1.500 advogados protestam contra quebra do sigilo de Mariz

Texto atualizado às 17h deste domingo, 17

Em um dos mais duros protestos da advocacia em todo o País, 1.500 advogados prestaram solidariedade ao criminalista Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, após o jornal O Globo revelar que o juiz federal da 10.ª Vara de Brasília, Vallisney de Oliveira, determinou a quebra de sigilo bancário de seu escritório, nas investigações que envolvem a J&F.

Para a grande rede de advogados – penalistas, civilistas e constitucionalistas – trata-se de uma “agressão à toda a advocacia, que poderá ser atacada pelo exercício de seu próprio ofício”. Além do abaixo-assinado, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa também saiu em defesa de Mariz, e classificou a decisão como um “abuso de poder”. Mariz é advogado do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Mariz disse que não teve acesso à decisão e que vai se manifestar quanto isso ocorrer.

“A notícia da invasão da privacidade e do sigilo do escritório Advocacia Mariz de Oliveira é uma das maiores afrontas ao direito de defesa experimentadas desde a redemocratização do Brasil. Não é só um ataque a Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, um dos maiores advogados da história do País. É uma agressão à toda a advocacia, que poderá ser atacada pelo exercício de seu próprio ofício”, afirmam os advogados.

Segundo os signatários do abaixo-assinado em apoio a Mariz, a decisão representa “um ataque à própria democracia, na medida em que tenta intimidar o direito à ampla defesa.

“O suplício do homem é o flagelo da sociedade. E quando o homem vilipendiado é um ser humano como Antônio Cláudio Mariz de Oliveira não haverá mais muros ou abrigos sob os quais a sociedade poderá se proteger. Absurdos tem de ser tratados como absurdos e não podem ser contemporizados”, dizem.

Os advogados afirmam que o “Poder Judiciário e o Ministério Público há muito vêm traindo sua própria missão republicana, utilizando do poder em si investido para um delirante projeto punitivista que põe em risco o próprio Estado de Direito”.

O presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Fábio Tofic Simantob, afirmou, nesta sexta-feira, 15, que a quebra de sigilo do escritório de Mariz é uma “ilegalidade inaceitável, que precisa ser imediatamente esclarecida, responsabilizando-se civil e criminalmente os idealizadores desta criminosa investida contra a advocacia”. “É hora de dar um basta a estas ilegalidades patrocinadas pelos agentes da lei, travestidas de heroísmo oportunista e messiânico.”

“Não se pode mais tolerar que agentes da lei sejam os primeiros a subjugar a legalidade. Quando agem assim, viram agentes da desordem e do caos. O advogado jamais pode ser confundido com seu cliente. O advogado é agente da justiça, como o juiz e o promotor. Presumi-lo comparsa do cliente é a pior forma de subverter o sistema judiciário. É a mais grave agressão ao direito de defesa que pode haver”, disse.

Tofic declarou ainda que “urgem medidas imediatas e enérgicas para fazer cessar esta agressão, que não é contra renomado advogado Mariz de Oliveira, mas contra toda a advocacia brasileira”.

O presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, Renato Mello Jorge Silveira, afirmou que a entidade recebeu “com muita preocupação” a informação da quebra de sigilo.

“A situação, além de violar as mais básicas prerrogativas profissionais, mostra-se com tons de prejulgamento do advogado, confundindo-o com a figura de seus clientes. O Iasp acompanhará os trâmites processuais nos próximos dias, na busca de defesa do Estado de Direito.”

Veja os signatários do ato de apoio a Mariz:

1 – Bruno Salles Pereira Ribeiro

2 – Marco Aurélio de Carvalho

3 – Fabiano Silva

4 – Gabriela Araújo

5 – Luis Carlos Moro

6 – Fabio V F Silveira

7 – Jader Marques

8 – Carmen Da Costa Barros

9 – Marcelo Cattoni

10 – Pedro Serrano

11 – Leonardo Isaac Yarochewsky

12 – Antonio Pedro Melchior

13 – Ana Amélia Mascarenhas Camargos

14 – Luis Guilherme Vieira

15 – Simone Haidamus

16 – Roberto Parahyba de Arruda Pinto

17 – Emanoel Queiroz Rangel

18 – Izabella Hernandez Borges

19 – Hélio Freitas Carvalho Silveira

20 – Augusto Arruda Botelho

21 – Roberto Podval

22 – Ritienne Soglio

23 – José Augusto Rodrigues Júnior

24 – Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

25 – Cesar Pimentel

26 – Caio Favaretto

27 – Otavio Pinto e Silva

28 – Glauter Del Nero

29 – Rafael Valentini

30 – Enzo Fachini

31 – Caio Ferraris

32 – Magnus Henrique de Medeiros Farkatt

33 – Filipe Vieira

34 – Juliano Breda

35 – Paula Sion de Souza Naves

36 – Daniella Meggiolaro

37 – Michel Saliba

38 – Gabriela Guimarães Peixoto

39 – Pedro Carriello

40 – César Caputo Guimarães

41 – Rafael Faria

42 – José Francisco Siqueira Neto

43 – Magda Barros Biavaschi

44 – Newton Pavan

45 – Margarete Pedroso

46 – Estela Aranha

47 – Hugo Leonardo

48 – Marcelo Nobre

49 – Marcela Fleming S. Ortiz

50 – Pedro Martinez

51 – Alexandre Pacheco Martins

52 – Cristiano Maronna

53 – Miguel Pereira Neto

54 – Fabio Roberto Gaspar

55 – Gisele Cittadino

56 – Gabriel de Freitas Queiroz

57 – Marcelo Feller

58 – Guilherme Suguimori Santos

59 – Átila Machado

60 – Guilherme Braga

61 – Waldemar Mariz de Oliveira Neto

62 – Luiz Augusto Sartori de Castro

63 – Felipe Almeida Toledo

64 – Igor Mauler Santiago

65 – João Paulo Orsini Martinelli

66 – Gustavo Polido

67 – Thiago Anastácio

68 – Dora Cavalcanti

69 – Marcio Sotelo Felippe

70 – Esther Flesch

71 – Conrado Almeida Correa Gontijo

72 – José Eduardo Martins Cardozo

73 – Lenio Streck

74 – Anderson Bezerra Lopes

75 – Ney Strozake

76 – Pedro Igor Mantoan

77 – Afonso Arantes de Paula

78 – Glauco Pereira dos Santos

79 – Márcio Tenenbaum

80 – Márcio Augusto Paixão

81 – Fernando Augusto Fernandes

82 – Guilherme Lobo Marchioni

83 – João Francisco Neto

84 – Paula Monteiro Barioni

85 – Guido Ferolla

86 – Luciano Rollo Duarte

87 – André Luís Machado de Castro

88 – Sergio Graziano

89 – Reinaldo Santos de Almeida

90 – Paulo Teixeira

91 – Manoel Caetano

92 – Laio Correia Morais

93 – Eleonora Nacif

94 – Carol Proner

95 – Aline Braghini

96 – Anna Candida Serrano

97 – Álvaro de Azevedo Gonzaga

98 – Marina Chaves Alves

99 – Leandro Raca

100 – Juliana Neuenschwander Magalhães

101 – Clara Moura Masiero

102 – Maíra Beauchamp Salomi

103 – Marthius Sávio Cavalcante Lobato

104 – Luciana Worms

105 – Luciana Zaffalon

106 – João Ricardo Dornelles

107 – Roberto Tardelli

108 – Antonio Carlos de Almeida Castro Kakay

109 – Alberto Zacharias Toron

110 – Laurilia Ruiz de Toledo Veiga Hansen

111 – Dyrceu Cintra

112 – Carlos Harten

113 – Alamiro Velludo Salvador Netto

114 – José Luis Oliveira Lima

115 – Rodrigo Dalll’acqua

116 – Ana Carolina Piovesana

117 – Daniel Kignel

118 – Maria Stella Costa

119 – Fábio Trad

120 – Alberto Silva Franco

121 – Marcelo Turbay

122 – Roberta Cristina Castro

123 – Liliane de Carvalho

124 – Hortensia Medina

125 – Ananda França

126 – Heitor Cornacchioni

127 – Fernando Hideo Lacerda

128 – Juarez Tavares

129 – Rui Falcão

130 – Cláudio Pereira

131 – Marcelo Erbella

132 – Gabriel Lira

133 – Theodoro Balducci de Oliveira

134 – Greyce Miriê Tisaka de Oliveira

135 – Vicente Candido

136 – Elias Mattar Assad

137 – Marina Dias

138 – Márcia Semer

139 – José Carlos Dias

140 – Chiavelli Facenda Falavigno

141 – Eduardo Reale

142 – Fernando Neisser

143 – Fabiana Pinheiro Freme Ferreira

144 – Flávia Rahal

145 – Maria Jamile José

146 – Leonardo Sica

147 – Adelaide Albergaria

148 – José Roberto Manesco

149 – Leonardo Peret

150 – Rafael de Souza Lira

151 – Conrado Almeida Prado

152 – Helio das Chagas Leitão Neto

153 – Elaine Angel

154 – Theo Dias

155 – Leonardo Palazzi

156 – Nelson Pellegrino

157 – Marcos Fuchs

158 – Philipe Alves do Nascimento

159 – Luiz José Bueno de Aguiar

160 – Adriana Ancona de Faria

161 – Cláudia Bernasconi

162 – Mariana Chamelette

163 – Luís Fernando Martinelli

164 – André Karam Trindade

165 – Alessandra Camarano Martins

166 – Sônia Rao

167 – Geraldo Prado

168 – Maurides de Melo Ribeiro

169 – Cecilia Villar

170 – Gabriel Holtz

171 – Caio Leonardo

172 – Guilherme Madi Resende

173 – Guilherme Ziliani Carnelós

174 – Renato Marques Martins

175 – Luiz Guilherme Rahal Pretti

176 – Thiago Bottino

177 – Fábio Tofic

178 – José Reynaldo Peixoto de Souza

179 – Rodrigo Serafim

180 – Gabriel Viegas

181 – Juliana Nancy Marciano

182 – Renata Namura Sobral

183 – Alexis Eliane

184 – Victor Daher

185 – Sílvio Almeida

186 – Flavio Crocce Caetano

187 – Walfrido Warde

188 – Ernesto Tzirulnik

189 – Camila Najm Strapetti

190 – Pamela Torres Villar

191 – Gabriela Jaloul

192 – André Jorgetto de Almeida

193 – Maíra Coraci Diniz

194 – José Carlos Abissamra Filho

195 – Oscar Vilhena Vieira

196 – Luciana Boiteux

197 – Rodrigo Antonio Serafim

198 – Guilherme Rodrigues da Silva

199 – José Roberto Soares Lourenço

200 – Amanda Bessoni Boudoux Salgado

201 – Vinícius Ehrhardt Julio Drago

202 – Marco Antonio Chies Martins

203 – Brenda Borges Dias

204 – Roselle A. Soglio

205 – Adriana Degaulle

206 – Paula Mamede

207 – Rodrigo Moraes de Oliveira

208 – Francisco Marcelo Ortiz Filho

209 – Marcelo Egreja Papa

210 – Gustavo Godinho de Santiago

211 – Bruna Hernandez Borges

212 – Celso Vilardi

213 – Adriana Pazini de Barros

214 – Alexandre Ribeiro Oliveira Filho

215 – Nara Silva Almeida

216 – Fernando Calix

217 – Renata de Oliveira Costa

218 – Giuliana Aversari Coelho

219 – Yuri Terra Abou Chahin

220 – Eduardo Ferreira

221 – Julia Octaviani Duarte Lourenço

222 – Thais Molina Pinheiro

223 – Renata Weingrill Lancellotti

224 – Laís de Figueiredo Lopes

225 – Renato Campos Pinto De Vitto

226 – Pierpaolo Cruz Bottini

227 – Pedro Paulo de Medeiros

228 – Alexandre Soares da Silveira

229 – Ricardo Miguel Sobral

230 – Ronaldo dos Santos Costa

231 – Alexandre Luis Maturana

232 – Martônio Mont’alverne Barreto Lima

233 – Francisco de Paula Bernardes Jr.

234 – Ricardo Toledo Santos Filho

235 – João Henrique Imperia Martini

236 – Ary Montenegro Castelo

237 – José Oswaldo Pereira Vieira

238 – Juliana Belloque

239 – Prudente José Silveira Mello

240 – Cleiton Leite Coutinho

241 – Sidnei Miguel Ferrazoni

242 – Gilberto Fernandes Valadares

243 – Jarquelene Oliveira do Nascimento

244 – Arnobio Lopes Rocha

245 – Bruna Versetti Negrão

246 – Vinicius Cascone

247 – Luciana Andrea Accorsi Berardi

248 – Maria Emiliana Carvalho Herrmann

249 – Celso Antônio Bandeira de Mello

250 – Weida Zancaner

251 – Luiz Eduardo Peccinin

252 – Sergio Luiz Deboni

253 – Marcelo Ramos Peregrino Ferreira

254 – Luiz David Costa Faria

255 – Álvaro Bernardino Filho

256 – Ludgero Liberato

257 – Daniel Zaclis

258 – Marina Coelho Araujo

259 – Ludmila Groch

260 – Beatriz Rizzo

261 – Juacy dos santos Loura Júnior

262 – Orlando Mazzotta Neto

263 – Sérgio Graziano

264 – Maria Carolina Macuco do Prado Haram

265 – Thais Pereira Polo

266 – André Luis de Paula

267 – Francisco Roque Festa

268 – Benito Caccia Rosalem

269 – Alexandre Bissoli

270 – Adriano Tavares da Silva

271 – Carlos Gonçalves Júnior

272 – Marcos José Campos Cattani

273 – Antonio Carlos Laudanna

274 – Guilherme de Salles Gonçalves

275 – Ana Carolina de Camargo Cléve

276 – Alexandre de Sá Domingues

277 – Fernanda Gomes de Sá Paulo Poli

278 – Luiza Maria Gomes de Sá

279 – Bruno Santicioli de Oliveira

280 – Luana Barbosa de Oliveira

281 – Mauricio Zanoide de Moraes

282 – Henrique Zumaki

283 – Pedro Beretta

284 – Anna Luiza Ramos Fonseca

285 – Ivan Sid Filler Calmanovici

286 – Demetrios Kovelis

287 – Izabela Pacheco Telles

288 – Hugo Garcia Miranda

289 – Lívia Caroline Gomes dos Santos

290 – Roberto Portugal de Biazi

291 – Rodrigo Souza Santos

292 – Danielle Lazarotti

293 – Paulo Alexandre Cassiano

294 – Margarida Lacombe

295 – Helena Regina Lobo da Costa

296 – Luiz Alberto Bussab

297 – Cristiano Zanin Martins

298 – Valeska Teixeira z. Martins

299 – Larissa Teixeira Quatrini

300 – Roberto Teixeira

301 – Mariângela Lopes

302 – Fabio Delmanto

303 – Tatiana Bicudo

304 – Sylvia Steiner

305 – Sheila Carvalho

306 – Adriano Salles Vani

307 – Isabela Corby

308 – Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes

309 – Patricia Rios Salles de Oliveira

310 – Alexandre Gonçalves Ramos

311 – Leandro Petrin

312 – Francisco Roque Festa

313 – Guilherme Silva Araujo

314 – Fátima Nieto Soares

315 – Fernanda Barbosa Garcia

316 – Geraldo Agosti Filho

317 – Marcelo Leal de Lima Oliveira

318 – André Renato Claudino Leal

319 – Rogério Taffarello

320 – Luiz Alberto Brasil Simões Pires Filho

321 – Leonardo Avelar Guimarães

322 – Diego Bastos Moraes

323 – Cesar Peres

324 – Alencar Coletto Sortica

325 – Fabio Pedrozo Júnior

326 – Marlise Regina Costa Hauser

327 – Juliana Beatriz de Paula

328 – Isaac Castro Foinquinos

329 – Fernando Alves

330 – Felipe Immich

331 – Gustavo Gil Peres

332 – Ricardo Cesar Cidade

333 – Matheus Vasconcelos

334 – Leandro Alvarenga

335 – Theuan Carvalho Gomes

336 – Leocir Costa Rosa

337 – Izabelle Paes Omena Lima

338 – Romildo Andrade de Souza Junior

339 – Danilo Atalla Pereira

340 – Antonio Rulli Neto

341 – Cristiano Vilela

342 – João Fernando Lopes de Carvalho

343 – Alexandre Rollo

344 – Luiz Adriano de Lima

345 – Caio Costa e Paula

346 – Natália Rubinelli

347 – Ricardo Vita Porto

348 – Francisco Octavio de Almeida Prado Filho

349 – Jemima de Moura Cruz Gomes

350 – Ricardo Penteado

351 – Ary Floriano de Athayde Júnior

352 – Maurício Cesar Bonfim

353 – Milton de Moraes Terra

354 – Bruno Policicio de Araujo

355 – Paulo Ricardo Santana

356 – Sérgio Augusto Lellis Filho

357 – Francisco Sanchez Corchado Junior

358 – Débora Normanton Sombrio

359 – Thiago Turbay Freiria

360 – Eduardo Romualdo do Nascimento

361 – Lucas Andreucci da Veiga

362 – Frederico Pozzatti de Souza

363 – Arthur Sodré Prado

364 – Ricardo Capelli

365 – Tiago Afonso

366 – Luiz Henrique Nogueira Araújo Miranda

367 – Vitor Luiz Boaretto

368 – Amanda Juliane da Mata

369 – Rodrigo Sardenberg

370 – Carlos Eduardo Goncalves

371 – Eduardo Sanz

372 – Luiz Henrique Merlin

373 – Carlos Eduardo Goncalves

374 – Thaís Comassetto Felix

375 – Thiago Newert

376 – Rodrigo Cavagnari

377 – Renato Reis Aragão

378 – Renata Penna da Silva

379 – Joao Paulo Boaventura

380 – Marcelo Scherer

381 – Carlos Márcio Rissi Macedo

382 – Daniel Diez Castilho

383 – Danilo Vidilli

384 – Cristiane Battaglia

385 – Alan Fehér Zilenovski

386 – Flávia Lima de Oliveira

387 – Carlos Carmelo Balaró

388 – Evelyn Massetti Santos

389 – Eduardo Pereira da Silva Jr.

