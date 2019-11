Deputado gaúcho diz que usa imunidade parlamentar para trazer canabidiol do Uruguai ao Brasil

O deputado Marlon Santos (PDT–RS) afirmou que usa sua imunidade parlamentar para importar canabidiol do Uruguai para o Brasil. O parlamentar fez a revelação na quarta, 20, durante audiência pública que discute a liberação do plantio da Cannabis para fins medicinais.

ASSISTA AO DEPUTADO AFIRMAR QUE TRAZ CANABIDIOL (A PARTIR DE 1:22:16):

“Eu, pessoalmente, vou todo mês ao Uruguai comprar canabidiol escondido – até agora – para duas pessoas que, mesmo com indicação médica, até então não conseguiam ter acesso”, revelou.

Segundo ele, as pessoas teriam de pagar R$ 9 mil para importar ‘três frasquinhos’ do componente.

O parlamentar segue. “Eu vou a Rivera, como parrilla, pego ilegalmente o canabidiol e trago comigo. Sou deputado federal, o que posso fazer, né. Eu posso usar essa imunidade para isso.”

Ele diz que é necessário pensar nas pessoas que seriam beneficiadas com uma eventual liberação do plantio da planta para fins medicinais. E que há, no País, ‘alguém vendendo maconha dia e noite em

cada esquina’.

“O único que não está gostando desse nosso debate é o traficante. Porque ele consegue estimular todo o sistema de tal maneira e até adequa rotas para valorizar o produto.”

Marlon Santos defende enfaticamente a regulamentação. “Pensando, sim, nos aspectos religioso, social e moral. Mas não podemos ser trouxas.”

A audiência ocorreu na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e foi solicitada pelo deputado Fausto Pinato (PP-SP).