Pelo menos um terço das investigações sobre atos de lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul pode ser afetado caso seja mantida a decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo que na segunda-feira, 15, decretou a suspensão de todos os feitos que contenham dados compartilhados do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sem autorização prévia da Justiça.

O alerta é do ofício especializado em combate à lavagem de dinheiro do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul.

Em nota, a Procuradoria observou que considera ‘devastadora’ a decisão de Toffoli durante recesso judiciário que suspendeu o andamento de todas as investigações iniciadas com base em Relatórios de Inteligência Financeira do COAF e Representações Fiscais para Fins Penais da Receita Federal contendo informações bancárias.

Na avaliação do procurador Silvio Pettengill Neto, ‘essa decisão não será definitiva, já que o STF tem admitido o uso dessas informações, tal como previsto em leis, para subsidiar investigações’.

“Nossa expectativa é que essa decisão seja revertida. Tenho confiança de que a lei e o bom senso vão imperar. Não fosse assim, seria melhor sacramentar, desde já, a total ineficiência de política de prevenção a lavagem de dinheiro, crime organizado, terrorismo e corrupção. Até lá, existe risco de prejuízo à continuidade das investigações”, alerta o procurador.