390 – Gislaine Oliveira

391 – Eliakin T. Y. Pires dos Santos

392 – Clito Fornaciari Júnior

393 – Wagner Flores de Oliveira

394 – Paulo Roma

395 – Eliana Queiroz

396 – Paulo Filipov

397 – Marco Antonio Garcia Ozzioli

398 – Marcelo Gonzaga

399 – Alexandre Francisco Cavallazzi Mendonça

400 – Renata Fiori Puccetti

401 – Antonio Naschenweng Neto

402 – Raphael dos Santos

403 – Maria Isabela Cantarelli Sahione

404 – Roberto Dias

405 – Ruy Samuel Espindola

406 – Jorge Luiz dos Santos Mazera

407 – Luiz Guilherme Arcaro Conci

408 – Mônica de Melo

409 – Frederico Costa Carvalho

410 – Guilherme Paiva Corrêa da Silva

411 – Bruna Muriel Alves Baptista

412 – Joel de Souza Baptista

413 – Paulo Marcondes Brincas

414 – Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa

415 – Fábio Rocha Caliari

416 – Diogo Mentor

417 – Beatriz Vargas Ramos

418 – Odel M Jean Antun

419 – Paula Indalécio

420 – Marcelo Raffaini

421 – Luís Fernando Silveira Beraldo

422 – Daniel Romeiro

423 – Jessica Ailanda Dias da Silva

424- Caio César Franco de Lima

425- Amanda Tosta Delela

426-Adilson Suli Yaguinuma

427- Antonio Ruiz Filho.

428 – Tiago Botelho

429 – Daniela Cury

430 – Rogerio Cury

431 – Marcelo Lemos

432- Vicente Mandia

433- Alberto Fasanaro

434 – Patricia Valim

435- Luzia Paula Cantal.

435- Francisco José Calheiros Ribeiro Ferreira

436- Rildo Marques de Oliveira

437 – Rosa Cardoso

438 – André Martins

439 – Carlos Eduardo Machado

440- Thiago Diniz Nicolai

441- Gustavo Parente Barbosa

442-Keilla Dias Takahashi Vieira

443 – Augusto Gonçalves

444 – Fabiana das Graças Alves Garcia

445 – Maitê Canero Lopes

446- Raquel Elita Alves Preto

447 – Gabriella Ramos de Andrade Moreira

448 – Willey Sucasas

449 – Andréa Regina Gomes

450- Luciana Gerbovic

451- Rubens Rocha Pires

452- Graça Mello

453- Maria Sylvia Aparecida de Oliveira

454- Ruy Dourado

455- Suzana Helena Quintana

456- Irma Pereira Maceira

457- Augusto Gonçalves

458- Ronaldo José de Andrade

459- Camila Nicoletti

460 – Fernando Storto

461 – Nathalie Fragoso

462 – Mateus Oliveira Moro

463 – Leonardo Biagioni de Lima

464 – Carolina de Queiroz Franco Oliveira

465- Afonso Destri

466- Leonardo Costa de Paula

467- Nilson Bélvio de Camargo Pompeu

468 – Damián Vilutis

469 – Carolina Luiza de Lacerda Abreu

470- Dhayson Zanqui Brianti

471- Natalia Di Maio

472- Paulo José Aranha

473 – Stephan Mendonça

474- Jorge Pinheiro Castelo

475- Ozeias Paulo de Queiroz

476- Alexandre Cadeu Bernardes

477 – Luiz Gonzaga Lisboa Rolim

478- Ivan da Cunha Sousa

479 – Ricardo Fernandes Berenguer

480- Diva Zitto

481 – Wadih Damous

482 – Barbara Siqueira Furtado

483 – Cesar Augusto Vilela Rezende

484 – André Nascimento

485 – Danyelle Galvão

486 – Alexandre Cotrim Gialluca

487 – Wagner Magalhães

488 – Helios Nogues Moyano

489 – Luan Nogues Moyano

490 – Flávia Pinheiro Fróes

491 – Thais Gomes Loureiro

492 – Daniel Sanchez Borges

493 – Karina Marinho

494 – Alexandre Rangel de Abreu

495 – Alexandre Fidalgo

496 – Pierre Moreau

497- André Camargo Tozadori,

498 – Heitor Alves

499 – Leticia Pitoli

500- Maria Luiza Gorga

501- Fernando Michelin Zangelmi

502- Nathalia Federmann

503- Flavio Stanquini

504- Rodrigo Corrêa Godoy

505 – Anne Domynique de Oliveira

506 – Fernando Fabiani Capano

507-Elaine Cristina Beltran de Camargo

508 – Maurício de carvalho Araújo

509 – Francisco Pereira de Queiroz

510- Bruna Sanseverino

511 – Luis Francisco da S. Carvalho Filho

512- Ariovaldo Mariano Gera

513- Gustavo Previdi Vieira de Barros

514- Liane Aparecida Sampaio

515- Cleide Correa Gagliardo

516- Diana Lima

517 – Diego Marty

518-Ricardo Pereira de Freitas Guimarães

519-Pedro Ernesto Arruda Proto

520- Luisa Capanema Vieira

521- Sérgio Guimarães Riera

522- Flavio Negrone da Silva Vianna

523- Karla Munikh Magnoni Gaspar

524- Rafael Vitagliano

525- Ana Beatriz Nogueira

526- Antônio Carlos Delgado Lopes

527- William César Pinto de Oliveira

528-Clarissa Magalhães Stecca Ferreira

529- José Renato Pierin Vidotti

530 – Angelita da Rosa

531- Roseli Oliva

532- Fernando Mariano da Rocha

533 – Sueli Dias Marinha

534- Sérgio Martins Guerreiro

535 – Paula Cristina Fernandes

536 – Rosileide Martins Lisboa Molitor

537 – Pedro Boareto

538 – Daniela Stenico Elias Boareto

539 – Taís Boareto

540 – Juliana miranda Rojas

541 – Alexandre Parra de Siqueira

542- Milton José Ferreira de Mello

543- Thiago de Godoy

544 – Rodrigo de Melo Kriguer

545 – Ramiro Carlos Rocha Rebouças

546 – James Walker Júnior

547 – Aline Campos

548 – Layanna Magalhães

549 – Bruno Castro

550- Mariana Serrano

551- Taube Goldenberg

552- Wesley Ulisses Souza

553- Roberto Vomero Monaco.

554- Inês Sleiman Molina Jazzar

555- Maria Adelaide Penafort Pinto Queirós

556 – Antonio Miguel Penafort Queirós Grossi

557 – Cayle Grossi Pettersen

558 – Wagner Fuin

559 – Pedro Marcelino

560 – Vivian Peres

561 Amanda Hildebrand Oi

562 – Vivian Calderoni

563 – Thiago Luna Cury

564 – Rosana Maria Petrilli

565 – Fabiana Sabatini

566 – Eduardo Silveira Martins

567 – Luis Felipe Uffermann Cristovon

568 – João Ricardo Brandâo Aguirre

569 – Renata Tavares

570 – Eugênio Carlo Balliano Malavasi

571 – Clarisse Ruhof Damer

572 – Simone Henrique

573 – Alexandre Rollo

574 – Gabriela Zancaner Bandeira de Mello

575 -Stella Camlot Reicher

576 – José Renato Martins

577 – Jéssica Buiar

578 – Paulo Roberto Demarchi

579 – Luiz Felipe G. M. Maganin

580 – Gustavo Benitez Ribeiro

581 – Alaor de Almeida Castro

582 – Fabio Curvelano

583 – Carlos Kaufmann

584 – Juliana da Paz Stabile

585 – Marcela Rodrigues Zarif

586 – Maria Elizabeth Queijo

587 – Eduardo Zingler

588 – Fernanda Telles

589 – Cristina Mendes

590 – Sulivan Rebouças Andrade

591 – José Mauro Faber

592 – Mozart Gramiscelli Ferreira

593 – Caroline Maniero de Godoy

594 – Lucas Barosi

595 – Rodrigo José Müller d’Arce

596 – Thiago Testini de Mello Miller

597 – Davi Pereira Remédio

598 – Waldemar Deccache

599- André Luiz Vieira da Silva

600 – Maria Amália G. G. das Neves Cândido

601 – Júlio César Caproni

602 – Guilherme Gorga Mello

603 – Maria Helena Autuori

604 – Luís Antônio Claret Olivieri

605 – Luciana Pereira de Souza

606 – Tarija Louzada Pozo

607 – Paulo Roberto da Silva Passos

608- Raquel Barbosa

609 – César Peres

611 – Leonardo Godoy

612 – Márcio Ferraro

613- Mônica Godoy

614- Graziele M de Alencar Rodrigues

615- Anna Paola Zonari

616- Amilcar B Falcão

617- Ana Victoria de Paula Souza

618- Cristiane Claudino Rossi Pilon

619 – Daniela Teixeira

620- Daniel Marcos Pastorin

621- Ione S. Gonçalves

622 – Ralph Tórtima Stettinger Filho

623 – Leticia de Oliveira Catani Ferreira

624 – Gustavo Turbiani

625 – Nicole Ellovitch

626 – Carlos Nakaharada

627- Ricardo Ammirati Rodrigues

628 – Rafael Correa

629- Murilo Henrique Morelli!

