Desembargador do Rio revoga ordem de prisão contra Silas Rondeau, Aníbal e todos os alvos da Operação Fiat Lux Ivan Athiê, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, acolheu habeas movido pela filha do ex-presidente da Eletronuclear e estendeu decisão ao ex-ministro de Minas do governo Lula e ao ex-deputado delatados por lobistas ligados ao MDB por esquema internacional de propinas na estatal