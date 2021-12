Desembargadores confirmam condenação de Pindamonhangaba a indenizar em R$ 100 mil jovem que ficou tetraplégico após queda em aula de judô

Os desembargadores da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiram manter decisão que condenou o município de Pindamonhangaba a indenizar, em R$ 100 mil, um menino que sofreu queda em um centro educacional da cidade e ficou tetraplégico. O executivo municipal ainda deverá pagar pensão alimentícia vitalícia no valor de três salários mínimos, desde a data do acidente.

Segundo os autos, a queda ocorreu durante uma aula de judô e, após o acidente, o menino passou a necessitar de fisioterapia, fraldas, medicamentos, terapia, consultas médicas frequentes com diferentes especialistas. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo

O relator do caso, desembargador Ponte Neto, votou por referendar sentença dada pelo juiz Felipe Estevão de Melo Gonçalves, da 1ª Vara Cível de Pindamonhangaba, sob o entendimento de que houve falha da Administração Pública, ‘que se omitiu quanto ao dever de fiscalizar e evitar o acidente, preservando o bem-estar e a integridade física do aluno dentro de um espaço gerido pelo ente público’.

“A todo efeito, é de se ter que a atividade do judô pressupõe intenso contato físico, de modo a exigir o máximo de monitoramento pelos responsáveis na execução dos movimentos, justamente pelas graves consequências que podem advir da realização incorreta desses”, ponderou.

Segundo o magistrado, o acidente sofrido pelo menino no interior do Centro Educacional Municipal e os danos relacionados ao mesmo ‘são incontestáveis’. O desembargador considerou que restou demonstrado, nos autos, a conduta ‘omissa e negligente’ da cidade.

“Igualmente, sendo certa a existência de dano e o nexo de causalidade entre ele e o acidente sofrido pelo autor, advindo da omissão do Município, há o dever de indenizar.”, afirmou.

COM A PALAVRA, O MUNICÍPIO

A reportagem busca contato com a cidade de Pindamonhangaba. O espaço está aberto para manifestações.