630 – Newton Rubens

631 – Cíntia Cecilio

632- Isabela Jamar

633- Felipe Rocha de Medeiros

634- Cristina Alves Tubino

635 – Marlus Arns de Oliveira

636- Rodrigo Badaró de Castro

637 – Delio Lins e Silva Junior

638- Ticiano Figueiredo

639- Rafael Ferracina

640- André Rotta

641 – Maria Tereza Marsicano Rodrigues

642- Silvia Martins

643- Ana Carolina Gonçalves

644- Rafael Ferracina

645- Rafael T Martins

646- Ricardo Barbosa Cardoso Nunes

647– Mauro Pires

648- Bruno Tramm Santos

649- Thiago Senna Leonidas

650 – Karla Nascimento H Souza

651- Thiago Barbosa

652 – Pedro Ivo

653- Thayrane Silva

654- Glauco Polachini Gonçalves

655 – Marcos Fernando Lopes

656 – Odete Cagnoni Delgado

657- Lilian Patrícia Delgado

658 – Taisa Cintra Dosso

659 – Renato dos Santos Gomes

660 – Vagner Peres dos Santos Lobo

661 – Dirceu do Valle

662 -Eduardo Ferrari Geraldis

663 – Fábio Ferreira de Moura

667 – Juelio Ferreira de Moura

668 – Ana Maria Domingues Ferreira

669 – Marcelo Costa de Souza

670 – Mayra de Souza Borges

671 – Rafael Silva Ferreira

672 -Carlos Henrique Nóra Sotomayor Teixeira

673 – Guilherme Brenner Lucchesi

674 – Mariana N. Michelotto

675 – Luiz Roberto Juraski Lino

676 – João Rafael de Oliveira

677 – Fernanda Andreazza

678 – Rui Badaró

679 – Renata Rodrigues

680 – Arthur Martins Soares

681 – Gustavo Alberine Pereira

682 – Cezar Roberto Bitencourt

683- Antonio Mello Martini

684- Inaiá Botelho

685- Luís Carlos Antonio

686- Bibiana Fontanella

687- Marion Bach

688- Marcelo Bessa

689- Mauro Silva de Castro

690- Philipe Benoni Melo e Silva

700- Izabela Jamar

701- Aurélio Peluso

702- Marcos Vinícius Dacol Boschirolli

703- Márcio Oliveira

704- Ronaldo dos Santos Costa

705- Jorge Luiz Guerios Curi

706 – Glauco Polachini Gonçalves

707 – Marcos Fernando Lopes

708 – Odete Cagnoni Delgado

709 – Lilian Patrícia Delgado

710 – Taisa Cintra Dosso

711- Renato dos Santos Gomes

712 – Vagner Peres dos Santos Lobo

713 – Dirceu do Valle

714 – Eduardo Ferrari Geraldis

715 – Fábio Ferreira de Moura

716 Juelio Ferreira de Moura

717 – Ana Maria Domingues Ferreira

718- Marcelo Costa de Souza

719 – Rafael Silva Ferreira

720 – Jefferson Goularte

721- Ana Goularte

722- Diego Goularte

723 – Gedson Luís de Camargo.

724 Luis Roberto Lordello Beltrame

725 – Vivian Patrícia Previde

726 – Vanderlei César Corniani

727 – Ricardo Carlos Afonso Filho

728 – Claudinei Fischer

729 – Silas Gonçalves Mariano

730- Fábio Ricardo Dionísio

731- Milena Petrocelli Furlan Dionísio

732- Pedro Henrique Pezzato

733- Phelipe Soares

734 – Rosana Aparecida Chiodi

735 – Maria Inês Baltieri da Silva

736- Ricardo César Dosso

737 – Eduardo Benini

738- José Rodrigues Júnior

739- Rosana Aparecida Fessel de Araújo

740- Vanderlei César

741- Fábio Gindler de Oliveira

742- Rafael Berlato de Camargo

743- Frederico Cosentino de Camargo Ferreira

744- Wagner Luiz Dias

745- Cesar Piagentini Cruz

746- Caroline Chiodi da Silva

747- Paula Filzek de Freitas

748- Stephânea M. Darrô M. Rocha Filzek

749- Reinaldo Enoc Fuentes

750- Waldemar Antonio Nicolai Junior Blaird

751- Eryka Moreira Tesser

752- José Dorival Tesser

753 – Monyse Tesser Panacci

754 – Guilherme Monaco de Mello

755- Thais H Cabral Kourrouski

756 – Thais Aparecida Progete

757 – Edward Carvalho

758 – Jairo Saturnino Mendes

759 – Alex Gama Salvaia

760 – João Luis Biscalchim Junior

761 Jose Carlos Cal Garcia Filho

762 – Wellington da Silva Santos

763 – Isabel Cristina. De Medeiros Tormes

764 – João Gabriel Volasco Rodrigues

765 – Alessandro Rangel Verisssimo dos Santos

766 – Marcelo Santiago de Pádua Andrade

767 – Domitila Köhler

768 – Flávia Maria Trevilin Amaral Nunes

769 – Fabiano Marcelo Nunes

770 – Anna Lyvia Roberto Custódio Ribeiro

771 – Flávia Maria Trevilin Amaral Nunes

772- Fabiano Marcelo Nunes

773 – Fabiana Lucia Dias

774 – Raimundo Correia

775 – Antônio Ricardo Miranda Júnior

776 – Tiago de Souza Nogueira

777- Maurício Macchi

778 – Michelle Graziela Cavalleri

779 – Alessandre Passos Pimentel

780- André da Costa Ribeiro

781- Eroulths Cortiano Júnior

782- Rafael Fabricio de Mello

783- Iuri Machado

784- Andrey Salmazo Poubel

785- Cláudio Dalledone

786- Roberto Bona

787- Rogério Nicolau

788- Décio Franco David

789- Silvana Cristina de Niemczewski

790- Bernardo Mattei deOliveira

791- Saulo Bonat de Mello

792- Laísa Gouvêa Figueiredo

793- Roberto Brzezinski Neto

794- Danilo Doneda

795- Alice Lins e Silva

796- Thiago Guimarães

797- Fernando Parente

798- Moacyr Correa Neto

799- Alcides Pavan Correa

800- Alessandro Silvério

801- Pedro Henrique Igino Borges

802- Rodrigo Sanchez Rios

803- Bruno Augusto Vianna

804- Kelly Cristine Barros Melo

805- Liliana Barbosa Marquez

806- Antonio Alberto Vale Cerqueira

807- Beno Brandão

808- Alessi Brandão

809- Edgard Guimarães

810- Maria Christina Barreiros de Oliveira

811- Guilherme Merolli

812- Alexandre Straiotto

813- Fernando Mesquita

814- Maria claudia Azevedo de Araújo

815- Maurício Vasconcellos saraiva

816- Michel Neme

817- Ricardo Escher

818- Juliano Locatelli

819- Marconi Miranda Vieira

820- Kleber Augusto Vieira

821- Kleber Augusto Vieira

822- Ivan Navarro Zonta

823- Francisco Monteiro Rocha Júnior

824- Italo Rabelo

825- Patricia Lorega Braga de Morais

826- Adriano Bretas

827- André Pontarolli

828- Bruno Thiele

829- José Bolivar Bretas

830- Juliana Colle Bretas

831-Alaide Baliero Bretas

832- Adriano Colle

833- Wellington Alves Ribeiro

834- Elias Bueno Soares

835- Alexandre Salomão

836- Antônio Diego da Costa

837- Luiz Gustavo Pujol

838- Ricardo Andraus

839- Gustavo Adolfo Almeida de Almeida

840- Maurício Eduardo Sá De Ferrante

841- André Luís Romero de Souza

842- Rafael Tucherman

843- Camila Vargas do Amaral

844 – Marcelo Neves

845 – Marcelo dos Anjos Mascarenhas

846-Carlos Eduardo Mayerle Treglia

847-Vitor Augusto Sprada Rossetim

848-Guilherme Siqueira Vieira

849-Walmir de Oliveira Lima Teixeira

850-Juliano Barbosa

851-Renato Cardoso de Almeida Andrade.

852-Robinson Gradowski Rodrigues

853-Enrico Miguel Nichetti

854-Marcos Braga

855-Nikolas Kureki

856-Maria Alice severo

857-Marcos Melo

858-Renato Cardoso de Almeida Andrade.

