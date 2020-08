Descubra como ser um empreendedor de sucesso

Um bom empreendedor é, antes de tudo, um visionário. Ele sabe ler o seu tempo e entender como inovar para criar um negócio de sucesso. Algumas pessoas fazem isso com naturalidade, outras precisam se esforçar mais, pensar fora da caixa e conseguir inovar em seus empreendimentos.

Para ajudar nessa missão, separei alguns passos que podem ajudar nessa caminhada. Uma delas é adotar a perspectiva de quem está de fora. Os visionários sabem que isso é a chave para analisar o negócio e observar questões que são tidas como certas por pessoas que fazem parte do dia a dia da empresa. Muitos usam essa prática para desenvolver novas formas de pensar o negócio em si.

A perspectiva de alguém de fora abre os olhos para reexaminar velhos hábitos e práticas que são mantidas porque “sempre deram certo assim”. Essa, é uma das estratégias usadas para desenvolver novos produtos, criar abordagens diferentes nas relações com os consumidores e fornecedores, ou promover a inovação da empresa.

Conecte ideias diferentes

Um jornalista britânico, ao perguntar para um artista local de onde ele tirava suas ideias, respondeu: “eu roubo todas elas”. A criatividade e inovação vêm da experiência e conhecimentos prévios de uma pessoa. É uma relação de ligar os pontos entre ideias que, muitas vezes, não parecem se relacionar.

No mundo moderno, praticamente todas as ideias já foram pensadas, mas muitas ainda não foram reformuladas ou conectadas. Empreendedores visionários desenvolvem ideias conectando conceitos, pensamentos, teorias diferentes e produzindo soluções inovadoras. Não tenha medo de buscar conhecimento em áreas diferentes da sua.

Reformule a sua realidade

O empreendedor não tem uma visão do nada, como uma lâmpada que se acende em cima de sua cabeça. De fato, ter ideias inovadoras exige intenso exercício mental. De vez em quando, você deve se desconectar um pouco e pensar em alternativas de como as coisas estão sendo feitas no seu negócio. É um exercício de repensar a realidade e explorar diferentes possibilidades de mudança.

Pense em como seria se você mudasse seu negócio de cidade, ou se o seu principal público decidisse não comprar mais nada de você. Nenhuma inovação é possível sem esse tipo de pensamento inovador.

Amplie seu mundo

Inovar é fundamental! E para conseguir ter soluções e ideias inovadoras, conectar diferentes conhecimentos é a chave do sucesso.

Por isso, é importante que o seu mundo vá além da fronteira da sua zona de conforto. Então, se você é um empreendedor de tecnologia, faça um curso sobre História da Arte, por exemplo.

Leia de diferentes fontes, viaje para lugares que não conhece. Quanto mais você ampliar o seu mundo e a sua biblioteca mental de repertório e experiências, mais fácil será conseguir inovar e se tornar um visionário.

Torna-se um visionário é possível se você estiver disposto a pensar fora da caixa e buscar os mecanismos que ajudam a desenvolver o pensamento inovador. Como você viu, não há muito mistério, mas há muito trabalho. Desafie-se para que o esforço seja recompensado!

*Georgia Roncon, empresária e empreendedora especializada em gerenciamento comercial, marketing, desenvolvimento de equipes, criação de produtos e implementação de cultura organizacional e inovação. Co-Founder do ECQ Lifelong Learning. É formada em Letras Inglês e possui MBA em Gestão Empresarial e Marketing pela FGV. Co-fundadora da AGE GROUP.