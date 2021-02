Deputada do PSOL pede a Aras e a Alexandre que revelem se Carla Zambelli é investigada no inquérito das ‘fake news’ Samia Bomfim protocolou petições nos gabinetes do procurador-geral e do ministro do Supremo em ofensiva para barrar eventual indicação de aliada de Bolsonaro para assumir Secretaria de Comunicação da Câmara