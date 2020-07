Deputado pede que Tribunal de Contas investigue contrato milionário do Poupatempo de SP com ex de Wassef Líder do PTB na Assembleia Legislativa do Estado, Campos Machado diz que requerimento foi motivado pelo histórico da empresária Maria Cristina Boner Léo, que foi casada com ex-advogado de Flávio Bolsonaro, e é citada em casos suspeitos de corrupção