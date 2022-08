Desistência silenciosa: esgotamento emocional ou maturidade para colocar limites e respeitar-se?

O excesso de trabalho pode se traduzir em uma percepção de estresse crônico, podendo culminar em uma síndrome de esgotamento ( síndrome de Burnout). Nesse caso, pode gerar exaustão emocional, indiferença sobre questões do trabalho e redução da autoestima, além de sintomas ansiosos, depressivos e insônia. Esse desequilíbrio pode ter vários estágios: desde queixas como cansaço, desânimo com as tarefas até a incapacidade de estar no ambiente laboral.

Equilibrar as várias áreas da vida em uma rotina saudável é um dos desafios modernos. É importante fazer uma leitura de como o tempo está distribuído e construir uma rotina a partir das prioridades( tempo de sono, trabalho, alimentação, atividade física e momentos de lazer e socialização). Muitas vezes um recurso visual como uma tabela ou planilha pode ser útil para estruturar as mudanças a serem feitas. Ajuda psicoterápica pode ajudar a entender o peso que o trabalho tem para determinadas pessoas e buscar redimensionar essa importância.

A desistência silenciosa pode soar como uma boa estratégia para lidar com o trabalho, mas é necessário compreender a dinâmica: trata-se de uma resposta passivo-agressiva dentro de um esgotamento emocional ou de maturidade para colocar limites e respeitar-se? Caso se trate a primeira resposta, pode ser que o indivíduo sofra de síndrome de Burnout e esteja passando por um momento de indiferença em relação ao trabalho, porém , a depender da profissão , isso pode afetar outras pessoas negativamente.

Porém, o segundo caminho parece mais aceitável: dizer claramente os limites pessoais aos seus pares(horários, mensagens, volume de trabalho) e respeitar as prioridades de vida ainda que não sejam de crescimento exponencial no ambiente de trabalho, essas são decisões que podem beneficiar os trabalhadores. Em geral, o reequilíbrio do trabalhador passa pelo desenvolvimento de estratégias para lidar com as demandas de trabalho, melhorias no estilo de vida e intervenções no ambiente/instituição que gerou desgaste.

*Leonardo Rodrigues da Cruz, médico psiquiatra