Denúncia espontânea, multa de mora e o monitoramento dos maiores contribuintes

A auditora-fiscal Maíra Giannico mergulhou em uma questão tributária sensível – o monitoramento de maiores contribuintes da Receita – e o resultado de seu trabalho virou tema de livro. A obra será lançada em São Paulo, no próximo dia 18. ‘Denúncia espontânea e multa de mora’, o título, discute a aplicabilidade do artigo 138 do Código Tributário Nacional ‘às ações de conformidade tributária’.

“A denúncia espontânea está regulamentada pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional e, apesar de não ser nova na legislação tributária brasileira, a sua aplicação ainda gera muitos debates”, destaca Maíra.

Ela segue. “Este trabalho discute a aplicabilidade do instituto às ações de conformidade tributária, conduzidas pela área de Monitoramento de Maiores Contribuintes da Receita Federal, à luz do referencial teórico econômico.”

A auditora investiga se a exclusão da responsabilidade administrativa, representada pela exoneração da multa de mora, pode ser reconhecida nas iniciativas de autorregularização induzidas pelo Monitoramento ou se elas se encaixam na concepção de ‘procedimento administrativo’ prévio, capaz de invalidar a aplicação da denúncia espontânea.

“A conclusão é que o instituto não abarca as ações de conformidade, quando o Fisco identifica as irregularidades tributárias cometidas pelo contribuinte, dá ciência a ele, com informações sobre a natureza da infração, o tributo e o período,,e solicita a sua correção, ou seja, autorregularização induzida”, esclarece Maíra.

Ela destaca que a ‘Autoridade Fiscal constata as inconformidades antes de qualquer ato espontâneo do sujeito passivo e, consequentemente, a justificativa para exoneração da multa de mora se perde, na medida em que a Administração Tributária teve que movimentar a sua máquina para identificação do ilícito’.

Formada em Administração de Empresas pela PUC/SP, com mestrado em Economia Política, pós-graduação em Gestão de Negócios e em Direito Tributário, a paulistana Maíra trabalhou no mercado financeiro por mais de 15 anos. Desde julho de 2015, exerce a carreira de auditora-fiscal da Receita.

Como diretora-adjunta de Assuntos Parlamentares do Sindfisco Nacional (2016-2018) acompanhou de perto a tramitação das principais propostas tributárias no Congresso.

Em suas páginas, ela mostra o resultado da apuração que produziu e esclarece pontos importantes, como, por exemplo, se ‘as atividades de autorregularização induzidas pelo Fisco quebram a espontaneidade do contribuinte, inviabilizando o reconhecimento da denúncia espontânea e a consequente exoneração da multa de mora’.

‘Denúncia espontânea e multa de mora’ será lançado no dia 18, às 18 horas, na Livraria da Vila (Shopping JK, São Paulo).

‘DENÚNCIA ESPONTÂNEA E MULTA DE MORA’, NAS PALAVRAS DA AUTORA

“Este trabalho visa analisar a aplicabilidade da denúncia espontânea às ações de conformidade tributária conduzidas pela área de Monitoramento de Maiores Contribuintes da RFB (Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil).

A denúncia espontânea é regulada pelo artigo 138 do CTN (Código Tributário Nacional) 1 . Quando configurada, há o afastamento da responsabilidade do sujeito passivo pela infração tributária cometida. Nesse sentido, este trabalho busca verificar, ainda, se a responsabilidade administrativa, representada pela multa de mora, resta excluída nas mencionadas ações de conformidade.

A presente pesquisa foi baseada em exame bibliográfico de produções específicas sobre o tema, além da respectiva jurisprudência (em especial do Superior Tribunal de Justiça), dos normativos da RFB, da PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), dos fiscos estaduais e municipais, bem como da legislação tributária pertinente. As metodologias utilizadas foram a lógico-dedutiva e a interpretativa, que possibilitaram a análise dos temas no sentido do “geral” para o “específico”, seja em relação aos aspectos particulares da denúncia espontânea ou à aplicação dos pontos trazidos pela doutrina e pela jurisprudência no âmbito do Monitoramento de Maiores Contribuintes da RFB.

Em relação ao referencial teórico, utilizou-se a abordagem econômica do instituto, que enfatiza a relação ‘custo-benefício’ na definição do comportamento dos agentes. Essa visão, inclusive, tem embasado as recentes decisões do STJ.

A denúncia espontânea é comumente tratada pela doutrina sob a ótica axiológica, em que os aspectos éticos e morais são priorizados. Dessa forma, o instituto seria o instrumento através do qual o contribuinte pode exercer a sua vontade de se regularizar perante o Fisco, confessando a infração e recolhendo a importância devida ou depositando o valor arbitrado. O objetivo seria abandonar uma situação de irregularidade, na busca da conformidade tributária.

Embora os fatores comportamentais estejam ganhando uma importância cada vez maior na determinação de novos paradigmas na relação Fisco-contribuinte, a abordagem econômica ainda tem um peso considerável na explicação da realidade atual.

1 Para fins deste trabalho, optou-se por não utilizar a referência relativa ao CTN (Brasil, 1966) nos momentos de sua citação ou menção, com o objetivo de privilegiar a fluência na leitura do texto.

Assim, sem negar a relevância da abordagem axiológica, foram priorizados os aspectos fáticos e econômicos da denúncia espontânea no desenvolvimento deste trabalho.

