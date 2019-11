Desembargador avisa que não vai desistir do sistema processual igual ao da Lava Jato no TJ de Santa Catarina Rodrigo Collaço, presidente da Corte estadual, comunica a seus pares e servidores do Judiciário catarinense que se colocou à disposição do CNJ 'para o diálogo', mas deixou claro que eventuais negociações deverão ocorrer 'sem pré-condições'