Dia do homem: o que falta para avançarmos em relação à saúde integral do homem?

Apesar de avanços na desconstrução de conceitos ultrapassados de masculinidade, nossa sociedade ainda está permeada de tabus e preconceitos que fazem com que muitos homens sejam resistentes ao cuidado primário, subutilizando os serviços de saúde e comprometendo o cuidado com a sua saúde. Ficar doente e buscar ajuda médica é interpretado como uma fragilidade, que por sua vez seria incompatível com a virilidade esperada de um homem.

Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem (PNAISH), criada pelo Ministério da Saúde, visa evidenciar os principais fatores de morbimortalidade explícita e reconhecer os fatores determinantes sociais que tornam os homens mais suscetíveis a situações de violência e a riscos de saúde ¹. O cenário de cuidado dos homens com sua própria saúde nunca foi próximo ao ideal. Exatamente por isso, a PNAISH foi criada a fim de mobilizá-los pela luta e garantia de seu direito social à saúde, tornando-os protagonistas de suas demandas¹. Entretanto, ainda há uma longa jornada para atender esses objetivos.

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), em 2020, evidenciou que 55% dos homens acima de 40 anos deixaram de ir ao médico ou fazer tratamento devido à pandemia da Covid-19², idade próxima a que homens precisam começar a realizar exames de rastreamento. O câncer de próstata é silencioso, mas, se diagnosticado precocemente, as chances de cura beiram os 90%3. O rastreamento pode ser feito por meio de um exame de toque retal e dosagem de PSA. Possíveis alterações destes podem levar à necessidade de complementação diagnóstica, inclusive com biópsia da próstata.

Homens que não fazem rastreamento de rotina para câncer de próstata têm maior chance de serem diagnosticados com doença avançada, inclusive com metástases. Dados de um estudo brasileiro demonstraram que 4,3% dos pacientes que fazem rastreamento de câncer de próstata são diagnosticados com metástase4. Esses dados podem variar de 10% a 22,5% para a população que não faz rastreamento5,6. Informações como essas que deveriam encorajar os homens a assumirem o protagonismo do cuidado com a saúde, acabam tendo o efeito contrário, afastando-os dos consultórios.

Ainda que os homens tenham compreensão de quais medidas são necessárias para ter hábitos de vida saudáveis, a dificuldade em transpor a nova mentalidade à rotina de cuidado persiste. Essa resistência também pode ser percebida no diagnóstico de Sintomas do Trato Urinário Inferior, condições que afetam 40% dos homens, conforme dados do estudo Brasil LUTS7, que avaliou o impacto dessas condições na qualidade de vida e procura por tratamento no país. Foi identificado que 25% dos homens têm sintomas de bexiga hiperativa, condição relacionada ao aumento da frequência e da urgência para urinar, mas que com o devido acompanhamento, pode ser tratada, devolvendo qualidade de vida ao paciente7.

Neste Dia do Homem é preciso refletir sobre como cada um de nós pode contribuir para que a desconstrução de estereótipos reflita também no âmbito da saúde, a fim de estimular a mudança por hábitos saudáveis e por uma mentalidade focada no bem-estar, prevenção e diagnóstico precoce. Promover ações de conscientização, além de criar um ambiente acolhedor e que entenda a individualidade de cada um são cruciais para reverter a relação do homem com a sua própria saúde.

*Alfredo Felix Canalini, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)

Referências

¹ Ministério da Saúde. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM. 2008. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_homem.pdf

² SBU. Portal da Urologia. Pesquisa realizada pela SBU aponta que 55% dos homens acima de 40 anos deixaram de ir ao médico ou fazer tratamento devido à pandemia. Disponível em: https://portaldaurologia.org.br/medicos/noticias/pesquisa-realizada-pela-sbu-aponta-que-55-dos-homens-acima-de-40-anos-deixaram-de-ir-ao-medico-ou-fazer-tratamento-devido-a-pandemia/

3 Instituto Oncoguia. Taxa de Sobrevida para Câncer de Próstata. Disponível em: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/taxa-de-sobrevida-para-cancer-de-prostata/5857/289/

4 Oliveira RAR, Guimarães GC, Mourão TC, Favaretto RL, Marques Santana TB,Lopes A, Zequi SC. Prostate Cancer Screening in Brazil: a single center experience in the public health system. Int Braz J Urol. 2021; 47: 558-65.

5 Carneseca EC, Mauad EC, Alves de Araujo MA, Dalbó RM, Longatto Filho A, Vazquez VL. The Hospital de Câncer de Barretos Registry: an analysis of cancer survival at a single institution in Brazil over a 10-year period. BMC Research Notes 2013, 6:141

6 Nardi AC, dos Reis RB, Zequi SC, Nardozza Junior A. Comparison of the Epidemiologic Features and Patterns of Initial Care for Prostate Cancer between Public and Private Institutions: A Survey by the Brazilian Society of Urology. Int Braz J Urol. 2012; 38: 155-66

4 Soler R, et al. The prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) in Brazil: Results from the epidemiology of LUTS (Brazil LUTS) study. Neurourol Urodyn. 2018. PMID: 29106747.