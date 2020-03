Deputado Boca Aberta quer amputação das mãos de políticos condenados por corrupção

O deputado Boca Aberta (PROS–PR) apresentou nesta terça, 10, à Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê a ‘amputação das mãos de político condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público, desde a condenação até o trânsito em julgado’. Poucas horas depois, a mesa diretora da Câmara devolveu o projeto.

Documento O PROJETO DE BOCA ABERTA PDF

O projeto foi recusado com base no segundo inciso do artigo 137 do regimento interno da Câmara, por ser ‘evidentemente inconstitucional’. Como autor do projeto, Boca Aberta pode recorrer ao Plenário, no prazo de até cinco sessões.

Documento TRAMITAÇÃO PDF

O projeto

“O Brasil é o único país do mundo que não tem absolutamente nenhum político preso (ou apenas um) por corrupção”, escreveu o deputado no texto da proposta de lei.

aso fosse aprovada, a punição se estenderia a todos o cargos políticos do País, do presidente da República a vereadores, e a amputação seria feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade do político condenado.

No texto, o parlamentar ainda cita uma série de países como China, Irã e Coreia do Norte como exemplos punitivos contra a corrupção: “O regime fechado da Coreia do Norte também condena corruptores à morte. Entre 2007 e 2010, pelo menos 37 pessoas foram executadas por praticar esse tipo de crime no país.”

A íntegra da proposta se contradiz ao argumentar que o Brasil tem o segundo maior índice de corrupção do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. Depois, no mesmo texto, Boca Aberta afirma que a Coreia do Norte, apesar das penas severas, ‘é o segundo país mais corrupto do mundo, atrás apenas da Somália’, sem citar as fontes usadas para apresentar o projeto de lei.

A amputação das mãos seria aplicada a quem fosse condenado por crimes ligados a abuso do poder econômico ou político, contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa, quadrilha, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito.

Recordista de representações no Conselho de Ética. Em seu primeiro mandato, Boca Aberta é o único deputado da atual legislatura com duas representações contra ele no Conselho de Ética da Casa. Até o momento, as queixas dos colegas parlamentares resultaram em dois processos que podem render de uma censura até a cassação. Outras duas representações estão a caminho de serem formalizadas.

Eleito deputado federal pela primeira vez, com 90.158 votos, Boca Aberta tem sua carreira política marcada por processos judiciais desde o tempo em que percorria as ruas de Londrina com uma bicicleta motorizada – “Gracie Kelly, a bike-terror” – denunciando problemas na segunda maior cidade do Paraná.

COM A PALAVRA, O DEPUTADO BOCA ABERTA

A reportagem tenta contato com o parlamentar do PROS.