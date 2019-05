Desembargador mantém cassação do prefeito de Ilhabela Ribeiro de Paula, da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, rejeitou agravo de instrumento do emedebista Márcio Tenório contra integrantes da Comissão da Câmara do município do litoral norte paulista que, na quinta, 16, por 7 votos a 0, o alijou do cargo