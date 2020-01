‘Devaneio acusatório’, ‘contorcionismo retórico’, diz defesa de Glenn ao pedir à Justiça rejeição de denúncia no caso dos hackers

A defesa de Glenn Greenwald apresentou nesta quarta, 22, uma petição para que o juízo da 10.ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal rejeite a denúncia por organização criminosa apresentada contra o jornalista no âmbito da Operação Spoofing – investigação sobre invasão de comunicações de autoridades, entre elas o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da força-tarefa da Lava Jato no Paraná.

Segundo os advogados Rafael Fagundes, Nilo Batista e Rafael Borges, que assinam o documento, a peça do procurador Wellington Divino Marques de Oliveira, do Ministério Público Federal em Brasília, é um ‘devaneio acusatório, completamente dissociado da realidade dos fatos’.

A denúncia, divulgada na terça, 21, sustenta que o jornalista do The Intercept Brasil ‘auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões’.

Além do jornalista, a peça abarcou os seis alvos da Spoofing: Walter Delgatti Neto, o ‘Vermelho’, Gustavo Henrique Elias dos Santos, Thiago Eliezer Martins, Danilo Marques, Suelen Priscila de Oliveira e Luiz Henrique Molição.

A denúncia do procurador Wellington Divino foi feita com base no áudio de um diálogo entre o hacker Luiz Henrique Molição e Glenn, encontrado durante análise de um computador apreendido na casa de ‘Vermelho’, suposto líder do ‘grupo de Araraquara’ – município onde parte dos suspeitos reside.

Para Wellington Divino, a atitude do jornalista durante a conversa com Molição caracteriza ‘clara conduta de participação auxiliar no delito, buscando subverter a ideia de proteção a fonte jornalística em uma imunidade para orientação de criminosos’.

Para a defesa, ‘não é possível extrair qualquer tipo de atividade delituosa’ dos diálogos registrados na denúncia.

Os advogados de Glenn alegam que a conversa entre jornalista e fonte é protegida pelo sigilo constitucional e que não poderia ser utilizada como prova, por conta da decisão dada em agosto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.

A medida cautelar concedida por Gilmar, na ocasião, proibiu que Glenn fosse investigado e responsabilizado pelas autoridades públicas e órgãos de apuração administrativa ou criminal (como a Polícia Federal) pela ‘recepção, obtenção ou transmissão’ de informações publicadas na imprensa.

A denúncia do procurador, documento de 95 páginas, argumenta que Glenn Greenwald não foi investigado, e que, portanto, não foi descumprida a medida concedida por Gilmar. Wellington Divino afirma que a ‘decisão criou uma espécie de imunidade especial e material jure et de jure, uma presunção absoluta de inocência, garantindo um ‘salvo conduto’ ao réu de ser investigado’.

No entanto, ressaltou, em letras maiúsculas: “NÃO HOUVE INVESTIGAÇÃO. NÃO SE DESCUMPRIU A DECISÃO”.

A defesa argumenta, no entanto, que a acusação ‘desrespeitou expressamente’ decisão e que apesar das ressalvas feitas na peça quanto a liminar de Gilmar, ‘as digitais do descumprimento da mesma estão presentes na denúncia’.

“Não há dúvida de que os atos de interpretação, leitura e transcrição do conteúdo de mídia ilicitamente utilizado pela denúncia se expressam como legítimos atos de investigação, expediente proibido pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”, afirmam os advogados.

A defesa argumenta também que há ‘desconexão entre os diálogos transcritos e as conclusões que deles extrai a denúncia’.

“Ao contrário do que o contorcionismo retórico e interpretativo da denúncia tentou fazer parecer, os diálogos travados entre o requerente (Glenn) e sua fonte revelam apenas a ação de um jornalista profissional e cuidadoso, que em nenhum momento orientou, incentivou ou auxiliou sua fonte na obtenção do material de interesse jornalístico que lhe foi repassado.”

Denúncia sem investigação

Em dezembro, a Polícia Federal apresentou relatório de investigação sobre os hackers, e indiciou os seis alvos da Spoofing.

No documento, a corporação diz que não era possível, até o momento, ‘identificar a participação moral e material do jornalista Glenn Greenwald nos crimes investigados’.

Promotores e procuradores ouvidos pelo Estado afirmaram que, mesmo indiciamento pela Polícia Federal, o Ministério Público tem o direito de oferecer a denúncia.

A cúpula da Procuradoria-Geral da República, também considera que Glenn pode ser denunciado, apesar de não ter sido investigado.

A Associação Nacional de Membros do Ministério Público, MP Pró-Sociedade, chegou a emitir nota pedindo ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ‘defesa intransigente’ da atuação de Wellington Divino Marques de Oliveira, indicando que o procurador ‘exerceu, dentro de suas atribuições legais e constitucionais, a proteção implacável da ordem jurídica brasileira’.

A Ordem dos Advogados do Brasil, criminalistas ouvidos pelo Estado, além de entidades do jornalismo, como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, contestam o mérito da denúncia, e afirmam que os diálogos expostos na acusação não permitem a interpretação que o procurador deu a eles.

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) ainda protocolou uma representação contra Welligton Divino por ‘evidente prática de abuso de autoridade’ na peça. A entidade pede que seja instaurado procedimento de investigação para ‘apuração de conduta ilícita’.