Desafio atual do ESG é consolidar modelo universal de comunicação ao mercado

O ESG está em toda a parte. De pequenas empresas a grandes corporações, todos vêm debatendo como implementar em suas operações as melhores práticas sociais, ambientais e de governança. Há majoritariamente duas razões para isso. A primeira, e mais óbvia, é tornar seus negócios mais sustentáveis e conectados com o mundo que os cerca. A segunda, também de suma importância, é atrair investidores e consumidores.

Isso porque inúmeros dados mostram uma migração das aplicações financeiras e decisões de compra para empresas que adotam os princípios do ESG. Relatório da Global Sustainable Investment Alliance, por exemplo, mostra que 36% dos ativos administrados profissionalmente hoje estão em investimentos sustentáveis. O levantamento considera Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão e Oceania. Ao todo, são US$ 35,3 trilhões, um crescimento de 15% no período entre 2018 e 2020.

Já no Brasil, segundo pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 85% dos gestores de investimentos disseram usar critérios ESG na tomada de suas decisões.

Se no passado as preocupações sociais e com o meio ambiente eram atribuídas a um exercício de filantropia, no presente a ideia é que o ESG não só deve andar junto a objetivos financeiros, como contribui para alavancá-los.

Uma pista disso é o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Ele seleciona entre as 200 ações mais líquidas da B3 aquelas que melhor respondem a critérios de eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Sua carteira teórica apresentou rentabilidade de 294% em 15 anos, contra 245% do Ibovespa.

Para que o ciclo do ESG se feche, no entanto, essas ações também devem ser comunicadas ao mercado de maneira efetiva. E é aí que está o desafio atual das companhias que vêm voltando sua atenção a essas práticas.

As melhores empresas, no Brasil e no mundo, já passaram a incluir indicadores ambientais, sociais e de governança em seus processos de report – o chamado relato integrado. A partir deste ano, inclusive, os documentos produzidos por companhias de capital aberto têm de ser auditados, segundo regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Falta, contudo, definir um modelo universal para fazê-lo, que possa ser entendido por um pequeno investidor brasileiro e um CFO tailandês. Empresas como Itausa e Ambev, por exemplo, vêm adotando o modelo da Global Reporting Initiative (GRI) em seus relatos integrados. Bastante difundido internacionalmente, ele é bastante eficiente para comunicar os impactos positivos e negativos sobre o meio ambiente, a sociedade e a economia.

Há, ainda, outros frameworks disponíveis, como o Sustainable Development Goals (SDGs), da ONU, cujo enfoque social é maior, ou o Sustainability Standards Board (SASB), que muda conforme o mercado de atuação da empresa. Toda essa diversidade, porém, não é um componente facilitador.

É necessário que se chegue a um consenso sobre um padrão único, assim como aconteceu com o modelo de Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IRFS, na sigla em inglês), hoje utilizado por companhias do mundo todo para divulgar seus balanços.

O IFRS demorou em torno de 40 anos para ser discutido, acordado e amplamente adotado de forma global. Agora, com o ESG, é como se estivéssemos adornando o clássico framework dos princípios contábeis com uma roupagem moderna, expandida pelos diversos indicadores ESG e sintonizada com os anseios do mundo atual.

Com sorte, esse framework global para o ESG não demorará outros 40 anos para se tornar um padrão de referência comparativa mundial.

A tendência é que o Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), responsável pelo modelo IFRS, também tome a frente do movimento de consolidação de um único padrão contábil vinculado à elaboração, mensuração e divulgação dos indicadores de ESG.

É importante dizer que esse movimento já está acontecendo e quem demorar para se integrar, irá perder investimentos. O novo perfil dos investidores e stakeholders como consumidores, governos e comunidades locais quer demonstrações inequívocas de que os pilares de sustentabilidade, governança e ética estão sendo seguidos.

*Eduardo Luque, sócio-diretor do Grupo IRKO