859-Silvio Guidi

860-Gleidel Barbosa Leite Júnior 861Diogo Tebet

862′ Bruno Tavares

863-João Bernardo Kappen

864 – Edson Ribeiro

865 – Alexandre Dumans

866 – Rafael de Piro

867 – Fernanda Freixinho

868 – Luciano Saldanha Coelho

869 – Rodrigo Machado

870 – Gustavo Filgueiras

871 – Luís Flávio Biolchini

872 – Marcio Donnici

873 – André Gomes Pereira

874 – Felipe Mendes

875 – Fernandes de Oliveira Braga

876 – Eric Cwajgenbaum

877 – Déa Rita Matozinhos

878 – Renato Tonini

879 – Mário Miranda Neto

880 – Tiago Lins e Silva

881 – Thiago Jordace

882 – Rafaela de Otero

883 – Maria Clara Batista

884 – José Marcelo Côrtes

885 – João Carlos Castellar

886 -Andrey Andreola

887 – Edson Facchi

888-Cézar Augusto Machado

889- Luiz Flávio Borges D’Urso

890- Adriana Filizzola D’Urso

891- Luiz Flávio Filizzola D’Urso

892- Luiz Augusto Filizzola D’Urso

893-André Bonat Cordeiro

894-Raquel Candido

895-Luciane Maluf de A. Fontana

896-Juliana Vieira Pelegrini

897- Rodrigo Moraes de Oliveira

898- Paula Balducci de Oliveira

899-Leandro Lanzellotti de Moraes

900- Douglas Sena Belo

901 – José Trad

902 – Cézar José Maksoud

903 – Fábio Bocia Francisco

904- Ermano Fávero

905 – Jorge Paulo Caroni dos Reis

906 – Cinthia Aoki Melo

907 – Luciana Grandini Remolli

908- Luis Fábio Mandina Pereira

909 – Maria Piedade de Souza Coelho

910 Fernanda Dal Picolo

911 Katarina de Carvalho Figueiredo Viana

912 – Marta Teixeira de Lima

913 Clarissa Campos Bernardo

914 – Juliana Cordeiro

915 – Rafael Castro Garcia

916- Melford Vaughn Neto

917 – Cláudia Akiko Ferreira

918- Sara Della Penna

919- Fabiano de Camargo Neves

920 – Alexander Brito Júnior

921 – Carla Maria Nicolini

922 – Fátima Cristina Pires Miranda

923 – Clarissa Campos Bernardo

924- Ingrhid Caroline Madoz

925- Gabriela Marcondes Camargo

926- José Caubi Diniz junior

927- José Gomes de Matos Filho

928- Maurício Ditter

930- Maurício Vitor Leone de Souza

931- Rodrigo Kanayama

932- Rubens de Oliveira

933- Carlos Helder C. F. Mendes

934- Christian Tombini

935- Renato Alberto Nielsen Kanayama

936- Marcos Eugênio Vieira Melo

937- Cristiane Damasceno

938- Eduardo Uchôa Athayde

939- Nuredin Ahmad Allan

940- Luiza Oliver

941- Rafael Serra Oliveira

942 – Marie Claire Libron Fidomanzo

943 – Roberto Fieri

944- Rafael Serra Oliveira

945 – Renato Farneda Belmonte

946- Cristiano Florence

947- Paulo Antoine Pereira Younes

948- Benedito Cerezzo Pereira Filho

949- Leandro Souza Rosa

950- Ana Marcia Mello

951- Gilberto Lopes Teixeira

952- Gabriela Helena Pereira Rodrigues

953- Augusto César Macedo Silva

954- Rodrigo Andrade Reis

955- Bruno Augusto Gonçalves Vianna

956- Gabriela Campos Ribeiro

957- Sérgio Gerab

958- Max Fernando Pavanello

959- Natalie Lourenço Nazaré

960- Heloisa Estellita

961- Bruno Mauricio

962- Sérgio Spenassatto

963- Bárbara Nascimento Martins

964- Mariana Motta

965- Maria Silvia Salata

966-Sérgio Martins Costa Coêlho

967-Adaian Lima de Souza

968-Antonio Figueiredo Basto

969-Lucas Otsuka

970-Rafael Guedes de Castro

971-Leandro Carazzai Saboia

972-Fernando Teixeira Abdala

973- Karyna Batista Sposato

974- Ana Carolina Santos Castro

975-José Diogo Bastos Neto

976-Lucius Marcus Oliveira

977-Rodrigo de Castro Sardenberg

978-Cássio Rebouças de Moraes

980-Filipe Knaak Sodré

981- Walter Ferreira Júnior

982-André Rocha Sampaio

983-Jéssica Alessandra Araújo F. Leão

984- Jovacy Peter Filho

985-Kleber Tozzi

986- Eduardo Ferrão

987 – Valdemir Moreira dos Reis Júnior

988 – Gabriel Borges Llona

989 – Thalita Abdala Aris

990 – Gabriela Gastal

991 – Carlos Eduardo Gomes Callado

992 – Tathiana de carvalho Costa

993 – Eduardo de Moraes

994- Joao Lima Arantes

995- Victor Gontijo Vieira

996- Alessandra Vieira

997-Gabriel Bonzoumet Rocha

998-Barbara Regis do Amaral

999-Christiano Fragoso

1000- Neusa Ruana Netto Corniani

1001- Lucimara Porcel

1002- Alexandre Eugênio Navarro

1003- Fernanda Ruana N Bianchini

1004- Mateus Mariano da Silva

1005- Celia Regina Rodrigues do Canto

1006- Daniel Matos

1007- Evelyn Laís Risso

1008- Celia Regina Rodrigues do Canto

1009- Cristiano Medina da Rocha

1010- Antônio David de Oliveira Torres

1011- Marco Galduroz

1012- Rodrigo Pestana

1013- Veronica Stermann

1014- Gledson Alves de Souza

1015 – Ana Carolina Araujo Trinta

1016- Devanir Daniel da Silva

1017 – Thamires Thais Strapasson

1018- Fábio Guedes

1019-Marcos Schwegler

1020-Alceu Schwegler

1021- Ricardo Kanayama

1022-Mauro Cury

1023- André Callegari

1024-Milton Jordão

1025- Alexandre Wunderlich

1026-Bibiana Fontella

1027- Marconi Miranda Vieira

1028-Bruce Bruno Lemos e Silva

1029-Luis Claudio de Moura Landers

1030- Guilherme Portela

1031- Alexandre Leal

1032- Leonardo de Mattos Galvão

1033- Fernanda Barbosa Pessoa Cavalcante

1034- João Roberto de Sá Dal’Col

1035- Vital Cassol da Rocha

1036- Raimundo da Silva Ribeiro Neto

1037- José Caubi Diniz Júnior

1038- Juliana Brizola

1039- Samuel Trindade

1040- Carlos Alexandre Negrini Bettes

1041- Rosa Carolina de Campos Oliveira

1042- Juliano da Silva Cortinhas

1043- Denize Cabulon Graça

1044- Bruno Augusto Vigo Milanez

1045- Caio Fortes de Matheus

1046- Rogério Oscar Botelho

1047- Katia Tavares

1048- Marcia Dinis

1049- Eidy Lian Cabeza

1050-Maria Cristina Zanin Sant’anna

1051-Marcelo Santos Cruz

1052- Yeda Costa Fernandes da Silva

1053- Leopoldina Lurdes Xavier

1054- Sarah Hakim

1055-Oscar Azevedo

1056- Lívio Enescu

1057-Daniel Ortega

1058-Horácio Conde

1059- Regina Aparecida Miguel

1060- Márcia Santos da Silva

1061- Igor Tamasauskas

1062- Henrique Cardoso dos Santos

1063-Evandro Maciel Barbosa

1064- Horácio Monteschio

1065- Marcela Cristina Arruda Nunes

1066 – Daniel Augusto de Souza Rangel

1067- Mauro Otávio Nacif

1068 – Franciane de Fátima Marques

1069- Elke Gome Veloso

1070- Maurício Galves Marques de Oliveira

1071- Odinei Assarisse

1072- Thamires Thais Strapasson

1073- Ivanjo Cristiano Spadote

1074- Carlos Agnaldo Carboni

1075- Leandro RicarSedo da Silva

1076 – Matheus Freschi França

1077- Pâmela Munhoz dos Santos

1078-Sergio Guimaraes Riera

1079 – Marcus Vinicius Furtado Coelho

1080 – Flávio Schoppan

1081- Maria de Fátima Almeida Shoppan

1082- Maikel Batanschev

1083- Selma de Souza Grossi

1084 – Silvio Vestina

1085 – Julli Elen Balani Calister

1086 – Fábio Ricardo Trad Filho

1087 – Vanessa Chamoun Trad

1088 – Thiago Trevisan Lino Alves

1089- Emilio Meyer

1090- Alexandre Bahia

1091- Diogo Bacha

1092- Thomas Bustamante

1093- Emidio de Souza

1094-Vinícius Ferrari de Andrade

1095- Carla Regina Barreto Carnieri

1096- Elton Vanzuit

1097- Rafael Fabricio de Melo

1098- Rodrigo Muniz

1099- Julio Cesar Cardoso Silva

1100- Ricardo Polesello

1101- Samara Mazzuco Barreto

1102 – Edson Ferreira

1103 – Vitore André Zilio Maximiano

1104 – Fernanda Ghiuro Valentini Fritoli

1105 – Adriana de França

1106 – Luiz Carlos da Rocha

1107 – Edson Fontes

1108 – Wallace Martins Soares de Andrade

1109 – Thiago Minage

1110 – Gabriel Sampaio

1111 – Cláudia Gamberini Mardones

1112 – Marina Medeiros Queiroz de Moraes

1113 – Avateia de Andrade Ferraz

1114 – Talmir Justino da Silva

1115 – Carlos Roberto dos Santos Okamoto

1116 – Luzia Paula Kantal

1117 – Jessica de Almeida

1118 – Júlia Lins

1119 – Luisa Arantes

1120 – Mauricio Silveira

1121 – Paulo Luiz Toledo Piza

1122 – Tiago Moraes

1123 – Luiz Roberto Bonjorno

1124 – Daniela Pais Costa

1125 – Maria Victoria Hernandez Lerner

1126 – Julia Cara Giovannetti

1127 – Paula Raccanello Storto

1128 – Marcos Amarante Smith Maia

1129 – Pietro Alarcon

1130 – Vitor Boaventura Xavier

1131 – Carlos de Carvalho

1132 – Wolf Ejzenberg

1133 – Adriana Rittes Garcia Rodrigues

1134 – João Carlos Rizolli

1135 – Margarete Walter Pereira

1136 – Fábio Barbalho Leite

1137 – Guilherme Granadeiro Guimaraes

1138 – Leandro Sampaio Corrêa de Araujo

1139 Joanilson Barbosa dos Santos

1140- Rafaela Lino Moraes

1141- André Pereira dos Santos

1141- Taiguara Ribeiro de Carvalho del Rio

1143- Reinaldo Queiroz Santos

1144- Orlando Sobottka Filho

1145- Fabiana Costa do Amaral

1146- Vinícius Cascone

1147- Marcus Vinícius Thomaz Seixas

1148-Regiane Serracini

1149- André Luis Sanches Peres

1150- Fernando Rosa

1151- Iremar Schoba Sant’Anna

1152- Érico Lafranchi Camargo Chaves

1153- Luiz Alberto Leite Gomes

1154- Cesar Augusto Monte Gobbo

1155- Ana Sílvia F Rosa Gomes

1156- Valdi Ferreira dos Santos

1157- Paulo Roberto Costa de Jesus

1158- Flávio Luiz Costa Sampaio

1159- Leda dos Santos Ramos

1160-David Rechulski

1161-Shierien Rechulski

1162-Ricardo Pagés

1163-Renato Smituc

1164-Fernanda Maria Dias Moreia

1165-Valeska Lourenção Pinto

1166-Juliana Keiko Makiyama

1167-Estéfani Anselmo Marzagão

1168- Sérgio Vampré

1169 – Leonardo dos Santos Rivera

1170 – Lucas Holmes

1171 – Taiguara Líbano

1172 – Marcela Batista Perillo

1173 – José Ricardo Pereira Lira

1174 – Maria Goretti Nagime Barros Costa

1175- Augusto Cesar Piaskoski

1176- Walter Bittar

1177-Bruno Cunha Sousa

1178- Luiz Fernando de Vicente Stoinski

1179- Tiago Dias de Meira

1180- Luiz Eduardo Cani

1181- Paulo Silas Filho

1182- Rodrigo Vilardi Werneck

1183- Carolina Perrotta Rahal

1184- Carolina Brandão 1185- Antonio Carlos Barandier 1186-Marcio Barandier

1187- Carlos Figueiredo Mourão

1188- Alessandra Nascimento Silva e Figueiredo Mourão

1189 – Rafael T. Favetti

1190 – Rinaldo Pedro dos Santos

1191- Jessica Pereira Alves

1192 – Bruna Sobrinho D’Alessandro Assaf

1193 – Graziela Alessandra Grillo

1194 – Mário Luiz Ribeiro

1195 – Tiago Luvison Carvalho

1196 – José Oscar Silveira Jr.

1197 – Rodrigo Ferreira Siqueira de Mello

1198 – Wesley Cesar Sabino Braga

1199 – Dimitrius Gava

1200 – Estela C. de T. Piza Rossi

1201 – Flávio Aparecido Martin

1202 – Daniel Marcelino

1203 – José Augusto Lopes Valim

1204 – Veronica Formiga

1205 – Caroline Gonçalves Guerini

1206 – Yahn Rainer Gnecco Marinho da Costa

1207 – Paulo César da Silva Pereira

1208 – Marcos Buzetto

1209 – Alexandre Mascarin Francisco

1210 – Edson Pereira Belo da Silva

1211 – Márcia Tascheti

1212 – Iris Pedrozo Lippi

1213 – Patrícia Helena Massa

1214 – Adriana Haddad Uzum

1215 – Myrian Ravanelli Scandar Karam

1216 – Marcelo Luiz Favretto

1217 – Flávia dos Reis Alves

1218 – Paulo Henrique de Andrade Malara

1219 – Rosangela Ferreira da Silva

1220 – Marcos Alberto Tobias

1221 – Eliete Margarete Colato Tobias

1222 – Mônica de Queiroz Alexandre

1223 – Fábio Ricardo Trad Filho

1224 – Vanessa Chamoun Trad

1225 – Lucas Lemos Navarros

1226 – Marcial Monteiro de Almeida

1227 – Maris Solange Oliveira dos Santos

1228 – Renata Horovitz Kalim

1229 – Luciano Quintanilha de Almeida

1230 – Priscila Moura Garcia

1231 – Ana Beatriz Tango de Barros

1232 – Rodrigo Vilardi Werneck

1233 – Maria Victoria Eugênio Salmeron

1234- Jader Kahwage David

1235- Maximiliano Nagl Garcez

1236- Valmir Bernardo Parisi

1237- Vinícius Ferrari de Andrade

1238- Carla Regina Barreto Carnieri

1239- Elton Vanzuit

1240-Rodrigo Muniz

1241- Julio Cesar Cardoso Silva

1242- Ricardo Polesello

1243- Samara Mazzuco Barreto

1244- Ricardo Calderon

1245- Erika Muller M. de Oliveira

1246-Sergio Roberto Losso

1247-William Júlio de Oliveira

1248-Igor Pinheiro de Sant’Anna

1249-Vinicius Pinheiro de Sant’Anna

1250- Daury Cesar Fabriz

1251- Carla Beux

1252- Nice Beatriz de Souza Wendling

1253- Carlos Alberto Farracha de Castro

1254- Maurício Arruda

1255- Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto

1256- Allan Gilberto Pereira Barcelos

1257 -Ana Beatriz Presgrave

1258- Afonso Lobato

1259- Alex Sarkis

1260- Marcelo Fontes

1261- Ronnie Press Duarte

1262- Inacio Alencastro

1263- Barbara Franco

1264- Pedro Freitas

1265-Felipe Santa Cruz

1266- Ary Raghiant Neto

1267-Luiz Viana de Queiroz

1268- Luiz Claudio Allemand

1269- Karolina Carvalho

1270- Gracemerce Camboim

1271- Franciany de Paula

1272- Marina Motta Benevides Gadelha

1273- Clea Carpi

1274- Carlos Roberto Siqueira Castro

1275- Sandra Krieger

1276- Luiz Renê Gonçalves do Amaral

1277- Jeverson Leandro Costa

1278- Jader Kahwage David

1279- Wander Medeiros da Costa

1280- Luciana Diniz Nepomuceno

1281- Olavo Hamilton Freire de Andrade

1282- Augusto Costa Maranhão Valle

1283- Angelica Carlini

1284- Luísa Moraes Abreu Ferreira

1285- Gerson Mendonça Neto

1286- Mariana Duarte Garcia Lacerda

1287- Gustavo Granadeiro Guimarães

1288- Flávio Tartuce

1289- Bruno Macellaro

1290- Elaine Angel

Júlio César Brandão

1291- Tania Karina Liberman

1292- Rodrigo Dantas Gama

1293- Erazê Sutti

1294- Ivan Vitale Jr.

1295- Daniela Marchi Magalhães

1296- André Felix Ricotta de Oliveira

1297- Vivian Patrícia Previde

1298- Eduardo Pecoraro

1299- Helber Daniel Rodrigues Martins

1300- Cezar Britto

1301- Ana Lygia Tannus Giacometti

1302- Maurício Andere Von Bruck Lacerda

1303- Daniel Henrique Silva Machado

1304- Célia Regina Zapparolli Rodrigues de Freitas

1305- Jorge Paulo Caroni Reis

1306- Marcos de Carvalho Pagliaro

1307- Eduardo Casonato Ávila

1308- William Robert Figueira Junior

1309- Marina Franco Mendonça

1310- Guilherme Brito Rodrigues Filho

1311- Luiz Felipe Guimarães Santoro

1312- Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro

1313- André Luiz de Souza Costa

1314- Marcello Terto e Silva

1315- Andreya Lorena Santos Macedo

1316- Francisco Caputo

1317- Cláudia Maria da Fontoura M Sabino

1318- Fábio Jeremias de Souza

1319- Allan Sarkis

1320- Mário Sarkis

1321- Jacielle Ferreira da Silva

1322- Josimara Ferreira da Silva

1323- Erica Fernanda Pádua Lima

1324- José alberto Simonetti

1325- José Augusto Noronha

1326- Andrey Cavalcante

1327- Helder Ferreira

1328- Antônio Fabricio de Matos Gonçalves

1329- Ana Carolina Vaz

1330- Alfredo Brandão

1331- Fernando Luiz Ortega de Paula Cunha

1332- Mauro de Azevedo Menezes

1333 – Luciana Nigoghossian dos Santos

1334- Felipe Sarmento

1335- Luiz Alochio

1336- Daniela Liborio

1337-Gabriel Leonardos

1338- Shaymmon Moura

1339- Jedson Marchesi Maioli.

1340- Daniela Lima de Andrade Borges

1341- Rafael Furtado

1342- Mariana Barrêto Nóbrega de Lucena

1343- Jádia Larissa Timm dos Santos

1344- Beatriz Peruffo

1345 – Rafael Olímpio de Azevedo

1346 – Reginaldo Paiva

1347 – Ane Elisa Perez

1348 – Claudia Elisabete Schwerz

1349 – Tatiana Oliveira Flores

1350-Olavo Câmara de Oliveira Júnior

1351- Chico Couto de Noronha Pessoa

1352- Cláudia Lopes Bernardino

1353- Rodolpho Morais

1354- Odilardo José Brito Marques

1355- Claudine Camargo

1356-Rafael Furtado Madi

1357- Tatiana Soares de Siqueira

1358- Franssilene dos Santos Santiago

1359- Maria de Lourdes de Souza

1360- Karina da Silva Pereira

1361- Odair de Andrade

1362- José Benedito da Silva

1363- Kátia Regina da Silva Venâncio

1364- Yvana Cristina Sampaio Ferro de Oliveira

1365- Rosimeire Santana de A Crepaldi

1366- Antônio Luiz de C Magalhães

1367- Maria Lúcia Moreno Lopes

1368- Márcia Alamo

1369-Ubirajara Gondim de Brito Ávila

1370-Ana Carolina Barchet

1371- Marcelo Bertoldo Barchet

1372- João Lôbo

1373- Marcos Vinícius Jardim Rodrigues

1374- Edgard Hermelino Leite Junior

1375 – Pedro Gomes Miranda e Moreira

1376 – Ivo Gobatto Júnior

1377 – Marcos Augusto Pérez

1378 – Leonardo Freire

1379- Gustavo Badaró

1380- Luiz Felipe Conde

1381- Wladimir Cassani

1382- Wladimir Cassani Jr.

1383– Takao Amano

1384- Sonia Luiza Fonseca

1385-Mauricio da Rocha Ferraz Pereira

1386-Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro

1387- Nicola Lettiere Neto

1388-Cristiana Marisa Thozzi Sasaki

1389- Luiz Barbosa de Araújo

1390-Gabriele Costa Bento Garcia

1391 – Alexandre Sinigaglia

1392 – Cassiane Ap da Cruz

1393 – Juliano Okawa

1394- Raimundo de Araújo Silva Júnior

1395- Marcelo Mota Gurgel do Amaral

1396- Marisvaldo Cortez Amado

1397- Sergio Ludmer

1398- Airton Martins Molina

1399- Felipe Guerra

1400- Fernando Pinto de Araújo Neto

1401- José Carlos Guimarães Júnior

1402- Artêmio Azevedo

1403- Carlos Neves

1404- Leonardo Vasconcelos

1405- Leonardo Accioly

1406- Aparecido Inácio

1407 – Alberto Gris

1408 – Fernando Tristão Fernandes

1409 – Elton Enéias

1410 – Ana Rita Brandi Lopes

1411- Patrícia Lafani Vucinic

1412- Ilana Campos

1413- Tiago Bunnning Mendes

1414- Aryon J. Schwinden

1415- Danilo Rodrigues Alves

1416- Nilton Ribeiro de Souza

1417- Gomercindo Clovis Garcia Rodrigues

1418- Sérgio Palomares

1419- Roger de Souza Vieira Palomares

1420- Caroline de Souza Saldanha de Oliveira Palomares

1421- Alice Bianchini

1422- Ana Beatriz Ferreira Rebello Presgrave

1423- Leonidas Scholz

1424- Clarissa Holfing

1425- Carlos Balaró

1426 – Alessandro Castro de Araújo

1427- Fabrício Reis Costa

1428 – Luiza Moreira Peregrino Ferreira

1429 – Carlos Isa

1430 – Ademar Costa Filho

1431- Fábio Romeu Canton

1432- Martim de Almeida Sampaio

1433- Laerte Soares

1434- Marco Aurélio Vicente Vieira

1435- Cid Vieira de Sousa Filho

1436- Alessandro de Oliveira Brecailo

1437- Adib Kassouf Sad

1438- Fabio Guedes Garcia da Silveira

1439- Pedro Iokoi

1440- Rui Celso Fragoso

1441- Vitorino Antunes

1442- Fausto Bittar

1443- Rodrigo Bittar

1444- Eduardo Fasanaro

1445 – Otacílio Lourenço de Souza Júnior

1446 – Andrea de Souza Cibulka

1447 – Antonio Carlos Aguiar

1448 – Rodrigo Lemos Arteiro

1449 – Nelson Kobayashi

1450 – Jose Chiarichi Neto

1451- Laíse Marine Moura de Sousa

1452- Marcelo de Almeida Villaça Azevedo

1453- Aldo Arantes

1454- Alexandre Rollo

1455 – Sandra Regina Comi

1456- Daniel Blume

1457- Maurício Silva Pereira

1458- João Batista Ericeira

1459- Afeife Mohamad Haji

1460- Gustavo Dandolini

1461- Vinicius Monteiro Paiva

1462- Ítalo Ramon Silva Oliveira

1463- Diego Fabrício Cavalcanti de Albuquerque

1464- Gustavo Nunes de Aquino

1465- Francisco Francinaldo Bezerra Lopes

1466- Jesus Pacheco Simões

1467 – Caio Badaró Massena

1468 – Maria Cristina Gallo

1469 – Pablo Muriel Peña Castellon

1470- Roberto Santos Nascimento

1471- Fabio Coelho de Oliveira

1472- Jonadabe Rodrigues Laurindo

1473- Carlos Eduardo Leite

1474- Mayara U. de Castro Rufino

1475- Thiago Bassetti Martinho

1476- Fabio Alexandre Costa

1477- Victor Roncon Melo

1478- Daniel Fernando de Souza

1479- Alexandre Souza Hernandes

1480- Wagner Seian Hanashiro

1481- Ricardo Weberman

1482- Mariana Lopes da Cruz

1483- Rui Carvalho Piva

1484- Caio Marco Bartine Nascimento

1485- Carlos Gomes

1486- Dorival Bueno da Costa Júnior

1487- Antônio Rodrigues de Freitas Jr.

1488 – Norma Rago Sá e Souza Pacheco

1489 – Claudia Bernasconi

1490 – Marcela Moreira Lopes

1491 – Fernanda Vargues Martins

1492 – Carla Domenico

1493 – Silvia Fernandes

1494 – Renata Favero

1495 – Cayle Grossi Peterson

1496 – Gabriela Priori de la Vedova

1497 – Renato M M Fernandes

1498 – Syvia Urqiza

1499 – Luiz Oliver

1500 – Juarez Galvão

COM A PALAVRA, A OAB

Nota

O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o presidente do Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, vêm manifestar profundo repúdio a respeito da decisão noticiada em matéria publicada no site do jornal O Globo de hoje intitulada “Justiça quebra sigilo bancário do escritório de Antonio Claudio Mariz, advogado de Temer”.

O segredo profissional e as prerrogativas profissionais são salvaguardas da sagrada garantia constitucional da ampla defesa. Os honorários advocatícios são parte fundamental da relação cliente-advogado e, desse modo, estão obviamente protegidos pelo sigilo profissional.

Dito isso, qualquer investigação que viola o sigilo entre advogado e cliente ofende, não só a intimidade dos profissionais envolvidos, mas fere de morte o próprio direito de defesa. A matéria narra situação gravíssima, segundo a qual os sigilos fiscal e bancário de um escritório de advocacia criminal teriam sido quebrados por anos a fio. Trata-se de medida odiosa, que expõe o sigilo profissional concernente um sem número de advogados e seus clientes. Uma decisão dessa natureza ocasiona um dano irreparável ao direito de defesa e, por conseguinte, à democracia.

A OAB vai pedir informações acerca do noticiado abuso e, acaso confirmado, tomará severas providências, em todos os âmbitos cabíveis, dada a gravidade do fato.

Felipe Santa Cruz

Presidente do Conselho Federal da OAB

Délio Lins e Silva Jr.

Presidente da Seccional da OAB do Distrito Federal

COM A PALAVRA, O INSTITUTO DE GARANTIAS PENAIS

O Instituto de Garantias Penais (IGP) vem a público repudiar a quebra do

sigilo bancário do escritório de advocacia de Antônio Claudio Mariz de Oliveira.

A barbárie que uma anormalidade dessas instala em nosso ordenamento jurídico agride, em fila indiana, garantias de status constitucional, sem as quais o Estado Democrático de Direito não se aguenta em pé. O sigilo da relação advogado-cliente está resguardado como cláusula pétrea inserta no artigo 5º, incisos XIII e XIV da Constituição Federal, bem como seu art. 133. O Estatuto da Ordem dos Advogados salvaguarda a inviolabilidade dos atos do advogado no exercício da profissão, no art. 2ª, §3º. Os honorários advocatícios, por óbvio, são intrínsecos à relação profissional entre o advogado e o cliente e, portanto, gozam do mesmíssimo sigilo.

O precedente que essa quebra de sigilo fortalece tem um efeito imediato: inviabiliza a advocacia criminal, vez que a relação do réu com seu defensor agora pode ser devassada como se da relação de dois corréus se tratasse. A profissão do criminalista só tem condições mínimas de ser exercida caso se respeite a inviolabilidade de sua lida, estritamente legal, com seu cliente. A democracia, por sua vez, só tem condições mínimas de se sustentar se o advogado puder servir, desembaraçado, de garantia ao cidadão contra o gigantismo do Poder de Perseguir do Estado-Leviatã.

Por fim, essa decisão corporifica o uso deturpado do Poder Judiciário para atacar o direito de defesa. Em situação de normalidade, são os próprios juízes quem salvaguardam essa atuação, ao invés de sacramentar sua morte. Mariz, brasão vivo da advocacia nacional, representa agora todos os advogados criminais, sem os quais se constrói a ponte da democracia até o outro lado, onde reside o autoritarismo.

Ticiano Figueiredo

Presidente do Instituto de Garantias Penais

COM A PALAVRA, A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO

Nota de repúdio

A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) vem a público externar sua extrema indignação com as notícias veiculadas sobre a quebra do sigilo bancário do escritório do advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira.

O Estado Democrático de Direito não comporta esse tipo de conduta abusiva contra a cidadania. O Advogado, segundo a Constituição, é indispensável à administração da Justiça e cada assaque às prerrogativas profissionais configura, sem dúvida, também uma violência aos direitos fundamentais resguardados constitucionalmente.

Liderança inconteste da Classe, presente defensor das instituições, do Estado democrático de Direito e do primado da Lei sobre o arbítrio, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, segundo noticiado, foi informado sobre os fatos por meio de notícia jornalística, situação que sem dúvida causa estranheza a toda comunidade jurídica.

A Associação dos Advogados de São Paulo não medirá esforços para combater abusos desta gravidade, até para que não se alastrem, a democracia não padeça e não se instale o caos.

Não compactuaremos com aqueles que insistem em agir fora das balizas do Estado democrático de Direito, desrespeitando as prerrogativas da Classe dos Advogados e o Império da Lei.

Associação dos Advogados de São Paulo

COM A PALAVRA, O INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS (IAB)

Nota do IAB sobre quebra de sigilo de advogado

O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), que tem por missão a defesa da ordem democrática e dos direitos assegurados a todos os cidadãos, principalmente os que dizem respeito às prerrogativas e imunidades da advocacia, se associa às manifestações de repúdio das entidades de advogados e instituições jurídicas de todo o País, em face de determinação judicial de quebra do sigilo bancário de nosso consócio e ex-presidente da OAB/SP Antonio Claudio Mariz.

Cumpre-nos alertar para as sucessivas manifestações e medidas que tentam confundir a figura dos advogados com seus clientes, de forma a justificar atos que cerceiam o exercício profissional da ampla defesa dos réus pela advocacia, previsto na Constituição Federal.

Os escritórios dos advogados e das advogadas são invioláveis e o sigilo dos dados oriundos da relação com o cliente são prerrogativas fundamentais, asseguradas por lei, no desempenho de sua nobre e valorosa atividade profissional.

Magistrados, membros do Ministério Público, autoridades e agentes públicos não podem desconhecer esses direitos ou violá-los injustificadamente, como parece ser o caso, denotando, quando sem motivo previsto na lei, em prática sub-reptícia de intimidação e indevido constrangimento de toda a classe.

O IAB continuará, de forma intransigente, a se manifestar contra ilegalidades, repudiando notadamente quaisquer tentativas de agressão ao artigo 133 da CF e dos dispositivos da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), e se coloca à disposição da OAB Nacional para colaborar na adoção de iniciativas judiciais enérgicas contra a determinação, após a análise do Conselho Federal.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2019.

Rita Cortez

Presidente nacional do IAB

COM A PALAVRA, O INSTITUTO DE PROTEÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS (IPGI)

Nota de repúdio

A informação acerca da invasão de privacidade e dos sigilos do escritório Mariz de Oliveira Advogados, que tem como principal sócio o Dr. Antônio Claudio Mariz de Oliveira, determinados pela 10.ª Vara Federal de Brasília é um ataque à defesa das garantias e liberdades individuais, alcançando sobremaneira direitos transindividuais, afetando toda a sociedade.

Assistimos, não sem total desaprovação, a mais um inaceitável episódio de desrespeito aos princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Esta decisão coloca em risco a democracia e a cidadania, além de desestabilizar os limites persecutórios e a própria legitimação da justiça criminal.

O Dr. Antônio Claudio Mariz é membro honorário do Instituto de Proteção das Garantias Individuais, e pauta sua carreira com ética e profissionalismo, não tendo nenhuma conduta que desabone o seu exercício na advocacia.

O IPGI se solidariza com as demais instituições e soma forças para que este ato seja duramente reprimido a fim de que não se permita este ataque às prerrogativas do exercício da advocacia.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2019.

Carlos Eduardo Gonçalves, presidente

Marcos Crissiuma, vice-presidente

Carlos Lube, diretor

Diogo Mentor, diretor

Bruno Giusto, diretor

Thiago Turbay Freiria, presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares

COM A PALAVRA, O MOVIMENTO DE DEFESA DA ADVOCACIA

Nota de Repúdio

O advogado não pode ser confundido com os seus clientes. É detentor da prerrogativa constitucional necessária a conferir-lhe independência para exercer o papel fundamental de viabilizar o acesso à justiça por todos aqueles que sofrem ameaça ou lesão aos seus direitos.

Medidas que objetivem atingir o advogado por atos de um cliente revestem-se de ilegalidade, representando inaceitável afronta ao Estado de Direito. Sem advogado independente não há ampla defesa, não há devido processo legal, não há justiça, não há democracia! Ao contrário: institui-se o estado de barbárie e de terror.

O Movimento de Defesa da Advocacia (MDA) repudia os excessos cometidos por parte de qualquer autoridade que ameacem conquistas sociais e individuais tão duramente obtidas, o que aparenta ter ocorrido com a quebra de sigilo bancário do escritório Mariz de Oliveira.

O MDA não poupará esforços para combater os abusos e as ilegalidades, tampouco para exigir a apuração dos fatos e a punição dos agentes que atentarem contra o Estado de Direito.

Rodrigo R. Monteiro de Castro – Presidente

Eduardo Perez Salusse – Presidente do Conselho

COM A PALAVRA, A OAB-MS

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), vem, mais uma vez, a público reafirmar seu compromisso diário com as prerrogativas profissionais e repúdio a respeito da decisão noticiada em matéria publicada no site do jornal O Globo na tarde desta sexta-feira (15) , intitulada “Justiça quebra sigilo bancário do escritório de Antonio Claudio Mariz, advogado de Temer”.

O sigilo profissional da advocacia está resguardado no artigo 5.º, incisos XIII e XIV da Constituição Federal, assim como no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8906, de 04 de julho de 1994) que prevê em seu artigo 7.º, inciso II como prerrogativa do advogado “ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca e apreensão determinadas por magistrado e acompanhada de representante da OAB”.

Neste contexto, qualquer investigação que viola o sigilo entre advogado e cliente viola as prerrogativas profissionais, garantia constitucional da ampla defesa, da defesa do estado democrático de direito, enfim, da democracia.

A OAB não vai aceitar essa relativização das nossas prerrogativas frente a arbitrariedade cometida por aqueles que acham que vão atingir a sua finalidade, quebrando as regras legais que impõe o sigilo ao advogado.

O Conselho Federal da OAB vai pedir informações acerca do noticiado abuso e, caso confirmado, tomará severas providências, em todos os âmbitos cabíveis, dada a gravidade do fato.

Mansour Elias Karmouche

Presidente da OAB/MS

COM A PALAVRA, A SOCIEDADE DOS ADVOGADOS CRIMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nota de repúdio e solidariedade

A Sociedade dos Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro (Sacerj) recebeu com indignação a notícia de que o advogado criminal Antonio Claudio Mariz de Oliveira, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasi seccional de São Paulo por duas gestões, teve seu sigilo bancário violado por ordem judicial, a pedido do Ministério Público, no âmbito de investigação criminal envolvendo o ex-presidente Michel Temer.

A Constituição Federal estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo por isso defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz social. Em razão da grandeza do seu ministério privado o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, não podendo seu escritório ou local de trabalho ser devassado, bem como seus instrumentos de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática.

Quando essas prerrogativas constitucionais e legais são superadas para busca de provas contra seu constituinte não é a pessoa do advogado que se atinge. Toda a cidadania é mortalmente golpeada, pois a inviolabilidade que assegura o livre exercício profissional do advogado não representa uma garantia para si, mas para todos aqueles que procuram a eficácia dos seus serviços profissionais. Quando se trate de defesa criminal, a qual é dever do advogado assumir, tais garantias devem ser ainda mais valorizadas e preservadas, pois nessas hipóteses o advogado reivindica para seu cliente a preservação de um bem maior, o maior de todos – a liberdade!

A Sacerj repudia veementemente a violação sofrida pelo advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, com ele se solidarizando e confiando que as Cortes recursais cassem a decisão de primeiro grau, por absolutamente inconstitucional e ilegal.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019.

João Carlos Castellar

Diretor Cultural

Alexandre Moura Dumans

Presidente

COM A PALAVRA, A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS

Nota de desagravo em favor do advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira

16 de Fevereiro de 2019

A Abracrim – Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, bem como sua seccional do estado de São Paulo, por suas presidências, vêm a público se manifestar por meio desta NOTA DE DESAGRAVO em favor do advogado criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira.

A Abracrim repudia de forma veemente a decisão judicial que culminou com a quebra do sigilo bancário do escritório do insigne criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, a qual se procedeu em total descompasso e desrespeito à Constituição Federal e ainda ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

A Abracrim rechaça também, de forma peremptória, qualquer atentado ao sigilo profissional entre advogados e clientes.

A Abracrim ressalta que todo atentado a prerrogativa profissional do advogado será veementemente repudiado e combatido – e, ainda, qualquer violação aos profissionais do Direito configura atentado à Constituição Federal (art. 133).

A Abracrim manifesta seu total e irrestrito apoio ao dr Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, ex-presidente da OAB paulista, ex-conselheiro da OAB e ex-secretário de estado, o qual sempre pautou sua atuação profissional em lealdade e respeito às leis e ao bom andamento do Estado Democrático de Direito.

Mário de Oliveira Filho – presidente Abracrim-SP

Osvaldo Serrão – presidente nacional em exercício Abracrim

COM A PALAVRA, O COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS INSTITUTOS DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Por agora é uma notícia, que veio a público na sexta-feira, dia 15.2, dando conta de que um Juiz Federal determinou a quebra de sigilo bancário em desfavor de Escritório de Advocacia, fundado em uma delação. Um só periódico se referiu à questão e o efeito foi viral.

À Advocacia a só menção da possível ocorrência do predito evento já é o bastante para a pronta repulsa, porque ela não admite que sejam as prerrogativas do ofício relativizadas e tampouco tolera a vilania do embaralhar da figura do réu e a do seu advogado, que exerce o direito constitucional da defesa.

A quebra do sigilo – comunicação, correspondência, arquivos, dados, local de trabalho – imposta ao Advogado ou sua Banca importa em gravíssima violação às garantias profissionais que, enraizadas na Constituição e Leis da República, visam proteger os cidadãos e a sociedade do arbítrio de qualquer origem e jaez.

Positivada a notícia, a Advocacia cuidará de confrontar a eventual ordem judicial e também buscará a responsabilização dos autores.

Fevereiro, 16, 2019.

Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil

Hélio Gomes Coelho Júnior

Presidente