Desembargadores julgam recurso do reitor da Uninove condenado a 10 anos de prisão por propina de RS 1,6 milhão para o ‘Rei dos Fiscais’ Magistrados da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo põem em pauta nesta terça-feira, 26, apelação de Eduardo Storópoli e também do vice-reitor da instituição de ensino, Marco Antônio Malva, sentenciados em 2019 em processo movido pelo Ministério Público que desmontou a 'Máfia do ISS' na Prefeitura paulistana; o advogado do reitor e do vice é o desembargador aposentado Nelson Henrique Calandra