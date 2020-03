Deputado do DF pede acesso à lista de pessoas com covid-19 diagnosticadas no HFA

O deputado distrital Fábio Felix (PSOL) apresentou um requerimento na Câmara Legislativa do Distrito Federal para pedir que a Secretaria de Saúde apresente a relação de pessoas infectadas pelo novo coronavírus diagnosticadas no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília. Os nomes são mantidos sob sigilo e, segundo apurou o Estadão/Broadcast, dois deles não foram encaminhados. O HFA nega a informação.

LEIA TAMBÉM > Hospital que testou Bolsonaro omite ao DF dois nomes de pacientes com o novo coronavírus

Documento OS PACIENTES DO CORONA PDF

De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, o HFA possui uma relação de 17 infectados, porém apenas 15 estão identificados na lista entregue à Secretaria de Saúde na semana passada. O presidente Jair Bolsonaro foi uma das autoridades que realizaram exame no local, mas afirmou nas redes sociais ter testado negativo.

“É certo que informações quanto ao estado de saúde são, em regra, privadas. Isso, contudo, não pode impedir a vigilância epidemiológica e a adoção das necessárias medidas sanitárias, sob pena de perda de ainda mais vidas humanas. Além disso, caso se trate de autoridades, o estado de saúde é, evidentemente, matéria de interesse público”, alega Felix no requerimento.

Mais cedo, Bolsonaro defendeu que o HFA está respaldado por lei ao omitir informações sobre a lista de infectados com o novo coronavírus. Além disso, ele declarou que as pessoas não são obrigadas a revelar se estão ou não com a doença. “Você acha que eu estou escondendo alguma coisa? Está na lei que esses laudos são segredo. Quer que eu te mande a lei? Respeita a lei. Se um tiver aqui, não é obrigado a revelar se está ou não com o vírus”, declarou em conversa com jornalistas.