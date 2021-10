Desembargador mantém na prisão ‘Rei do Bitcoin’

O desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou habeas corpus a Cláudio José de Oliveira, conhecido como ‘Rei do Bitcoin’, mantendo a prisão preventiva do empresário acusado de chefiar um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas. Cláudio foi preso no dia 5 de julho no âmbito da Operação Daemon, que mirou suposto esquema que teria desviado R$ 1,5 bilhão de 7 mil clientes.

Thompson Flores negou o pedido de Cláudio José de Oliveira na terça-feira, 26, sob o entendimento de que a decisão do juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba, de decretar a prisão do ‘rei do bitcoin’, era acertada. “Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, anoto que a decisão combatida se encontra fundamentada e não apresenta flagrante ilegalidade ou arbitrariedade ou mesmo teratologia a ensejar o deferimento da medida liminar demandada”, ponderou.

A defesa alegava ao TRF-4 que não existiriam motivos para a manutenção da medida. Os advogados argumentaram que a prisão seria uma “medida totalmente descabida e desproporcional como forma de resguardar o juízo falimentar e eventuais credores do Grupo Bitcoin Banco”. As informações foram divulgadas pela corte.

Oliveira é apontado como suposto chefe do esquema investigado na Operação Daemon. A PF imputa a ele e a outros envolvidos, incluindo a ex-mulher do ‘Rei do Bitcoin’ supostos crimes de estelionato, formação de organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.

Ao decretar a preventiva do ‘rei do bitcoin’, o juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba registrou que a medida tinha o objetivo de ‘garantir a ordem pública e o cumprimento da lei penal’. Para o magistrado, as investigações apontaram indícios suficientes de autoria dos crimes por parte de Cláudio.

Ao solicitar as medidas cumpridas na fase ostensiva da Operação Daemon – inclusive a preventiva de Cláudio – a PF chegou a indicar que o empresário era ‘um criminoso contumaz e habitual’, que criou ‘diversos perfis pessoais para fins de lhe atribuir, junto a potenciais vítimas ao redor do globo, um passado e presente de sucesso financeiro’.