Desembargador diz que agiu ‘guiado por consciência e Constituição’ e alega que Flávio emendou mandatos

Depois de diversas críticas voltadas para seu voto que desempatou a sessão que deu foro privilegiado a Flávio Bolsonaro, o desembargador Paulo Rangel afirmou que agiu “guiado por sua consciência e pela Constituição Federal”. Numa leitura heterodoxa, alegou ainda que o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o foro especial não se aplica ao caso do ex-deputado estadual e hoje senador.

Rangel argumentou, em nota publicada no site da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), que Flávio “não só não perdeu o mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como ganhou um novo mandato, desta vez no Senado Federal.” Ou seja, o desembargador acredita que, por ser senador hoje, ele teria direito a ser julgado no Órgão Especial do Tribunal de Justiça fluminense, onde os parlamentares locais têm foro.

O nome oficial do chamado foro privilegiado é foro por prerrogativa de função, o que ajuda a entender sua aplicação. Atualmente, o STF entende que, ao deixar um determinado cargo eletivo, o político não tem mais direito a ser julgado pelo mesmo tribunal. Além disso, os crimes têm que ter sido cometidos durante o mandato e em função dele.

Baseado nisso, o Ministério Público do Rio e a Justiça tocam o Caso Queiroz na primeira instância. A defesa do senador, contudo, conseguiu ontem o habeas corpus na 3ª Câmara Criminal do Rio, e o caso vai ser encaminhado para a segunda instância – com chances de as provas obtidas até aqui serem anuladas.

Depois da sessão, especialistas criticaram a decisão, que estaria desalinhada com o Supremo. O jornal O Globo mostrou que Rangel criticou, em livro escrito por ele mesmo, o foro especial em casos como o de Flávio. O Estadão noticiou que, nas redes sociais, o desembargador exibe publicações armamentistas e críticas aos direitos humanos.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DO DESEMBARGADOR PAULO RANGEL:

