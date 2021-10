Descubra os segredos de uma comunicação eficaz para engajamento dos colaboradores

Em um cenário digital de transformações constantes, engajar o seu público e mantê-lo próximo é um trabalho de formiguinha, construído diariamente, com planejamento e alinhamento a objetivos corporativos. Existem várias estratégias voltadas à criação de conteúdo que fazem com que, naturalmente, o colaborador ou usuário sinta vontade e/ou necessidade de gerar e manter essa conexão em todas as pontas de uma empresa. . Nesse contexto, vale destacar algumas técnicas, ou até segredos, que podem ser colocadas em práticas para aumentar o engajamento de colaboradores dentro desse cenário. Vejam a seguir algumas dessas dicas valiosas:

Autenticidade

Ser autêntico é praticamente uma palavra chave em um mundo com tanta diversidade. As pessoas perderam interesse em conteúdos superficiais, ou seja, aqueles que estão mais distantes de sua realidade. Agora o que chama atenção é o real, verdadeiro, sem rodeios. Demonstrar verdade aos colaboradores é uma máxima que deve ser explorada quando a ideia é gerar vínculos.

Deixar os padrões de lado

Para gerar uma conexão real e engajada com o seu público, é necessário “entrar no clima”. Saber participar das brincadeiras, estar por dentro do que está acontecendo e deixar os padrões e as formalidades de lado são atitudes que tendem a gerar essa aproximação de uma forma mais natural e honesta.

Mas aqui vale um adendo importante: tome cuidado para não parecer superficial, lembrem-se o cenário real é o mais indicado. Seja honesto em seus posicionamentos, de forma que essa característica seja confundida com oportunismo, por exemplo.

Atualidade

Atente-se ao que acontece internamente em todos os segmentos e não somente naquele que você atua. Estar envolvido com a realidade faz com que você possa comentar assuntos diversos, gerando aproximação e sentimento de pertencimento em seu público.

Podemos citar aqui os influenciadores, profissionais que conduzem esse viés de uma forma muito positiva: por meio do posicionamento em assuntos diversos (muitas vezes paralelos ao seu principal nicho). É desta forma que eles se conectam cada vez mais com seu público.

Conte histórias

O storytelling, que vem do termo “storytellers”, ou ainda, contadores de histórias, é uma tendência que veio para ficar quando falamos em conectar clientes ou colaboradores à marca. Contando histórias você permite que o espectador fique envolvido com as informações, aguardando e desejando os “novos capítulos”.

A internet abriu portas para uma comunicação muito mais personalizada e informal, mas isso não significa que ela deve ser engessada nesses padrões. Então se você tem uma peculiaridade, uma característica muito sua, use isso ao seu favor na hora de se comunicar, principalmente com seus colaboradores

*Felipe Hotz, fundador e CEO do Comunica.In, é empreendedor com 10 anos de experiência na área de Comunicação Interna e Endomarketing