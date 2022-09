‘Tem deputado ali que eu consigo falar pra sentar em cima’; ouça grampos em que delegado acusado de elo com jogo do bicho no Rio admite interferência em CPI

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) afirma que delegados da Polícia Civil acusados de ligação com o jogo o bicho tentaram influenciar a CPI dos contraventores, proposta em 2016 na Assembleia Legislativa do Estado. A comissão parlamentar não chegou a sair do papel.

Em conversas obtidas na investigação da Operação Carta do Corso, que prendeu preventivamente o ex-secretário da Polícia Civil do governo de Cláudio Castro (PL), Allan Turnowski, os promotores descobriram que os bicheiros “aproveitavam das relações políticas dos delegados”.

Um deles seria o delegado Maurício Demétrio, preso sob suspeita de cobrar propinas para liberar a venda de produtos falsos na rua Teresa, centro de comércio popular em Petrópolis, na região serrana do Rio, e denunciado por suposta ligação com o jogo do bicho e com a milícia.

Em uma das conversas, o delegado afirma que “tem deputado ali que eu consigo falar pra sentar em cima”.

“Pensa aí o que a gente pode fazer com essa informação da CPI, cara! Que que tu acha? Tu acha que o Urubu manobra? Não só pra ele, né? Pra geral… Porque tem deputado ali que eu consigo falar pra sentar em cima, entendeu? Manobrar”, diz Demétrio em uma das conversas obtidas pelo MP.

De acordo com a investigação, Demétrio esteve no gabinete de um deputado na Assembleia Legislativa do Rio para tentar incluir o contraventor Rogério Andrade no rol de investigados da comissão. O nome do parlamentar não é citado na conversa. O delegado chega a enviar uma foto do requerimento que estava sendo redigido (veja abaixo). Também afirma que estava “fazendo a cabeça de um deputado amigo” para assumir a presidência da CPI.

“Tu tem o nome do Rogério Andrade todo? Sabe? É Rogério Andrade Silva? Porque eu tô aqui na Alerj, vou… tô manobrando aqui pra botar o nome dele na parada”, diz o delegado. “Eu tô fazendo a cabeça de um deputado amigo aqui pegar a presidência.”

O interesse em colocar Rogério Andrade na mira dos deputados seria político. A investigação do Ministério Público coloca a inciativa no contexto do espólio iniciado com a morte do bicheiro Castor de Andrade, em 1997. A partir de então, dois grupos teriam passado a disputar o controle dos “negócios” da família: um liderado por Rogério, sobrinho de Castor, e outro por Fernando Iggnácio, genro do bicheiro morto e a quem o delegado estaria alinhado.

O Ministério Público denunciou Demétrio no mês passado por organização criminosa, violação de sigilo funcional e corrupção.