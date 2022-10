Desinvente sua empresa

O que o pensamento dos Primeiros Princípios, de Aristóteles, a Valorização da Dúvida, de Descartes, a Destruição Criativa, de Schumpeter, e mesmo a carreira de David Bowie, têm em comum?

Todos eles sugerem que você seja capaz de desinventar.

Aristóteles recomendava que, para entendermos o mundo “na raíz”, era preciso ir retirando camadas até que pudéssemos chegar no conceito original. Descartes recomendava que duvidássemos de tudo até que, finalmente, tivéssemos alguma noção do que supostamente fizesse sentido. Schumpeter recomendava que destruíssemos para recriar, e David Bowie… bem, foi 10 personagens em 10 anos de carreira, mas não é apenas disso que estou falando.

No livro Think Like a Rocket Scientist, o autor Ozan Varol traz como exemplo o movimento de Elon Musk para criar a Space X. Inconformado com o custo para comprar foguetes, Musk entendeu que era possível fabricar um a um os componentes, ao mesmo tempo em que desinventou a maneira como as principais partes eram descartadas após cada lançamento: daí a imagem do foguete voltando, que inclusive desinventou o ditado de que foguete não tem ré.

Desinventar, portanto, é buscar a maior simplicidade possível. O que, em outras palavras, quer dizer não perder a sintonia do problema que seu produto resolve. James Dyson desinventou o aspirador de pó com saco justamente porque encontrou uma maneira mais prática e justa (não necessariamente com um produto mais barato) de fazer um aspirador funcionar.

No livro Kill the Company, a autora Lisa Bodell sugere que você chegue aos primeiros princípios através de um exercício: se coloque no lugar de um concorrente ou, melhor ainda, de um potencial entrante (quase nunca nosso negócio será desinventado por um concorrente captado pelo radar), e pense: se você estivesse no lugar dele, como venceria você? Vale para um time de futebol, um relacionamento, um candidato político e, claro, sua empresa.

Trata-se, fundamentalmente, de um movimento: sair da posição de que tudo já está construído, solidificado, posicionado, quando na verdade muitas vezes aquilo que está feito pode — e precisa — ser desfeito.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda – como se abrir para o novo pode nos levar mais longe