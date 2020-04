Desembargador manda youtuber se abster de publicar mensagens a favor de carreatas

O desembargador Carlos Otávio Bandeira Lins mandou o youtuber bolsonarista Felipe Lintz se abster de publicar mensagens incentivando a realização de carreatas pelo fim do isolamento social em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. A ação foi motiva pelo executivo municipal, que teme que os eventos levem ao aumento dos índices de contaminação por coronavírus e sobrecarregamento do sistema de saúde local.

Lintz se declara nos seus perfis nas redes sociais como pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes e apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com Bandeira Lins, da 8ª Turma de Direito Público de São Paulo, o blogueiro estava engajado, por meio de publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens, na promoção de ‘atos públicos e carreatas tendentes a enfraquecer medidas pelas quais o Município e o Estado procuram minorar a propagação do vírus causador da Covid-19’.

O magistrado afirma que o ‘inconformismo com medidas adotadas não comporta margem para se expressar na forma verberada’ pelo blogueiro. “Em momento no qual os especialistas advertem que a concentração de pessoas potencializa a extensão da letalidade de pandemia, a realização de demonstrações públicas e atos coletivos desborda dos limites do exercício regular, legítimo e virtuoso de um direito, e passa a se revestir de contornos de efetiva abusividade”, disse.

Em liminar, Bandeira Lins mandou Felipe Lintz a se abster de ‘organizar carreatas e atos públicos, bem como postar mensagens, em redes sociais, por meio das quais venha a concitar a organização de semelhantes eventos’. Se o blogueiro descumprir, deverá arcar com multa de R$ 20 mil por publicação e de R$ 200 mil caso venha a participar efetivamente de algum tipo de manifestação do gênero.

