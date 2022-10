Desafios urbanos e mudanças climáticas

Hoje cerca de 85% da população brasileira vive nas cidades, sendo 55% em nível mundial. Estas, como sabido, são locais de intensas e dinâmicas interações de toda ordem: econômicas, sociais, ambientais, urbanísticas etc., como não poderia deixar de ser.

As recentes e profundas alterações vividas no século passado e neste, em nível nacional e mundial, com reflexos na forma de produção de alimentos e demais bens e serviços para fazer face às frenéticas mudanças de padrões de consumo e do modo de vida das pessoas, exigem das autoridades públicas e dos agentes econômicos constantes atualizações de planejamento e mudanças de rotas, com impactos positivos e negativos na qualidade de vida e na saúde das pessoas, bem como nas dinâmicas do meio urbano.

Nesse contexto, várias políticas públicas precisam interagir-se, o mesmo ocorrendo no mundo jurídico, no denominado “Diálogo das Fontes”. Assim, dentre os instrumentos jurídicos urbano-ambientais para a gestão do território das cidades, podem ser citados, principalmente e ordem cronológica: a Lei de Parcelamento do Solo (Lei 6.766/79); a Constituição Federal – CF (arts. 5º, 6º, 170, 182/183 e 225, em especial); a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei 11.445/07), a qual foi recente e profundamente alterada pela Lei 14.026/20 (denominada de “Novo Marco Legal do Saneamento Básico”); a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97); a Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei 12.187/09); o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01); a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10); a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12); o Estatuto da Metrópole (Lei 13.079/15); a Lei de Regularização Fundiária Urbana – REURB (Lei 13.465/17).

De se ponderar que a ordenação do solo urbano, mediante medidas de comando e controle, como licenciamento e fiscalização para novos empreendimentos, bem como de regularização para núcleos urbanos informais clandestinos (não aprovados pelo Poder Público) ou irregulares (projeto executado em desacordo com o ato de aprovação), caberá primordialmente aos Municípios ou ao Distrito Federal[1], com base nas disposições do art. 30, I, combinado com o art. 32, § 1º, ambos da Constituição Federal. Entretanto em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, as funções públicas de interesse comum, dentre elas muitas das questões urbanísticas e ambientais, serão de responsabilidade compartilhada entre Municípios e Estados-membros (também ao DF), que os dividirão com a sociedade civil organizada (arts. 5º/7º-A da Lei 13.089/15).

As cidades também deverão cumprir com suas funções sociais, o mesmo devendo ocorrer com as propriedades urbanas, sejam elas residenciais, comerciais ou industriais (art. 5º, XXII, da CF). As duas últimas, no plano econômico, além de terem que atender às disposições do plano diretor, conforme art. 182, § 2º, da CF, também deverão obediência ao PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) uma espécie de plano diretor regional em regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas – art. 12 da Lei 13.089/15).

Tanto as propriedades comerciais como as industriais terão como princípios atender aos ditames da justiça social, bem como aos princípios da função social da propriedade, defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente, “inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação (art. 170 da CF).

Nesse contexto de prevalência do interesse público ao mero direito à propriedade privada (também com exploração econômica ambientalmente limitada pelas disposições do art. 1.228, § 1º, do Código Civil[2]), um dos grandes desafios nas cidades será alcançar a denominada universalização do saneamento básico, com meta de se atingir 99% de abastecimento público e 90% de serviços de esgotamento sanitário até 31/12/33 (art. 11-B, da Lei 11.445/07). O prazo para tais metas poderá ser prorrogado para 01/01/40 em caso de comprovadamente impactar muito no valor da tarifa (§ 9º).

Outro grande desafio será a eliminação dos denominados “lixões”, cujos prazos variam de 31/12/20 a 02/08/24, a depender do número de habitantes do Município e ele possuir ou não o Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (art. 54 da Lei 12.305/10).

Não menos importante, serão as obras de drenagem urbana, outro componente do saneamento básico, fundamental para o combate às cheias e inundações (macrodrenagem) ou alagamentos (medidas de microdrenagem) em zona urbana.

Com tais providências, no tocante à gestão dos resíduos sólidos, haverá redução de emissões, contribuindo para amenizar as mudanças climáticas. No tocante a água e esgoto, ocorrerá maior resiliência das cidades, propiciando aos citadinos enfrentarem possíveis outras pandemia de maneira mais apropriada e menos improvisada, com medidas de saúde pública e higienização adequadas. A drenagem será fundamental para combater os efeitos adversos das mudanças climáticas (eventos climáticos extremos, com severas estiagens ou intensas chuvas), os quais ceifam vidas e provocam intensos danos patrimoniais, com transtornos de toda ordem.

Urge a melhoria da qualidade do ar nos grandes centros urbanos, quer pelo combate à poluição advinda das atividades industriais decorrentes do processo produtivo, com utilização de equipamentos de controle de poluição que utilizem a melhor tecnologia disponível, a ser exigido pelo órgão ambiental competente, quando da expedição ou renovação da licença ambiental. Quer pelo combate às emissões veiculares, estas decorrentes da mobilidade urbana e transportes de cargas, sendo imprescindível que o CONAMA exija das montadoras de veículos a melhor tecnologia disponível na geração de energia para os motores (utilização de combustíveis o menos poluente possível e controle avançado das emissões geradas por estes). Nesse sentido, a Lei 12.587/12 previu como princípio o “desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais” (art. 5º, II), tendo como uma das diretrizes e objetivos a “mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade” (art. 6º, IV e art. 7º, IV).

