Dia de eleição já registra ao menos quatro tentativas de homicídio contra candidatos e 191 eleitores detidos, diz balanço

A manhã do dia de eleições municipais no País já começou com ao menos quatro tentativas de homicídio contra candidatos, segundos dados da Operação Eleições 2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o balanço, ao menos 191 eleitores e oito candidatos já foram presos ou conduzidos desde a meia-noite. As informações até o momento foram divulgadas às 9h.

Documento O BALANÇO PARCIAL DAS 9H PDF

Também foram contabilizadas 62 ocorrências de compra de votos e 56 casos de boca de urna. O balanço lista ainda como crime eleitoral 16 registros de ‘fatos e imputações inverídicas (fake news)’ e 20 ‘indicações de desinformação sobre o processo eleitoral’. Até o momento, 142 ocorrências eleitorais foram registradas, além de

33 inquéritos policiais e 62 boletins de ocorrência.

Em relação às apreensões, o balanço indica que cerca de R$ 125 mil foram sequestrados durante a operação, assim como 21 armas de fogo e 51 veículos.

Ocorrências de ameaça (33), lesão corporal (15), porte ilegal de arma de fogo (7) e homicídio (3) também foram registradas.

As ações de fiscalização estão sendo conduzidas por autoridades policiais estaduais, como a Polícia Militar, e federais, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também contribuem com o balanço, em ações de combate a incêndios e perturbações urbanas, como bloqueio de vias.