudou e se dedica ao cuidado com o aluno pode direcioná-lo tecnicamente, montando o treino adequado, de acordo com suas necessidades: gênero, idade, doenças (se esse for o caso), objetivos, condicionamento físico, entre outros fatores. O profissional de educação física também auxilia na postura correta, evitando lesões, por exemplo. Isso traz um diferencial no atendimento e na vida do aluno/cliente, pois conseguimos tirar a pessoa de um estágio de “sobrevivência” para viver uma vida plena.

Pesquisas já mostram que ser ativo (praticar de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana) está diretamente ligado à produtividade, ou seja, quem pratica atividade física produz mais, e tem relacionamentos mais saudáveis porque elas se encontram num estado que permite que se relacionem com as questões da vida de uma maneira mais tranquila, com mais clareza e assertividade.

É importante destacar que nós, profissionais de educação física, verdadeiramente transformamos vidas e somos fundamentais para a manutenção da saúde e retomada da população a normalidade, pós pandemia. Desde março do ano passado, muita coisa mudou e nós já consideramos uma pandemia, além do novo Coronavírus, de sedentarismo e obesidade.

Economia

Sofremos muito desde o começo da pandemia. No Distrito Federal, por exemplo, ficamos cinco meses com as portas fechadas, um prejuízo de pelo menos 100 academias fechadas em definitivo e oito mil colaboradores demitidos. Logo no começo, procuramos entender a situação e as orientações da OMS, e criamos um protocolo rígido e seguro para que a população retomasse às unidades sem o risco da disseminação do vírus nos ambientes.

Para isso, adaptamos o distanciamento de equipamentos, limitamos o número de clientes, fechamos bebedouros e chuveiros, determinamos o uso de máscara dentro das academias, em todos os momentos, e orientamos a limpeza dos equipamentos com álcool, antes e após o uso. Além da desinfecção dos ambientes e ar condicionados, entre outros cuidados.

Mesmo com tudo isso, ainda não tivemos o retorno de 100% da nossa base de alunos. E a crise pode ser ainda maior até o fim deste ano, pois muitos donos de academias ainda não conseguiram arcar com os benefícios de 2020, por exemplo, o 13º salário, aluguéis atrasados, impostos e sem fluxo de caixa para reinvestimentos. Destaco ainda que seguimos lutando para reforçar nossa essencialidade para a população como um todo. Hoje, temos dois Projetos de Lei em tramitação na Câmara dos Deputados do Distrito Federal e, em breve, mostraremos ainda mais que somos essenciais no combate a comorbidades e ao novo Coronavírus.

*Thais Yeleni, profissional de educação física, empresária e presidente do Sindicato das Academias do Distrito Federal, Sindac-DF