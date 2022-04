Denunciantes de corrupção desprotegidos: o cenário no setor privado

Nos últimos anos se multiplicaram os retrocessos no arcabouço legislativo e institucional brasileiro de combate à corrupção. Neste cenário, perderam-se de vista as lacunas que já existiam no ordenamento jurídico doméstico. Entre elas, destacam-se os frágeis mecanismos de proteção e incentivo a denunciantes de irregularidades, especialmente no setor privado. Endereçar este problema em um contexto abertamente hostil à adoção de medidas anticorrupção demandará que empresas assumam um papel de protagonismo e liderança, indo além daquilo que lhes é exigido pela legislação nacional.

Há poucas (e genéricas) referências na legislação brasileira a mecanismos de proteção (e incentivo) a denunciantes de irregularidade no setor privado. A Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 2013) faz apenas referência geral à existência de mecanismos de incentivo à denúncia de irregularidades, como elemento a ser considerado na aplicação de sanções a pessoas jurídicas que tenham cometido atos contra a administração pública (art. 7º, VII). A regulamentação desta lei (Decreto nº 8.420, de 2015) repete referências genéricas ao incentivo à denúncia de irregularidades (art. 41) e à existência de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé (art. 42).

Mesmo legislações mais recentes, como a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133, de 2021), fazem referência apenas genérica a programas de integridade que devem ser mantidos por licitantes, sem especificar quais seriam os componentes adequados destes programas.

A ausência de previsão de mecanismos de proteção a denunciantes de irregularidades no setor privado contrasta com os avanços legislativos recentes no âmbito do setor público. O Pacote Anticrime (Lei nº 13.964, de 2019) alterou a Lei nº 13.608, de 2018, para determinar que seja assegurada a denunciantes “proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato” (art. 4º-A). Assegura, ainda, o direito à preservação da identidade e proteção contra formas específicas de retaliação, como demissões arbitrárias, alterações injustificadas de funções ou atribuições e retirada de benefícios (art. 4º-B, 4º-C). Por fim, prevê punição a qualquer um que cometa atos de retaliação (art. 4º-C, §1º).

Permanecem válidas as críticas a esta inovação legislativa, como apontam Bruno Fernandes e Thomaz Pustilnik. Por exemplo, são utilizados termos muito abertos (“relevante interesse público”) para autorizar exceções à regra da proteção da identidade do denunciante. Entretanto, não como há como negar que as proteções de denunciantes no setor público em muito excedem àquelas previstas para denunciantes no setor privado. Neste âmbito, denunciantes permanecem absolutamente vulneráveis, o que resulta, em última instância, no desestímulo à realização de denúncias por testemunhas de irregularidades, sabidamente uma das formas mais importantes de detecção da corrupção.

Lamentavelmente, nem iniciativas de autorregulamentação, nem recomendações de organizações da sociedade civil brasileira apresentam as melhores práticas no tema ou trazem instruções sobre como devem se portar empresas quanto a esta questão.

As consequências deste cenário vêm sendo reiteradamente apontadas por organizações internacionais. O Grupo de Trabalho sobre Suborno da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico se manifestou de forma explícita sobre o prejuízo que traz a ausência de mecanismos de proteção a whistleblowers no setor (veja documento abaixo). Afirmou que “se encontravam seriamente preocupados com a falta de proteções aos denunciantes de irregularidades no setor privado […] e que isso consistia em um grande impedimento à prevenção e à detecção de suborno transnacional”.

De forma semelhante, o Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção afirmou, em 2018, que “reiterava a necessidade de que o Estado analisado [Brasil] continue dando atenção à recomendação, tendo em vista que ainda não se adotou uma norma integral para a proteção de funcionários públicos e cidadãos particulares” (veja documento abaixo).

O que fazer sobre este cenário?

Iniciativas legislativas que pretendem endereçar esta lacuna permanecem travadas no Congresso Nacional. Por exemplo, o Projeto de Lei nº 65, de 2019, do Deputado Rodrigo Agostinho, e o Projeto de Lei do Senado nº 323, de 2018, do Senador Antonio Carlos Valadares – ambos inspirados na anteprojeto de lei apresentado pela coalizão Unidos contra a Corrupção – não parecem mais próximos, hoje, de serem aprovados do que quando foram apresentados.

No âmbito da regulamentação da Nova Lei de Licitações e Contratos, quando se faz referências a programas de integridade de licitantes (art. 60, IV e art. 156, §1º, V), há possibilidade de que se estabeleçam diretrizes mais específicas sobre que mecanismos de proteção e incentivo a denunciantes de irregularidades devem ser adotados. Mas tal discussão ainda não foi aventada pelos órgãos de controle responsáveis.

A possibilidade mais promissora de avanços no curto prazo parece repousar na iniciativa das próprias empresas em, buscando exemplos de melhores práticas no exterior, instituir, de forma mais clara e precisa, mecanismos de proteção e de incentivo a denunciantes de irregularidades. Para isso, é essencial que reconheçam, de modo inconteste, o potencial destes mecanismos para prevenir e detectar instâncias de corrupção e, assim, economizar com os enormes custos que esquemas de corrupção produzem sobre suas reputações e sobre seus balancetes.

*Guilherme France é advogado, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Histórica, Política e Bens Culturais pela Fundação Getulio Vargas. Pesquisador e consultor de organizações internacionais e ONGs em temas relacionados à transparência, anticorrupção e integridade

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

