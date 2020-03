Deputado que defende prisão na segunda instância quer dinheiro da Lava Jato no combate ao coronavírus

O deputado federal Alex Manente (Cidadania/SP) quer que parte dos recursos recuperados pela Lava Jato sejam destinados para o enfrentamento ao novo coronavírus. O parlamentar, autor da Proposta de Emenda à Constituição para prisão em segunda instância, busca o apoio de Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e Augusto Aras, procurador-geral da República.

“A maior operação de combate à corrupção do mundo pode contribuir mais uma vez com a sociedade”, diz Manente. Ele afirma que ‘agora é a hora em que o contribuinte está mais precisando do recurso. “A ideia é destinar parte dos R$ 14 bilhões que estão guardados para ações urgentes e relacionadas a essa pandemia.”

O parlamentar se refere aos números apresentados pela equipe da força-tarefa que completou seis anos nesta terça, 17. A Operação Lava Jato ofereceu denúncias contra 500 investigados e devolveu aos cofres públicos R$ 4 bilhões, no âmbito de 185 acordos de delação e 14 de leniência, nos quais foi ajustada a devolução de R$ 14,3 bilhões.

O dinheiro poderia ser usado não apenas para ações de saúde, mas também para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade, pequenos empreendedores e trabalhadores informais, aponta o parlamentar. “O Congresso deve aprovar o estado de calamidade, o que permite um gasto maior pelo Executivo, mas é preciso mais. O dinheiro retomado pela Lava Jato é do povo e a ele deve ser direcionado.”

Em setembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, validou um acordo que remeteu R$ 1,06 bilhão do Fundo da Lava Jato para as ações de prevenção, fiscalização e combate ao desmatamento e outros outros ilícitos ambientais nos Estados da Amazônia Legal, e outros R$ 1,6 bilhão para a Educação. Desse montante, R$ 250 milhões foram para o Ministério de Ciência e Tecnologia alocar em ações de inovação, empreendedorismo e educação, como as bolsas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O Palácio do Planalto já informou que vai pedir ao Congresso Nacional o reconhecimento do estado de calamidade pública. Com isso, espera ampliar os gastos com o objetivo de enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O governo de Jair Bolsonaro justificou, em nota, que a medida garantirá recursos para a “proteção da saúde e empregos dos brasileiros” diante da perspectiva de queda de arrecadação. Se aprovada, a medida terá efeito até 31 de dezembro de 2020.