Desembargador nega bloqueio de R$ 52 mi de seguradoras na tragédia da Chape Leal Júnior, do TRF-4, nega pedido do Ministério Público Federal ao considerar que 'não há indício de dilapidação do patrimônio, devendo ser promovido o contraditório e a ampla defesa' no âmbito de ação de indenização dos sobreviventes e das famílias dos 71 mortos no acidente aéreo ocorrido em novembro de 2016, na Colômbia, que matou quase todo o elenco da Chapecoense