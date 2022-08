Desembargador do Rio manda para Justiça estadual Operação Cadeia Velha e anula decisões de Bretas

O desembargador Antonio Ivan Athie, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, (TRF-2) decidiu declinar da competência dos processos derivados da Operação Cadeia Velha – investigação sobre suposto pagamento de propinas à deputados da Assembleia Legislativa do Rio para beneficiar construtoras e empresas de transporte – para a Justiça do Estado. Com a decisão, todas as decisões proferidas pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, então relator da Operação, são anuladas – inclusive despachos que receberam denúncias contra os investigados, os colocando no banco dos réus.

Foi no âmbito da Cadeia Velha que o TRF-2 condenou os ex-deputados Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os ex-parlamentares foram acusados de receberam propinas de executivos da Odebrecht e da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) ‘para atuar na aprovação de iniciativas legislativas em favor dos empresários do setor de construção civil e de transportes urbanos’.

Em primeiro grau, Bretas condenou o empresário de ônibus Jacob Barata Filho, o empresário Felipe Picciani, filho do ex-deputado estadual Jorge Picciani (MDB-RJ), e outras nove pessoas por participação em esquema de corrupção instalado na Alerj para aprovar leis de interesse das empresas de ônibus que atuavam no Estado.

“Impõe-se declinar a competência para a Justiça Estadual, por conta da inobservância do princípio do juiz natural, tendo como parâmetro o que foi decidido no habeas corpus nº 161.021/RJ, no que ficam anulados todos os atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia”, indicou o magistrado.

A decisão acolhe pedidos feitos pela defesa de alvos da ofensiva, que pediram o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os casos evocando decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que remeteu os autos Operação Ponto Final para a Justiça Estadual. Com base em delações e informações acessadas durante tal ofensiva que a Operação Cadeia Velha foi aberta.

A avaliação do desembargador Antonio Ivan Athie foi a de que ‘não mais subsiste a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes narrados na presente ação penal, de curso iniciado na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e com base nos desdobramentos decorrentes da Operação Ponto Final 1’.

“A competência da Justiça Federal para processar e julgar os fatos aqui apurados apenas se justificaria caso houvesse forte ligação com àqueles investigados na Operação Calicute ou, ainda, se existisse base probatória adequada para a tipificação de crimes federais. Contudo, não é o caso”, escreveu o magistrado em seu despacho.