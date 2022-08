Desembargador chama advogado de ‘toupeira’ em julgamento de recursos no caso da boate Kiss; veja vídeo

O desembargador Manuel José Martinez Lucas, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, chamou o advogado do assistente de acusação Pedro Gonçalves Barcellos Júnior de “toupeira” nesta quarta-feira, 3, durante o julgamento de recursos dos quatro condenados no caso da boate Kiss.

O áudio foi captado na transmissão ao vivo do julgamento. Ao anunciar a sustentação oral do advogado, o desembargador se abaixou atrás do computador e disse se tratar “daquela toupeira”. O microfone do magistrado foi interrompido por alguns segundos após a fala.

Assista:

COM A PALAVRA, O DESEMBARGADOR

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para ouvir o desembargador sobre o episódio e aguarda resposta.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO

A reportagem busca contato com o advogado. O espaço está aberto para manifestação.