Desembargador manda soltar todo mundo da Operação Círculo Vicioso Nino Toldo, do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, acolhe pedido de habeas de ex-diretor da Companhia Docas do Estado de São Paulo e libera onze investigados por suposta ligação com fraudes a licitações e desvios de R$ 100 milhões no porto de Santos