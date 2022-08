Dia da Igualdade Feminina: um paralelo entre avanços e retrocessos

Neste 26 de agosto, quando comemoramos mais um Dia Internacional da Igualdade Feminina, data que é celebrada desde 1973, duas notícias recentes – e que mostram atitudes díspares em relação à busca pela equidade de gênero – traçam um paralelo de onde estamos e para onde queremos seguir quando se fala em respeito e oportunidades iguais independente do gênero.

A primeira delas discute a reação a um vídeo vazado da primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, dançando e bebendo com amigos em uma festa privada. Mesmo em um país progressista como a Finlândia, Sanna foi duramente criticada pelos oposicionistas apenas porque estava se divertindo – como se, só por causa de sua posição e por ser mulher, isso fosse proibido. Nas redes sociais, houve até insinuações de que a primeira-ministra estivesse usando drogas, motivo pelo qual Sanna teve de se submeter a um exame toxicológico. Em reação a este ato misógino e machista, mulheres em todo o mundo postaram vídeos dançando e usando a TAG #solidaritywithsanna.

O caso da Finlândia mostra o quanto o mundo ainda está atrasado em relação à equidade de gênero na sociedade e no universo profissional, apesar da evolução na luta das mulheres por mais liberdade, respeito e pela conquista de maior espaço no mercado de trabalho.

Em contrapartida, vimos nos Estados Unidos as seleções femininas de futebol fecharem um acordo coletivo histórico com a USS Soccer, que iguala os salários e bônus de suas jogadoras aos dos jogadores das seleções masculinas, incluindo aí as participações em Copas do Mundo. A federação americana é a primeira a igualar a premiação entre os times masculinos e femininos, abrindo um importante precedente para que, no Esporte, a equidade de gênero passe a ser respeitada.

Nesse segmento, aliás, o Brasil encontra-se particularmente muito atrasado: segundo um relatório da ONU Mulheres, a disparidade de gênero nas entidades desportivas brasileiras “é preocupante”, já que apenas 6% das federações brasileiras olímpicas possuem mulheres em cargos máximos de gestão esportiva.

Não apenas no esporte, mas de modo geral, nosso país ainda avança lentamente no sentido de atingir a igualdade de oportunidades. Aqui, a participação econômica feminina no ambiente corporativo é refletida pela baixa representatividade e pela falta de referência de mulheres em posições de liderança. Como aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2019 do IBGE, mesmo sendo maioria no ensino superior, as mulheres estão apenas em 37% dos cargos de liderança e ganham, em média, 77% do salário dos homens.

Para mudar essa realidade, as mulheres precisam enxergar o poder que elas têm e passar a trabalhar coletivamente para que o impacto gerado por suas ações aumente ainda mais. Quer seja na luta pela exigência por salários iguais entre homens e mulheres, pela maior representatividade feminina na política ou pelo direito à liberdade e autonomia sobre o próprio corpo, as mulheres precisam estar unidas.

Essa conexão, por sua vez, pode ajudar muito no aprofundamento de seu aprendizado e na maior capacitação, ponto de partida para que elas galguem degraus na vida profissional e, consequentemente, na busca por maior independência. Mais confiantes e preparadas, as mulheres com certeza poderão agilizar o movimento das organizações no sentido de aumentar a equidade de gênero.

Trabalhar fora, estudar e votar foram direitos conquistados com luta pelas mulheres ao longo dos anos, e ainda não acabou. Por isso, este 26 de agosto deve ser lembrado como uma forma de comemorar as conquistas, e também de refletir sobre como podemos avançar.

Está em nossas mãos.

*Tatiana Sadala é cofundadora do Todas Group, plataforma que acelera carreiras femininas