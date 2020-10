Denunciado por abuso de autoridade após dar voz de prisão a advogado em audiência, promotor aceita pagar R$ 10 mil para extinguir processo

Denunciado por abuso de autoridade após dar voz de prisão a um advogado em uma audiência, o promotor Marcelo Vilela Tannus Filho, da 2ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aceitou pagar R$ 10 mil a título de transação penal em troca da extinção do processo. O dispositivo é ofertado aos denunciados quando a pena criminal é considerada pequena.

A denúncia contra o promotor foi apresentada em junho. No documento, a procuradora Raquel Branquinho, do Ministério Público Federal, apontou que Tannus agiu com ‘manifesto abuso de poder’ ao determinar a prisão em flagrante do advogado por desacato.

“Os áudios das conversas não indicam, sequer, uma exaltação no tom da voz do advogado que pudesse impor ao membro do parquet algum temor ou mesmo o constrangimento de ter sido desacatado no exercício de sua função pública”, escreveu a procuradora. “Os diálogos evidenciam situação bastante comum e corriqueira na lida da justiça criminal, onde as as partes se enfrentam em argumentos e, em determinados ocasiões, até de forma mais exaltada, o que é considerado normal e está inserido no contexto dialético e na própria dinâmica da oralidade da audiência”, completou.

As gravações em questão se referem a uma audiência ocorrida em abril do ano passado. Na ocasião, advogado e promotor, em lados opostos do julgamento, divergiram sobre perguntas feitas a uma testemunha de acusação (leia dos diálogos abaixo). Tannus contestou o teor das questões formuladas pelo advogado, consideradas subjetivas, e pediu intervenção da juíza responsável pelo caso. Ao ser interpelado pelo advogado, o promotor que ele não lhe dirigisse a palavra. A resposta que recebeu foi a seguinte: “O Senhor baixa a voz quando for falar comigo. Está achando que é quem aqui?”.

Ao fim da audiência, o promotor pediu autorização para assistir a gravação do depoimento. Na sequência, solicitou à juíza que determinasse a prisão do advogado por desacato. Como a magistrada considerou a medida ‘desnecessária’ e negou o pedido, o promotor chamou a polícia para conduzir o profissional até a delegacia.

Em seu depoimento, Tannus afirmou que o advogado se comportou de forma ‘irônica e agressiva’. O promotor acrescentou ainda que, em mais de dez anos de carreira, nunca teve problemas com outros advogados.

O advogado, por sua vez, afirmou que se sentiu humilhado no exercício da profissão e constrangido em precisar comunicar o caso à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O presidente da OAB do Distrito Federal, Délio Lins e Silva Jr., disse que ‘o oferecimento de denúncia contra um membro do Ministério Público pelo crime de abuso de autoridade é raro e extremamente pedagógico’. “Esse caso é um dos maiores absurdos de que já se noticiou sobre abuso de autoridade, pois se deu no meio de uma audiência, no exercício das funções”, afirmou.

