Desembargador manda prender ex-secretário tucano de São Bernardo

O desembargador Euvaldo Chaib, da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decretou, nesta terça-feira, 19, a prisão preventiva do ex-secretário de Gestão Ambiental da gestão Orlando Morando (PSDB) e atual vereador de São Bernardo do Campo Mario Henrique de Abreu. Ele é réu acusado de integrar suposta organização criminosa que cobrava propinas para a liberação de licenças ambientais.

Os supostos esquemas foram identificados na Operação Barbatana, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo. O ex-secretário foi exonerado quando o caso veio à tona.

Além de Abreu, também são alvo do decreto, o ex-diretor de licenciamento ambiental do município Sergio Souza de Lima, o ex-servidor municipal Tiago Alves Martinez e também André Luiz Poleti, Izaias Antônio de Araújo, João Antônio Cambauva e Simone Cristina de Lima Brito.

As informações foram divulgadas pelo site do MPSP.

De acordo com informações da Promotoria, houve ‘tentativa de cumprimento dos mandados na manhã desta quarta-feira, mas nenhum dos réus foi localizado’. “Agora, são todos considerados foragidos da Justiça”, afirma o Ministério Público Estadual de São Paulo, por meio de nota.

Ao apresentar denúncia contra as sete pessoas, o Gaeco havia pedido a prisão preventiva de todas elas, mas a solicitação foi indeferida pela juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Inconformados, os promotores de Justiça recorreram da decisão, que foi liminarmente concedida pelo Tribunal.

O relator do recurso entendeu que a prisão preventiva dos réus era necessária tendo em vista o vasto poder econômico e influência política dos membros da organização criminosa, além da já comprovada intimidação de testemunhas e vítimas no curso do processo.

Em outubro de 2017, a Operação Barbatana desmantelou organização criminosa liderada por Abreu e que cobrava propinas para liberação de multas ambientais, concessão de licenças ambientais e autorizações para supressão de vegetação no município.

COM A PALAVRA, MARIO DE ABREU

Os advogados de defesa, não foram intimados de tal decisão que consideraram precoce e antecipam culpa, os fatos narrados na r.decisão extrapolam os próprios pedidos, uma vez que o fato alegado não foi de forma alguma cometido pelo então vereador Dr. Mario de Abreu, que vem aguardando sobriamente o desenrolar do processo, respeitado o que já fora decidido pelo MM. Juíza Dra. Lizandra Maria Lapenna Peçanha da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, onde tramita o processo originário.

Diante do exposto, os advogados de defesa destacam que eles tem preocupação com a forma de atuação e também destas decisões arbitrárias.

Pedimos a colaboração no sentido de aguardar, em breve mais detalhes, uma vez que não querem comprometer nem os trabalhos da Justiça e nem os da defesa.

Assessoria de Imprensa