Com base nesse referencial econômico, entende-se que a lei pretende preservar a Administração Tributária 2 de incorrer em custos desnecessários (princípio da eficiência, que deve pautar a boa legislação). Isso porque o contribuinte tem a possibilidade de fornecer a informação sobre a infração a um custo menor, na medida em que conhece muito melhor o seu negócio do que o Fisco (o custo administrativo é sempre maior que o custo de conformidade).

Assim, à luz desse referencial, busca-se analisar se os procedimentos da área de Monitoramento são capazes ou não de quebrar a aplicação do instituto da denúncia espontânea, conforme determina o parágrafo único do art. 138 do CTN.

O Monitoramento de Maiores Contribuintes é uma unidade dentro da estrutura de macroprocessos da RFB. Uma de suas principais funções é promover iniciativas de conformidade tributária, com a priorização de ações para a autorregularização do sujeito passivo. Para isso, os servidores do Monitoramento devem atuar

tempestivamente, trabalhando próximos do fato gerador e desenvolvendo atividades que permitam a identificação de inconformidades. Essas, por sua vez, devem ser sanadas pelo contribuinte, tão logo ele seja formalmente notificado sobre elas pela área de Monitoramento.

Em outras palavras, a área busca induzir a conformidade (autorregularização induzida). Essa indução teria o condão de expurgar a espontaneidade para fins de aplicação do instituto?

As expressões “Fisco”, “Administração Tributária”, “Autoridade Tributária” e “Autoridade Fiscal” são

utilizadas como sinônimos neste estudo. Representam a entidade ou a instituição responsável pela

execução da política tributária. Com isso, não se entra no mérito de cargos públicos ou dos servidores que conduzem as ações. No âmbito federal, essa entidade é a RFB. Inclusive, com o intuito de enfatizar essa conotação, optou-se por grafar tais expressões com letras maiúsculas.

Para fins deste trabalho, a expressão “autorregularização” refere-se às ações de correção das irregularidades tributárias, efetuadas pelo contribuinte (análise pelo ponto de vista operacional, ou seja, sob a ótica de quem executa os procedimentos de regularização). Essas ações podem ser espontâneas, quando a iniciativa de conformidade parte do próprio contribuinte, ou induzidas pelo Fisco, quando a Autoridade Tributária identifica a infração (conhecimento prévio dela), dá ciência sobre ela ao contribuinte e solicita a sua regularização.

Em alguns casos, menciona-se, de forma explícita, a expressão “autorregularização induzida”, referindo-se ao segundo caso (quando o agente indutor é a Administração Tributária). Nos casos em que essa menção não é direta (ou na ausência completa dela), é preciso analisar o contexto para aferir se o termo refere-se à autorregularização de iniciativa do contribuinte ou do Fisco.

Conforme se nota, apesar do termo ser largamente utilizado pela doutrina e pelas diversas Administrações Tributárias (federal, estaduais e municipais), ele está imbuído de certa imprecisão. E, essa imprecisão gera alguns problemas, principalmente em relação aos pressupostos teóricos implícitos na sua utilização e os desdobramentos práticos associados. Mais à frente, na seção 4.4 deste trabalho, será feita uma exposição mais detalhada sobre esse ponto.

A discussão desse tema ganha relevância quando se verifica a recente proliferação de ações, iniciativas ou programas de conformidade dos Fiscos das mais diferentes esferas. Esse assunto é relativamente novo e nota-se que, com raras exceções, a doutrina ainda não teve oportunidade de explorá-lo sob a ótica da denúncia espontânea.

Em regra, atrela-se o “procedimento administrativo” ou as “medidas de fiscalização” capazes de invalidar a caracterização do instituto às ações fiscais, nos termos do art. 7º, inciso I, do Decreto nº 70.235/1972 (Brasil, 1972). Porém, não se discute se os procedimentos de conformidade ou as ações de autorregularização também gerariam tal efeito.

É esse debate que se pretende fazer, passando-se pela compreensão dos principais aspectos do instituto da denúncia espontânea e da sua interpretação por parte da RFB, bem como de sua aplicabilidade (ou não) no âmbito do Monitoramento.

Embora o foco desta obra seja a área de Maiores Contribuintes da RFB, conforme já mencionado, é importante ressaltar que, atualmente, ações de conformidade tributária também são conduzidas por outros processos de trabalho dentro da Receita Federal. Com isso, em que pese as particularidades de cada caso, as premissas desenvolvidas neste estudo podem ser facilmente aplicadas a esses outros processos (ainda que sua aplicabilidade tenha que ser adaptada, para se respeitar as especificidades das diversas situações concretas).

Como exemplo, é possível citar: 1) Malha PF; 2) Malha PJ; e 3) Ações de Conformidade voltadas a outros contribuintes que não estejam sujeitos ao Monitoramento, tais como: Omissões de Receita do Simples Nacional, Operação Fonte Não Pagadora, Operação Aplicações Financeiras – Lucro Presumido, Falso Simples, e outras. Como regra geral, todas essas ações são caracterizadas pelo envio,

por parte do Fisco, de aviso prévio ao contribuinte, dando ciência a ele dos indícios de irregularidades identificadas e concedendo prazo para a sua correção, antes de qualquer procedimento fiscal de

fiscalização.

O QUE DIZ O ARTIGO 138 DO CTN

A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo