Devemos lutar pelo direito fundamental à tecnologia?

A previsão e tutela dos Direitos Fundamentais são preocupações substanciais na Constituição brasileira (CF/88), e isso se deve também à instauração, pela Constituição Cidadã, do Estado Democrático de Direito da República de 1988, voltado à efetivação dos objetivos inseridos no artigo 3º, fundamentais para profícua elaboração e execução de políticas públicas.

Contudo, apesar do avanço representado pela CF/88, tem sido constante a banalização de direitos arduamente conquistados. O compromisso do texto constitucional nem sempre se apresenta na vida real. Esse fato tem permitido questionamentos contrários a direitos já positivados, algo que tende a infringir cláusulas pétreas da CF/88, ressaltando que cláusulas pétreas devem ser entendidas como consubstanciadoras de direitos e garantias fundamentais que não podem ser modificados ou diminuídos.

Nesse contexto de distanciamento de realização dos compromissos constitucionais, agravado pelas dificuldades oriundas da pandemia da COVID-19, encontramos a majoração das desigualdades sociais como um dos grandes obstáculos para a sociedade brasileira. Se, de um lado, acompanhamos o crescimento da lista de bilionários com base em dados publicados pela revista Forbes[1], por outro constatamos a ameaça de retorno do país à linha da miséria[2], com elevação do número de pessoas em situação de rua[3]. Porque será que isso aconteceu e como tal cenário ficará no pós-pandemia? Como lidaremos com o que alguns denominam novo normal?

As recomendações de isolamento social foram essenciais para que não houvesse a proliferação ainda maior do vírus. Embora imprescindível, a medida repercutiu no âmbito econômico e contribuiu para o afrouxamento dos laços sociais. Quanto a esse último aspecto, é possível observar a influência da quarentena na sensibilização da sociedade em relação à percepção dos outros e de como a desigualdade evoluiu nesse período. As relações sociais na pandemia foram essencialmente mantidas por meio do aprimoramento tecnológico. Atualmente, e talvez seja essa uma faceta do novo normal, a sociabilidade passa pelo dever de inclusão digital. Diante dessa realidade, cabe indagar: precisaremos de uma quarta dimensão de Direitos Fundamentais vinculada à tecnologia e que promova a universalização de acesso?

Em maio de 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou caso em que se discutiu o compartilhamento ou não dos dados de usuários com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com a finalidade de produção estatística oficial durante a emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus[4]. O STF, de maneira cristalina, reconheceu a autonomia do Direito Fundamental à Proteção de Dados, resguardado pelo artigo 5º, inciso X da CF/88.

É evidente que, dependendo do ritmo de transformações sociais, há que se falar em inserção de novos Direitos Fundamentais no amplo rol do art. 5º da CF/88. O Direito Alemão é paradigmático em relação à matéria. Por meio da notória decisão acerca da Lei do Censo de 1983, afirmou-se o direito à autodeterminação informacional, e, em 2008, reconheceu-se o direito constitucional à confidencialidade e integridade dos sistemas informáticos. No Direito norte-americano, por seu turno, debateu-se sobre a aplicabilidade da Quarta Emenda Constitucional para hipóteses de interceptação de comunicação por meios telemáticos. Esses fatos do direito internacional permitem notar que a inserção da tecnologia no rol de Direitos Fundamentais enseja ampliação do papel criativo dos Tribunais Superiores diante do necessário sopesamento de garantias constitucionais básicas nos casos concretos.

No Brasil, a recente aprovação da Emenda Constitucional 17/2019 acrescentou ao rol de Direitos Fundamentais do art. 5º da CF/88 a proteção de dados pessoais. A relatora da EC 17/2019 no Senado Federal, senadora Simone Tebet, asseverou: “O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do direito fundamental à proteção de dados pessoais, no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n os 6387, 6388, 6389, 6393 e 6390, apenas corrobora o mérito da proposição em análise. Trata-se de prever expressamente na Constituição Federal um direito fundamental implícito já reconhecido pelo próprio STF”. As palavras da senadora realçam o intuito do constituinte derivado (reformador) de escancarar a relevância da proteção de dados pessoais, sem ignorar que a matéria jamais dependeu disso para ser tutelada pelo Judiciário, tendo em vista os citados precedentes do STF.

Para além da alteração constitucional citada, caracterizada como inclusão formal de direito que já vinha sendo objeto de demandas judiciais e, retomadas as dimensões de Direitos Fundamentais, podemos pensar em um autêntico Direito Fundamental à tecnologia? Sabemos que (i) a primeira dimensão de Direitos Fundamentais abarca direitos individuais e de liberdade; (ii) a segunda dimensão contempla direitos sociais e coletivos; e, (iii) a terceira dimensão compõem-se de direitos ligados à fraternidade e à solidariedade. Diante disso, será necessária a criação de uma quarta dimensão ensejada pela Revolução Tecnológica, marcada pela globalização e ampliada pela superação de desafios, dentre eles os decorrentes da pandemia?

Esse questionamento abre amplo debate e clama detida reflexão. Urge democratizar o acesso à tecnologia. Essa política pública não tem ocorrido da maneira como deveria, sobretudo em locais periféricos, nos quais nem mesmo saneamento básico é garantido. A morosidade na efetivação da medida apenas ressalta que a democratização da tecnologia é essencial na atualidade permeada pela realidade digital, sendo inviável pensar em inclusão social sem atentar para a inclusão digital. Garantir o acesso à tecnologia tende a ser uma das políticas públicas mais relevantes à integração de um indivíduo à sociedade. A cidadania é exercida através de distintos instrumentos, sendo a tecnologia mais um deles. Fechar os olhos a essa questão ampliará as desigualdades sociais.

Por outro lado, reflexos de um Direito Fundamental à tecnologia trazem algumas preocupações, sobretudo àqueles que trabalham no âmbito jurídico. Pensemos na descabida pretensão de disciplinar excessivamente o uso das mais distintas tecnologias e a evolução de cada uma delas. Quando ferramentas tecnológicas se mostram essenciais ao convívio social, diante da ampla adesão dos indivíduos, o controle da tecnologia surge como indiscutível esfera de poder.

O ordenamento jurídico brasileiro conta com instrumentos como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. No primeiro, Lei nº 12.965/2014, protege-se a liberdade de expressão no artigo 3º, I, a privacidade no, artigo 3º, II, e a preservação da natureza participativa da rede no artigo 3º, VII. No segundo, Lei 13.709/2018, garante-se a autodeterminação informativa no artigo 2º, II, e princípios tais como da proibição no artigo 6º, III, da vinculação à finalidade no artigo 6º, I, e da transparência no artigo 6º, VI.

Talvez a pandemia e as crises que explodiram com ela, seja no campo econômico, seja no campo sanitário ou humanitário, precisem ser debatidas também pelo viés comportamental que levou a sociedade a afrouxar seus laços sociais e a não mais se indignar com o desrespeito a Direitos Fundamentais inerentes à existência e sobrevivência humana. A expressão “novo normal” pressupõe que antes se vivia um cenário de normalidade. E será que se vivia verdadeiramente um cenário normal ou iremos criar um cenário de normalidade no pós-pandemia? A que se deve a expressão normalidade e o que ela abrange? Certamente serão questões que não poderemos deixar de debater em 2022, ano de eleições. É preciso conscientização sobre a defesa do óbvio.

É provável que a discussão sobre normalidade ou não nos remeta a uma compreensão sobre o modelo estrutural de nossa sociedade. Afinal, será mesmo que antes da pandemia se vivia uma normalidade ou a anormalidade que se banalizou, assim como banalizamos os Direitos Fundamentais e a escala de valores prioritários que fomenta políticas públicas? De acordo com a futurista, especialista em foresight e CEO da W Futurismo, Jaqueline Weigel, “esse conceito de novo normal é perigoso na medida em que pode condicionar um grande número de pessoas a uma realidade vista por um pequeno grupo ou por gurus”. Ela explica, ainda, que o futuro emite sinais, embora não seja totalmente previsível. “As mudanças estão aí e serão disruptivas e drásticas, disso eu não tenho dúvida. Elas, no entanto, já vinham sendo anunciadas e agora estão aceleradas. Isso não é uma surpresa da pandemia. Preocupa-me um pouco quando as pessoas começam a comprar as novas histórias prontas de um grupo de pensadores ou os termos da moda e começam a construir o futuro não a partir de suas ideias, mas sim com base em histórias que estão sendo contadas. Chamamos isso de futuro colonizado”[5].

Portanto, será mesmo que retornaremos a um cenário de normalidade, sendo que o que denominamos de normalidade já era um cenário em que a desigualdade se fazia presente? O que, numa escala de valores prioritários, deve ser entendido como normal e qual será a influência da inclusão digital e do acesso à tecnologia nesse processo? Esses questionamentos são desafiadores, mas a reflexão se impõe. Estamos preparados para retornar ao que vivíamos antes da pandemia? O que realmente aprendemos?

*Luiz Fernando Prudente do Amaral, doutor e mestre em Direito pela PUCSP, professor titular de direito da Faap, coordenador do Grupo de Estudos de Direito Digital da Faap

*Mariana Coelho, graduanda do 10.º semestre do curso de direito da Faap, integrou o Grupo de Estudos de Direito Digital da Faap, estagiária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo

