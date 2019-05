Desembargador desbloqueia R$ 6.975,46 do PIS/Pasep de Zelada Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, acolhe pedido da defesa de ex-diretor da área Internacional da Petrobrás, preso na Operação Lava Jato, de que valores do benefício 'são impenhoráveis'