Deputado pede a Lewandowski busca e apreensão dos exames de covid-19 de Bolsonaro

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) protocolou nesta terça-feira, 12, no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma petição para busca e apreensão dos exames do novo coronavírus feitos pelo presidente Jair Bolsonaro.

Lewandowski é o relator do processo no STF em que o Estadão solicita acesso aos exames. O jornal ganhou ações na primeira instância mas o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otavio Noronha, suspendeu as decisões. O caso agora está nas mãos do STF.

O deputado petista é autor de um denúncia crime contra Bolsonaro por crime comum junto à Procuradoria Geral da República (PGR). Ele alega que o presidente contrariou o artigo 268 do Código Penal (infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa) ao participar de atos públicos nos quais cumprimentou dezenas de pessoas.

“Não é possível que o presidente da República continue a infringir determinações do poder público, a desafiar os ditames da legislação penal e advogar contra a proteção de vidas humanas e o mérito das medidas das autoridades internacionais e nacionais de saúde de enfrentamento da pandemia do COVID-19”, argumenta o deputado.

A PGR já tentou arquivar a ação duas vezes mas o ministro do STF Marco Aurélio Melo determinou a continuidade da apuração.

Se for aceita pelo STF, a denúncia será enviada à Câmara e pode levar ao afastamento do presidente por 180 dias caso dois terços da Casa autorizem a abertura de processo contra Bolsonaro.