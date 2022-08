Desjudicialização: é hora de mudar a lei 

O Senado Federal se prepara para votar o substitutivo do senador Marcos Rogério (PL-RO) ao projeto de lei nº 6204/2019, que trata da desjudicialização da execução civil de título executivo judicial e extrajudicial. Eis uma medida salutar, que terá o condão de reduzir não apenas o estoque de processos em curso no Judiciário, mas também os custos gerais que esse Poder impõe aos cofres públicos.

A proposta altera as Leis 9.430/96, 9.492/97, 10.169/00 e 13.105/15, além do Código de Processo Civil (CPC). Todas essas modificações são necessárias para que consigamos, no curto prazo, dar uma resposta às demandas pela desjudicialização –afinal, a sociedade já está farta do congestionamento da Justiça e do desrespeito ao princípio da razoável duração do processo.

Não é novidade que o atual modelo de execuções civis precisa de uma ampla modificação capaz de proporcionar, a um só tempo, mais agilidade e eficiência à resolução das disputas. Dados do Anuário da Justiça Brasil 2022, publicado no final de junho, apontam que a quantidade de processos tramitando no país supera 80 milhões: nível recorde para um total de quase 215 milhões de habitantes.

O acúmulo desse acervo reflete o próprio subdesenvolvimento nacional: a população de países com baixos níveis de escolaridade, elevada concentração de renda, desemprego e miséria, além de crises políticas e econômicas ininterruptas, tem menos condições de resolver por si mesma os seus conflitos –o que sobrecarrega a via judicial.

O resultado é um backlog que cresce a cada dia e que poderá nos levar a uma situação insustentável caso nada seja feito imediatamente. Por isso, merece louvores a iniciativa dos senadores de encampar a tramitação de uma proposta que, mais do que desafogar o Judiciário, fará valer todos os direitos dos jurisdicionados.

Erroneamente, a desjudicialização tem sido entendida como ausência de Justiça – engano que pode acarretar desdobramentos terríveis. A verdade é o contrário: o sistema que pretendemos construir no Brasil resguardará todas as garantias dos cidadãos, porquanto manterá imprescindível a presença do advogado. O que se busca dispensar é o rito judicial, e não a observância dos marcos jurídicos vigentes.

O PL 6204/2019 acerta justamente por mirar em execuções civis fundadas em títulos extrajudiciais e judiciais – responsáveis por cerca de 17% do montante de processos acumulados, de acordo com o relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com a permissão para que execuções civis de títulos extrajudiciais e cumprimentos de sentenças se deem nos cartórios de protesto, o principal ganho é a descomplicação dos procedimentos e sua consequente desburocratização.

Thomas Paine, um dos “pais fundadores” dos Estados Unidos, escreveu, em “Os Direitos do Homem”, de 1791, que “as leis de execução difícil, em geral, não podem ser boas”. Tinha razão o célebre inglês. E a expressão, tomada de empréstimo para os dias atuais, elucida a importância de se eliminar quaisquer entraves ao célere cumprimento dos diplomas legais.

A sociedade confia no trabalho de seus parlamentares, que saberão reconhecer o mérito e a urgência do projeto de lei. E a advocacia está pronta a colaborar, seja na discussão da matéria, seja na implementação das providências quando a nova legislação estiver sancionada.

*Diego de Paiva Vasconcelos, presidente da Comissão Especial de Desjudicialização do Conselho Federal da OAB, professor da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e sócio do escritório Nova Advocacia

*Clayton Camacho, advogado, membro da Comissão Especial de Desjudicilização do Conselho Federal da OAB e ex-diretor jurídico do Bradesco