No tocante aos recursos hídricos, a água bruta, seja superficial ou subterrânea, deve estar dentro dos padrões das Resoluções 357/05 e 430/11; bem como 396/08, respectivamente, todas do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), bem como a água potável (após tratamento para fins de abastecimento público) necessita atender aos padrões da Portaria 2.914/11, alterada pela Portaria 888/21 (anexo V), ambas do Ministério da Saúde.

Conforme bem preceitua Patrícia Flagra Iglecias Lemos, “O princípio do desenvolvimento sustentável deve ser entendido em consonância com os demais princípios de proteção ambiental. O bem que propicia o desenvolvimento econômico, social, cultural, político é o mesmo que importa para a manutenção da sadia qualidade de vida. Por isso, não tem sentido que o desenvolvimento se dê de forma desordenada, causando dano ao meio ambiente”[3]

Preleciona Paulo Antônio Locatelli, com base nos alertas do saudoso “Bill Gates”: “É possível que as energias, anteriormente gastas em projetos imediatos e, obrigatoriamente, individualistas, comecem a ser canalizadas em demandas por um meio urbano que só pode melhorar por meio de ações coletivas, de interesse geral. Nessa ótica, Bill Gates afirma que as cidades precisam mudar a maneira como crescem, pois a medida que se expandem, muitas serão erguidas sobre várzeas, florestas e áreas alagáveis que poderiam absorver transbordamentos durante uma tempestade ou servir como reservatórios de água durante uma seca. Alerta que as cidades costeiras serão as mais atingidas e centenas de milhões de pessoas poderão ser expulsas de suas casas quando o nível do mar subir agravando as ressacas. O custo das mudanças climáticas nesses locais pode chegar a mais de um trilhão de dólares anuais. Isso apenas agravará os problemas que a maioria das cidades já enfrenta – pobreza, falta de moradia, saúde, educação. O autor indica que, para uma cidade ser resiliente ao clima, são necessários “planejadores urbanos” com dados atualizados sobre os riscos e acesso às projeções de modelos computacionais que preveem o impacto das alterações do clima, para a adoção de decisões acertadas. Essa é a questão a ser enfrentada diante da expansão urbana, que tem se realizado desenfreadamente sob a forma de ocupações ilegais. A ordenação deve ir além da adequação da propriedade individual e contemplar verdadeiramente os espaços coletivos, priorizando as áreas públicas e a proteção ambiental. Fazer disso um hábito tanto produzirá melhoria no bem-estar quanto contribuirá para a manutenção da vida”.[4]

As cidades precisam ser resilientes, ter acesso facilitado (mobilidade urbana, por meio de viário bem planejado ou readequado) e próximo aos serviços públicos de saúde, educação, lazer e ao trabalho.

Também se faz necessário haver adequados serviços de saneamento básico, gestão das áreas de risco, controle adequado do uso do solo, por meio de comando e controle. Somente nesse contexto, as cidades poderão ser ambientalmente sustentáveis, possuírem baixa pegada de carbono, poluírem menos e serem mais resistentes às intempéries climáticas, que tendem a ser cada vez mais recorrentes e de maior intensidade, como efeito das mudanças climáticas.

Já estávamos vivenciando esses efeitos negativos decorrentes das mudanças climáticas em nossas cidades, , os quais, para muitos cientistas, são irreversíveis, sendo que medidas urgentes e estruturais precisam ser adotadas, não como política deste ou daquele governo, mas como Política de Estado, de forma contínua e planejada.

Voltaremos ao assunto em uma próxima oportunidade.

[1] Essa normatização não pode contrariar as diretrizes gerais estabelecidas pela União (art. 24, I e § 1º), as quais podem e devem ser complementadas pelos Estados-membros e Distrito Federal diante das peculiaridades e vicissitudes regionais (art. 24, §§ 2º ao 4º).

[2] “O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.”

[3] Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo causal. São Paulo : Ed. RT, 2.008, p. 59-60.

[4] Transcrição extraída da publicação: “Mudanças Climáticas e Planejamento Urbano: a atuação do Ministério Público. In: GAIO, Alexandre (org.). A Política Nacional de Mudanças Climáticas em Ação: a atuação do Ministério Público. Belo Horizonte: ABRAMPA, 2021, p. 285-286.

*Ivan Carneiro Castanheiro, promotor de Justiça – MPSP (GAEMA PCJ-Piracicaba). Mestre em Direito pela PUC-SP. Professor de Direito Ambiental e Urbanístico na ESMP-SP. Membro da Associação “Movimento do Ministério Público Democrático” (MPD). Professor Direito Ambiental, Administrativo e Constitucional, na UNIP/Limeira. Membro do Conselho Consultivo do Projeto “Conexão Água” (MPF). Coordenador do 17º Núcleo da ESMP (Piracicaba). Diretor de Publicações da ABRAMPA – Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público. Autor de capítulos de livros e artigos jurídicos na área ambiental e urbanística. Membro do Observatório da Governança Ambiental do Brasil (OGAM)

