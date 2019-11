Deputada do ‘Nas Ruas’ também pede prisão para Lula por ‘risco à ordem pública’

Os deputados federais Carla Zambelli (PSL-SP) e Ubiratan Sanderson (PSL-RS), da ala bolsonarista do partido do presidente, enviaram ofício ao procurador-geral da República Augusto Aras solicitando a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solto na última sexta-feira, 8. Segundo os parlamentares, o petista discursou ‘chamando a população a tomarem as ruas’ após ser posto em liberdade.

No sábado, 9, Lula discursou no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo após ficar preso por 580 dias por condenação no caso triplex. O petista citou o Chile, que atravessa uma crise política iniciada após o presidente Sebástian Piñera anunciar um aumento das passagens de metrô em Santiago.

A onda de protesto cresceu e passou a cobrar o fim da desigualdade social e mudanças nos modelos liberais de previvência, saúde e educação do País. O Exército foi acionado após decreto de estado de emergência e até o momento vinte pessoas morreram nos confrontos.

“Nós vamos fazer muita luta. E não é um dia de luta, passar três meses e depois voltar não. É todo dia”, afirmou Lula, que disse que o Brasil precisa atacar, e não somente se defender. “Nós vimos o que está acontecendo no Chile. O Chile é o modelo de país que o Guedes quer fazer aqui”.

No entendimento dos bolsonaristas, a fala de Lula representa uma ‘ameaça à ordem pública’.

“As declarações do ex-presidente Lula, transmitidas ao vivo pelas maiores redes de televisão do Brasil, proferidas não só aos seus correligionários, mas para o país como um todo, tiveram como principal objetivo a subversão da ordem pública, a incitação da violência e a promoção da insurreição popular”, afirmam.

Zambelli é fundadora do movimento ‘Nas Ruas’ que, em 2016, defendeu o impeachment da então presidente Dilma. Quando se candidatou à Câmara, Zambelli se desligou do ‘Nas Ruas’.

Ela e Sanderson embasam o pedido sob o artigo 312 do Código de Processo Penal, que prevê a prisão preventiva de uma pessoa para garantir a ordem pública e/ou econômica ou assegurar a aplicação da lei penal. O instrumento foi utilizado pela Lava Jato para deter investigados antes mesmo da apresentação de denúncia formal. A prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento e independe de sentença condenatória.

Documento PEDIDO DE BOLSONARISTAS A ARAS PDF

Os bolsonaristas também acusam Lula de promover incitação pública e apologia ao crime, citando a Lei de Segurança Nacional. Segundo os parlamentares, Lula estaria ‘incitando a violência com intuito de promover desagregação, confusão e balbúrdia no seio da população brasileira’.

O pedido de prisão preventiva foi solicitado ao procurador-geral Augusto Aras. Se aceitar, Aras deverá elaborar um pedido à justiça para decretar a detenção do petista. A estratégia de Zambelli é a mesma do senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado, que mais cedo encaminhou manifestação ao PGR solicitando a prisão preventiva do ex-presidente.

COM A PALAVRA, O EX-PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

A reportagem entrou em contato com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aguarda resposta. O espaço está aberto a manifestações.