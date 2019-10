Desembargador sugere a pedreiro que pare de beber para pagar fiança de R$ 200

LEIA TAMBÉM > Tribunal libera Temer em Oxford

O desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina Zanini Fornerolli sugeriu que um réu, o pedreiro Rosemiro Benedito da Costa, pare de ingerir bebidas alcoólicas para que tenha como arcar com uma fiança de R$ 200. O acusado responde em liberdade por embriaguez ao volante.

A decisão do Tribunal de Santa Catarina foi publicada na sexta, 4, e confirmada em habeas corpus, sob a relatoria do magistrado.

Na sentença, o desembargador entendeu que a magistrada Cíntia Gonçalves Costi, que deu origem ao processo, não cometeu nenhum ato ilegal ao fixar o valor da fiança, mesmo que a Defensoria Pública sustente que o réu possui poucos recursos e que esteja atualmente desempregado.

“(Tal valor) permite ser quitado com a aptidão laboral nesse meio-tempo (lembrando que o paciente está liberto) ou, ainda, noutro cenário, autoriza ser angariado com a simples abstenção, mesmo que temporária, de caprichos pessoais (tal como a cara circulação de automóveis e a aquisição e consumo de bebidas alcoólicas, em que foi flagrado em tese)”, disse o magistrado.

Fornerolli afirmou ainda que a fiança já havia sido diminuída para o réu e que, por isso, ele deve pagar. “É importante aduzir que a fiança já foi consideravelmente reduzida, posto que passou de R$ 1.000,00 arbitrados pelo Delegado de Polícia no início do processo aos razoáveis R$ 200,00 recalibrados na custódia”, declarou.

Para o desembargador, o fato de o réu ter usado a Defensoria no processo não indica que ele não tenha dinheiro. “Como é cediço, a Defensoria Pública, no especial âmbito do processo penal, não atua apenas para pessoas sem recursos, mas para aqueles que não têm advogado constituído”, distinguiu.

O pedreiro tem até esta quinta-feira, 10, para pagar a fiança.

Veja o Habeas Corpus:

Habeas Corpus (criminal) n. 4029110-69.2019.8.24.0000, Blumenau

Impetrante : Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina

Paciente : Rosemiro Benedito da Costa

Def. Público : Everton Torres (Defensor Público)

Relator: Desembargador Zanini Fornerolli

Vistos etc.

1. Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar proposto pela

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em favor de Rosemiro Benedito

da Costa, contra ato supostamente ilegal praticado pela Juíza de Direito Cíntia

Gonçalves Costi, vinculada à Vara de Plantão da Comarca de Blumenau, que,

nos autos n. 0010499-15.2019.8.24.0008, concedeu liberdade provisória ao

paciente (cujo alvará já foi expedido e cumprido no mesmo dia do suposto fato

criminoso), mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais o

pagamento de fiança no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser saldado até o

dia 10.10.2019, sob pena de revogação do beneplácito e demais decorrências.

Segundo alega, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática,

em tese, do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro –,

momento em que, recebida a peça inquisitiva, o juízo homologou o auto de

prisão em flagrante e, com fulcro no art. 310, III, do CPP, concedeu o benefício

da liberdade provisória ao indiciado, mediante o pagamento de fiança,

correspondente ao valor de R$ 200,00. Com substrato nisso, arrazoa ser

hipossuficiente, atualmente desempregado e assistido pela Defensoria Pública,

de modo que não reúne condições para pagar a fiança arbitrada pelo magistrado.

2. A liminar, porém, não autoriza ser concedida.

Como se sabe, a concessão de liminar em habeas corpus traduz

medida excepcionalíssima, apenas recomendada em casos realmente

particulares. A despeito de não encontrar previsão legal, doutrina e

jurisprudência admitem-na, inclusive de ofício, na hipótese de ilegalidade

flagrante, exigindo a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em

Gabinete Desembargador Zanini Fornerolli – VRC

geral – fumus boni iuris e periculum in mora –, a fim de que a coação ilegal

impugnada seja de pronto rechaçada e não cause prejuízos irreversíveis ao

direito de ir, vir e ficar do paciente (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de

processo penal: volume único.4.ed.Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1766-1767).

Acerca da matéria em tela, como cediço, nos termos do art. 326 do

Código de Processo Penal, a autoridade observará no arbitramento do valor da

fiança, dentre outros critérios, “as condições pessoais de fortuna” do acusado, de

modo que o valor dela deve guardar correspondência com a capacidade

econômica do preso, que será atestada pela autoridade competente, de modo

que não seja arbitrada em valores irrisórios, tornando inócua sua função,

tampouco em quantias excessivamente elevadas, que se traduzam, na prática,

em manutenção da prisão. A bem da verdade, quando constatada a insuficiência

de recursos do acusado para arcar com o seu valor sem comprometer a sua

subsistência e a de sua família, o juiz poderá, nos termos do art. 350 do CPP,

conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos

arts. 327 e 328 e a outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (a

propósito: STF, HC n. 114.731/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 01.04.2014).

É certo, ainda, que “segundo o disposto no artigo 350 do Código de

Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser

impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a

liberdade provisória, sujeitando-o a outras medidas cautelares previstas no

Código de Processo Penal, não sendo possível a manutenção da prisão em

razão de inadimplemento. Sendo assim, quando demonstrada a hipossuficiência,

indicada a isenção de segregados do pagamento de fiança, até mesmo, como

forma de evitar que condição financeira passe a ser critério de seleção entre os

que devem ou não permanecer presos. De nada adianta fixar um valor de fiança

além da capacidade de pagamento, pois o objetivo principal dessa providência

cautelar não consiste na manutenção do cárcere, mas na obtenção de garantia

de custeio de hipotéticas despesas processuais, indenização possivelmente

devida à vítima e, sobretudo, de que, caso solto, o acusado não irá evadir-se”

Gabinete Desembargador Zanini Fornerolli – VRC

(TJSC, HC n. 2014.020232-2, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10.04.2014).

Na espécie, contudo, não se verifica ilegalidade a ser remediada.

Uma questão sobressai, já de início no feito, e diz respeito ao

argumento relativo à presunção de hipossuficiência do segregado, já que ele

seria assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, o que, com

a devida vênia, não comporta acolhida, já que, como é cediço, a Defensoria

Pública, no especial âmbito do processo penal, não atua apenas para pessoas

sem recursos, mas para todos aqueles que não tem advogado constituído1, o

que, por si só, afasta a presunção que se pretende sustentar no caso telado.

Para além disso, certo é que se vem aos autos ilustrar um possível

quadro de hipossuficiência do paciente quando, à revelia disso, sequer consta

dos autos qualquer indicativo que comprove minimamente essa realidade, ônus

que, por certo, era de sua inteira incumbência no feito, para fins de verificar a

possibilidade ou não da parte arcar com o equivalente da fiança arbitrada.

O máximo que se tem é a simples informação nas razões da peça

inicial, bem como a afirmação do próprio paciente na audiência de custódia de

que está desempregado (trabalha como pedreiro), deixando de trazer, contudo,

qualquer prova indiciária que não tenha, por outros meios, condições de arcar

com a proposição da fiança (ou, principalmente, a demonstração de todo o seu

universo financeiro e patrimonial, capaz de permitir a aferição a sua realidade).

À revelia, é importante aduzir que a fiança já foi consideravelmente

reduzida, posto que passou de R$ 1.000,00 arbitrados pelo Delegado de Polícia

no início do processo aos razoáveis R$ 200,00 recalibrados na custódia. Com

isso não fica difícil perceber que tal valor, já não bastasse ser diminuto, necessita

responder às custas do processo e, substancialmente, permite ser quitada com a

aptidão laboral nesse meio tempo (lembrando que o paciente está liberto) ou,

ainda, noutro cenário, autoriza ser angariado com a simples abstenção, mesmo

que temporária, de caprichos pessoais (tal como a cara circulação de automóveis

1 Art. 4º. O exercício da defesa criminal não depende de considerações prévias sobre a situação

econômico-financeira do interessado (Resolução 15, de 29 de janeiro de 2014 do Conselho

da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina).

Gabinete Desembargador Zanini Fornerolli – VRC

e a aquisição e consumo de bebidas alcoólicas, a que foi flagrado, em tese).

O que não pode é o Estado ficar a mercê, sobretudo quando se tem

a consciência de que o valor já é diminuto e tem relevância central para o feito

(no mínimo para responder pelas custas causadas pela provocação da máquina).

Em tempo, ainda, a medida de fiança torna-se de curial importância,

para assegurar o comparecimento a atos do processo, compromissando-o aos

autos e, ademais, como serventia ao pagamento na eventualidade das custas,

da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se for condenado.

3. Ante o exposto, não se concede a liminar.

Oficie-se à autoridade impetrada para prestar informações.

Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

Florianópolis, 4 de outubro de 2019.

Desembargador ZANINI FORNEROLLI